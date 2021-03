Als „kreative Symbiose aus Musik und Farbe“ bezeichnen Andy und Bettina Eicher ihr gemeinsames künstlerisches Schaffen im gemeinsamen Zuhause am Rande von Steyr, wo sich der gebürtige Amstettner (54) und seine Ehefrau (50) ein Tonstudio bzw. Atelier eingerichtet haben. „An einem kreativen Tag wird im Erdgeschoss komponiert und in der Galerie gemalt. Das Haus ist erfüllt von Klang- und Farbschwingungen“, verrät Bettina Eicher.

Zusammengefunden haben sie vor etwa sieben Jahren über ihr kreatives Tun. Der privaten Verbindung folgte vor Kurzem die Gründung des Labels „Eicher Music“, wo das Paar seine Ideen mit Unterstützung von Andys Tochter Nadine – einer einfühlsamen Grafikerin – veröffentlichen.

Wurzeln in Amstetten

Andys Wurzeln liegen in Amstetten, wo auch seine Mutter lebt. „Musik war immer ein Teil meines Lebens“, erinnert er sich. „Ohne meine Hifi-Anlage und mein Kopfhörer ging gar nichts. Das Beste am Tag war immer, nach den nervigen Schulaufgaben endlich meine Anlage einzuschalten und mich in die Welt der Klänge zu begeben.“

Gleichzeitig probierte Eicher seine ersten Gehversuche an den Tasten: „Schon damals kam der Wunsch in mir hoch, nicht nur passiv Musik hören zu wollen, sondern selbst Musik zu machen“, so der Klangkünstler. „Ich zeichnete mir eine Tastatur auf und versteckte sie unter dem Fach im Schultisch. So nutzte ich die Zeit in der Schule sinnvoll, um üben zu können!“

Auch die erste Band ließ nicht lange auf sich warten. In einem alten Bauernhaus wurden Klassiker von den Beatles, CCR, Deep Purple wurden rauf- und runtergeprobt und später aufgeführt.

Einige weitere Projekte folgten, ebenso CD-Produktionen und viele Live-Auftritte – zuletzt auch in ordentlich großen Hallen.

Nach dem „Abenteuer Rockmusik“ war die Zeit endgültig reif für eigene Musik. „Filmmusik von Hans Zimmer und anderen Größen der Branche hat mich inspiriert“, denkt Eicher an die ersten Kompositionen im kleinen Homestudio.

Einen großen Sprung machte die Karriere mit den Anfängen des Internet. „Meine Musik konnte plötzlich auch ohne Radio gehört werden. So bekam ich eines Tages eine E-Mail des deutschen Filmkunstmusikverlages, ob ich Musik für Film und Fernsehen komponieren wolle? Nach der Vertragsunterzeichnung in München schwebte ich im siebenten Himmel!“

Musikalisch folgte eine gute Zeit. Privat war es umgekehrt. Eicher trennte sich von seiner Lebenspartnerin und fiel in ein tiefes Loch: „Meine Musik war nur noch traurig!“

Antworten aus der Krise suchte er in spirituellen Bücher, Meditation und unter anderem bei einer Rückführung in frühere Leben.

Die Eindrücke stärkten Eicher auf dem Weg, mit der Musik Menschen erreichen zu wollen. Der Zufall wollte es, dass sich zu dieser Zeit ein alter Freund, Gitarrist Wolgang Tejral, meldete und ihm von einem Angebot für Meditationsmusik erzählte. „klangwelten – music for your soul“ war geboren und sollte sein Leben fortan bestimmen.

klangwelten - music for your soul

In der gleichnamigen Edition reihten sich von 2002 bis 2014 zwölf CDs mit 39 Titeln – insgesamt mehr als zwölf Stunden entspannende Instrumentalmusik, die sich weltweit mehrere hunderttausend Mal verkauft hat, und die es seit 2014 gesammelt auf einer SD-Karte gibt.

Jedes Album wurde einem speziellen Thema gewidmet – universell einsetzbar für alle Arten von musikalischer Begleitung für jedes Alter und jeden Lebensbereich. „Die sanften Melodien unterstützen den Zuhörer im gesamten Lebenszyklus, von der Schwangerschaft bis zu unserer letzten Reise. Therapeuten, Gesundheitszentren, Praxen, Wellnesseinrichtungen, Hotels, Schulen, Kindergärten, Kliniken, Tiertherapeuten vertrauen auf die entspannende Wirkung der klangwelten“, ist Eicher stolz.

Glück im Beruf, Glück im Leben

Mit dem Erfolg im Beruf kehrte auch das Glück im Privatleben zurück – in Person seiner heutigen Ehefrau Bettina. Die ausgebildete diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und diplomierte Gesundheitspädagogin für Kinder fand als Leiterin für intuitives Malen i.A. nach Kathrin Franckenberg, Kreativcoach, ihren Weg zur Kunst.

Die Veröffentlichung der berührenden zwölften „klangwelten“-CD mündete in einer ersten gemeinsamen Ausstellung. Für die „Farb- und Klangwelten“ untermalte Bettina Eicher die Musik ihres Partners mit intuitiven ansprechenden Bildern.

Seither kennt die gemeinsame Kreativität keine Grenzen. Vom neuesten Projekt – der Edition „Somnia“, einem Erlebnis für Ohr und Auge – gibt es mittlerweile drei Alben. Bettina Eicher: „Andy komponiert hingebungsvoll neue Musik – tiefgehende Entspannungsmusik, zu denen ich harmonisch abgestimmte Bilder male. Es ist uns wichtig, den Wert der Musik und Kreativität wieder sichtbar zu machen. Wir arbeiten daran, noch viel Neues und Innovatives zu erschaffen, das Menschen berührt und das Wohlbefinden fördert.“

Klangei macht Musik spürbar

Mit dem Klangei hat sich vor einigen Jahren noch ein einzigartiger Träger für die Eicher-Musik gefunden. Das kleine schmucke „Wunderding“ überträgt die Musik und die Schwingung auf jeden resonanzfähigen Untergrund und macht diesem zum Lautsprecher. „Die Übertragung der Musik funktioniert auch wunderbar am Körper, da unsere positiven entspannenden Vibes auch hier über die Knochen und das Gewebe weitergeleitet werden. Du hörst die Musik nicht nur, sondern spürst sie in jeder deiner Zellen“, erklärt Andy Eicher.

Inspiration kommt aus dem Leben

„Wir sind sehr glücklich, unsere Kreativität, Liebe und die familiären Verbindungen so leben zu dürfen, wie es derzeit der Fall ist“, strahlen Andy und Bettina Eicher vor Freude.

Verliebt sind beide ins Meer, die mediterrane Lebensweise, das Essen, Trinken und den Genuss des Lebens am Ozean.

Bettina liebt „La dolce vita“ und das italienische Flair. Andy fühlt sich in Griechenland am wohlsten, um die Seele und den Geist baumeln zu lassen.

Gemeinsam erkunden sie neue Inseln, Strände und Arten zu leben. In Österreich lieben sie beide ihre E-Bikes. Damit touren sie am liebsten im hügeligen Mostviertel und den Gebieten im Ennstal.

Ganz besonders stolz sind die Eichers auf ihre Patchworkfamilie. Diese besteht aus vier Kindern – zwei Töchtern und einem Sohn von Bettina und Andys Tochter inklusive aller Schwiegerkinder.

Das Herz geht beiden ganz besonders bei ihren vier Enkeln auf – zwei Mädels und zwei Jungs.

www.eichermusic.com

facebook.com/eichermusic

instagram.com/eichermusic