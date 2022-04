45 Jahre Pappas in Amstetten

Es war das Weltmeister-Jahr von Niki Lauda, als die Pappas-Gruppe, eines der größten und innovativsten Automobilhandelsunternehmen Mitteleuropas, mit einem Standort in Amstetten erstmals ihre Fühler nach Niederösterreich ausstreckte. Genau am 22. April 1977 wurde der Betrieb an der damals noch weitgehend unverbauten Waidhofner-Bundesstraße im Ortsteil Mauer aus der Taufe gehoben.

45 Jahr später behauptet sich das Zuhause für Mercedes Benz und smart nach vielen baulichen Erweiterungen als Leitbetrieb, dessen führende Rolle sich weit über die Bezirksgrenzen hinaus erstreckt.

55 Mitarbeiter zählt das Team um Betriebsleiter Franz Ebner. Und sie alle sind stolz, auf das, was sie ihren Kunden bieten können. „Jedes unserer Modelle gibt es als Elektro, Hybrid oder klassischen Verbrenner“, sehen die PKW-Verkaufsberater Gerhard Hirtl, Johannes Schuster, Marcel Hirnschrott und Jan Erhardt in der Antriebs-Vielfalt ein Riesen-Plus.

Dazu kommt die rein vollelektrische EQ-Serie, von der nicht nur das Pappas-Quartett überzeugt ist: „In jedem Modell – derzeit noch EQA, EQB und EQC – steckt mehr einzigartige Elektromobile-Intelligenz, als in allen Fahrzeugmarken.“

Der neue EQS gilt als Benchmark

Den Tupfen auf dem „i“ erwarten Hirtl, Schuster, Hirnschrott und Erhardt mit dem EQS, der dieser Tage seine Weltpremiere feiert: „Bei einer Reichweite von bis zu 740 Kilometer gilt die Elektro-Speerspitze von Daimler schon jetzt als Benchmark!“

Was ihnen allen wichtig ist – maximale Persönlichkeit. „Kunden können unsere Fahrzeuge im Schauraum sehen, Probe fahren und haben in jedem von uns kompetente Fachleute zur Seite“, wissen die Pappas-Verkaufsberater, dass das angesichts der zunehmenden Digitalisierung nicht mehr überall selbstverständlich ist.

Jubiläumsfeier mit SL AMG-Premiere

Groß ist die Vorfreude bei den vier KFZ-Profis auf den kommenden Sommer, wenn parallel zum 45-Jahr-Jubiläum auf die Präsentation des brandneuen SL AMG Roadster angestoßen wird.

Detail am Rande: Auch wenn der Fahrzeugmarkt derzeit angespannt ist, können die Pappas-Verkaufsberater in Amstetten beruhigen: „Die kompakten Klassen sind im normalen Rahmen lieferbar – sprich: vier bis fünf Monate. Auch bei den Gebraucht- und Jahreswagen können wir – gestützt auf das große Netz der Pappas-Gruppe (19 Betriebe in Österreich, 2.800 Mitarbeiter) – gerne ihr Wunsch-Auto besorgen!“