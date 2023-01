Lernen fürs Leben

Mit Jahresbeginn übersiedelte das Österreichische Parlament von seinem Ausweichquartier in der Hofburg zurück ins angestammte Haus am Ring.

Am 12. Jänner wurde das Haus nach fünf Jahren der Generalsanierung und Neugestaltung in einem Staatsakt feierlich eröffnet. Die Würden- und Amtsträger der Republik sowie höchste Vertreter der Parlamente der Nachbarstaaten und der EU waren dabei zugegen. Gleichzeitig verließ auch die Demokratiewerkstatt des Parlaments ihr Interimsquartier im Pavillon am Heldenplatz und bezog einen der attraktivsten Räume des Hohen Hauses: das sogenannte Plenarium.

Auf 500 Quadratmetern wird von der Demokratiewerkstatt aus rund um einen Glasbau der direkte Einblick in den Sitzungssaal des Nationalrats geboten. Hier wird Demokratiebildung auf höchstem Niveau vermittelt.

Der Leiter der Demokratiebildung des Parlaments ist seit zwei Jahren ein Mostviertler: Leo Lugmayr aus Waidhofen/Ybbs. Der Pädagoge war zuvor 17 Jahre lang Direktor der Mittelschule Ybbsitz mit MINT-Schwerpunkt, bevor er 2021 eine der größten Abteilungen der Parlamentsdirektion übernahm.

20.000 Jugendliche in Demokratiewerkstatt

Mit der Reorganisation der Demokratiewerkstatt ging eine völlige Neuausrichtung einher. „Wir haben einen der profundesten Wissenschaftler der politischen Bildung, Univ. Prof. Dr. Dirk Lange, der an den Universitäten Wien, Hannover und Sidney lehrt, an Bord geholt, um so mit universitärer Expertise alle unsere Angebote auf Höhe der Zeit zu heben“, sagt Lugmayr.

Schulklassen und Lehrlingsgruppen aus ganz Österreich kommen ins Parlament, um in vierstündigen Workshops Demokratie, Parlamentarismus, Gesetzgebung, Gewaltentrennung, die Rolle der Medien und EU zu erarbeiten. Im Workshop „Politikerinnen >

und Politiker“ kommen stets zwei Abgeordnete persönlich in den Workshop – aus Äquidistanz jeweils einer aus einer Regierungspartei und einer aus einer Oppositionspartei -, um mit den Jugendlichen zu diskutieren.

Erst am 25. Jänner war Unterrichtsminister Martin Polaschek Gast in einem Workshop. Im ersten Workshop im neuen Parlament war Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka persönlich im Rahmen der Tage der offenen Tür zu Gast, um zwei Stunden lang mit der Jugend zu diskutieren.

Online-Workshops sind auch möglich

Um Schulen in den entfernteren Bundesländern servicieren zu können, werden Werkstätten auch online durchgeführt. „Wir bieten bis zu fünf Werkstätten parallel an, drei in Präsenz und zwei online“, bestätigt Lugmayr. Ein massiver Ausbauschritt gegenüber früher. „So kommen wir auf bis zu 1.150 Workshops im Jahr und erreichen damit künftig jährlich 20.000 Schüler. Weitere 40.000 Schüler besuchen das Parlament im Rahmen unserer Führungen.“ In jedem Workshop der Demokratiewerkstatt entsteht ein Medienprodukt – eine Zeitung, ein Podcast oder ein Film.

Verantwortlich für Parlament-Führungen

Lugmayrs Aufgabenbereich umfasst neben der Demokratiewerkstatt, in der rund 25 Personen – Pädagogen, Historiker, Politwissenschaftler – beschäftigt sind, nämlich auch die Bereiche Führungen im Parlament. 30 sogenannte Demokratiebildner im Führungsbereich begleiten wöchentlich bis zu 260 Gruppen zu je 30 Personen durch die Räume des Parlaments. „Mit Eröffnung des Parlaments hat uns eine Welle an Führungsanfragen erreicht. Die Nachfrage an Führungen ist enorm. Wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren aber genau dafür gerüstet, um künftig bis zu 200.000 Menschen pro Jahr durch das vor 140 Jahren von Architekt Theophil Hansen errichtete Gebäude zu führen“, sagt Lugmayr.

Weitere Bereiche, die der Waidhofner verantwortet, sind das von ihm 2022 neu entwickelte Format „Parlament on Tour“, eine Wanderausstellung, die seit 16. Jänner in Eisenstadt und ab Februar in St. Pölten Station macht, bevor sie nach Linz und Graz weiterwandert.

Auch in die Schulen vor Ort begibt sich die Demokratiebildung mit den in den vergangenen zwei Jahren neu entwickelten Formaten „Parlament kommt zu Dir“, wobei ab September der Schritt in die Kindergärten mit „Polly, Hans und Theophil – Demokratie von Kindesbeinen an“ gesetzt wird. So sind in Lugmayrs Abteilung insgesamt 80 Leute damit beschäftigt, Demokratiebildung an die Menschen und vor allem an die Jugend zu bringen. Regelmäßig lädt Lugmayrs Abteilung auch zu zweitägigen Jugend- und Lehrlingsparlamenten.

Demokratiebildung im Parlament

Demokratiewerkstatt im Parlament

Online Demokratiewerkstatt

Parlament on Tour

Das Parlament kommt zu dir

Führungen

Jugendparlament

Lehrlingsparlament

Demokratie Profi-Ehrung

20.000 Schüler in der Demokratiewerkstatt pro Jahr

40.000 Schüler in Führungen pro Jahr

200.000 Teilnehmer an Führungen pro Jahr insgesamt

Kontakt Demokratiewerkstatt:

Tel. 01 401 10 2930

E-Mail: demokratiewerkstatt@parlament.gv.at

Kontakt Führungen:

Tel. 01 401 10 2400

E-Mail: besucherservice@parlament.gv.at