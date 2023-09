Man lernt nicht aus

Lehrberufe legen eine solide Basis, die ihresgleichen sucht: ein fachlich fundierter Ausbildungsplatz, sämtliche Möglichkeiten zur Weiterbildung, und finanzielle Unabhängigkeit von Anfang an. Für viele Jugendliche ist eine Lehre genau das, was ihnen guttut. Wer einen Blick in die Zukunft wagt, der weiß sofort: Fachkenntnis ist „mega“! Zwar sind bestimmt nicht alle Menschen für eine handwerkliche Karriere geeignet – wer es aber ist, der hat damit vielversprechende Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg.

Foto: GOODLUZ/SHUTTERSTOCK.COM

Reinschnuppern

Neben einschlägigen Fachmessen, Tagen der offenen Tür und dem eigenen Netzwerk im Bekanntenkreis bietet es sich für junge Menschen an, in Betrieben zu schnuppern, um sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, wie der Berufsalltag aussehen kann. Auch die Eltern übernehmen eine wichtige Rolle. Es gilt, den Jugendlichen Vertrauen einzuflößen und herauszufinden, wo die eigenen Stärken und Fähigkeiten liegen. Es sind prägende Jahre, die junge Leute nach Abschluss der Pflichtschule – beim Erwachsenwerden – erwarten.

Foto: zVg

Soziale Verantwortung

Für viele Betriebe im Mostviertel ist die Ausbildung junger Fachkräfte eine Herzensangelegenheit, an die sie nicht leichtfertig herangehen. Wer Jugendliche ausbildet, wird entsprechend geschult, weitergebildet, vernetzt sich in der Region. Eine Lehre bietet nicht nur den jungen Menschen eine großartige Ausbildung, sondern auch den Betrieben die Möglichkeit, Fachkräfte heranzuziehen, die im Optimalfall im Unternehmen bleiben und Karriere machen wollen – Mädchen ebenso wie Burschen. Das Interesse an der Materie ist die einzige Grundvoraussetzung dafür, in einem Beruf erfolgreich sein zu können.

Foto: zVg

Infos:

www.lehre-respekt.at/ schnupperlehre

mein-lehrbetrieb.at/karriere-clubbing-waidhofen