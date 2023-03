Lehrlinge sind tragende Säulen

Busatis setzt auf eine solide und vielseitige Ausbildung für seine Lehrlinge, die ihnen viele interessante Perspektiven für die Zukunft bietet. Nach Abschluss der Lehre absolvieren viele junge Facharbeiter die Meisterkurse. Seit einigen Jahren wird auch die Lehre mit Matura angeboten. Viele ehemalige Lehrlinge haben die Aus- und Weiterbildungschancen genützt und sind heute in leitenden Funktionen im Betrieb tätig.

Fordern, Fördern, aber nicht Überfordern lautet das Motto von Busatis-Lehrlingsausbilder Erich Wenighofer: „Wir fördern die Stärken unserer Lehrlinge und ermutigen sie dazu, sich in der Praxis zu bewähren. So können sie Selbstvertrauen gewinnen und ihr Potenzial entfalten. “

Jonathan Schaufler, Maschinenbautechnik-Lehrling im 4. Lehrjahr, hat durch die Schnuppertage bei Busatis den Betrieb kennengelernt: „Für die Lehre bei Busatis habe ich mich entschieden, weil mich neben dem guten Ruf der Lehrlingsausbildung auch das Betriebsklima und die persönliche Atmosphäre bei Busatis auf Anhieb angesprochen haben.“ An seiner Ausbildung gefallen ihm besonders sein vielfältiges Berufsbild und die abwechslungsreiche Tätigkeit. Denn nach der viermonatigen Grundausbildung in der Lehrwerkstätte werden die angehenden Fachkräfte in den verschiedensten Bereichen des Betriebs eingesetzt. Für Geschäftsführer Dr. Christoph Jordan sind die Lehrlinge die tragende Säule des Unternehmens: „Nur durch bestens ausgebildete Mitarbeiter können Innovationen entstehen und wir unseren hohen Qualitätsstandard halten.“

Eine Übersicht über alle Lehrberufe bei Busatis findet sich auf www.busatis.com. Aktuell sind noch einige Lehrstellen frei. Erich Wenighofer: „Wir freuen uns auf Bewerbungen und Anmeldungen für Schnuppertage unter 07489/7070-274.“