Haubis bildet aus!.

Bei der Firma Haubis GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Petzenkirchen liegt das Bäckerhandwerk in der Familie. Und das bereits seit 1902. Sprich: Bei Haubis hat seit Generationen der Sohn vom Vater gelernt. Darum ist die Weitergabe unseres Wissens für uns eine ebenso schöne Tradition.

Wir haben derzeit 56 Lehrlinge in 9 verschiedenen Lehrberufen. Wir bieten unseren Lehrlingen eine sehr umfangreiche Ausbildung mit Einblicke in viele Bereiche weit über das Berufsbild hinaus. Unsere Ausbildungsstandorte sind in Petzenkirchen, Wieselburg, Melk, Ybbs/Donau, Linz, Hagenberg und Traun.

Bist du besonders ehrgeizig? Dann kannst du dir richtig viel Taschengeld dazu verdienen, dein Fleiß ist uns wichtig! Dein Ehrgeiz wird belohnt!

Goodies wie „Lehre mit Matura“, Auslandspraktikum, Seminare, Trainingseinheiten für Lehrlingswettbewerbe, Arbeitskleidung inkl. Reinigung oder bis zu 50% Mitarbeiterrabatt in all unseren Filialen sind für uns selbstverständlich.

Bist du neugierig geworden? Dann bewirb dich doch!

BäckerIn

BäckerIn und KonditorIn

Industriekaufmann/frau

Einzelhandelskaufmann/frau

Restaurantfachmann/frau

Systemgastronomie

MechatronikerIn

BetriebslogistikerIn

Kälte- und ElektroanlagentechnikerIn

