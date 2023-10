Guten Appetit!

Barbara Laumer, Elementar-, Wald- und Klangpädagogin, Malortbegleiterin

Barbara Laumer wird bei frischem Apfelstrudel schwach. Foto: ABC Fotodesign

Mögen Sie es lieber süß oder sauer?

Barbara Laumer: Ich mag es lieber pikant, v.a. schon in der Früh bzw. zum Brunch. Da habe ich am liebsten gebratene Zucchini in Olivenöl mit getrockneten Tomaten, Pilzen, am liebsten mit Schaf- oder Ziegenkäse, vielen frischen Kräutern und selbstgebackenem Brot. Danach darf es schon was Süßes sein, ein Brot mit selbstgemachter Marmelade oder ein Müsli mit frischen Beeren, Äpfeln…

Welcher kulinarischen Versuchung können Sie nicht widerstehen?

Laumer: Beim Duft von frischem Apfelstrudel, wenn er dann vielleicht noch aus aus- gezogenem Teig und mit vielen Rosinen ist, werde ich leicht schwach. Manchmal aber ist die Enttäuschung groß, wenn der Teig nicht mehr knusprig ist oder zu viel Zucker oder Brösel oder zu wenige Äpfel in der Fülle sind, oder Zimt fehlt. Eine köstliche Kindheitserinnerung ist eine gedeckte Apfeltorte meiner Tante, dieses Rezept findet sich heute noch in meiner Sammlung und zu Familienfesten kommt sie immer wieder einmal auf die Kaffeetafel.

Was mögen Sie gar nicht?

Laumer: Gar nicht mag ich üppige, fette Fleischspeisen.

Meine Ernährungsgewohnheiten werden leider von einigen Lebensmittelunverträglichkeiten beeinträchtigt. Ich vermeide halbfertige, vorgewürzte oder mit Zusatzstoffen angereicherte Speisen. Ich esse sehr wenig Fleisch, und wenn, dann am liebsten Fisch, Huhn und etwas Wild. Und das alles am liebsten mit sehr viel Gemüse.

Wie wichtig ist Ihnen regional und saisonal?

Laumer: Ich esse und kaufe nur saisonale und meist auch regionale Produkte, so gut es geht in Bioqualität. Bananen brauche ich ein ganzes Jahr nicht. Ich komme mit heimischen Äpfeln, Zwetschken, Marillen, Beeren gut ein ganzes Jahr über die Runden, ab und zu eine Zitrone zum Kochen, das ist es auch schon. Und auch mit heimischem Gemüse und Hülsenfrüchten sind wir durchs ganze Jahr hier gut versorgt. Mein Luxus ist ganzjährig frischer Salat aus dem eigenen Hochbeet.

Was ist Ihre Lieblingsspeise und warum?

Laumer: So eine spezielle Lieblingsspeise habe ich eigentlich nicht. Es kommt ganz auf die Zubereitung an. Das kann ein einfaches Gemüse sein, das mit einer wunderbaren Soße und ungewohnten Gewürzen, vielen Kräutern und vielleicht etwas Fleisch plötzlich ganz anders daherkommt – so etwas kann für mich zu einem kulinarischen Highlight werden. Ich halte meine Augen immer nach Lokalen offen, wo ich mich gerne überraschen lassen kann.

Manuela Mayer, Direktorin des Bildungscampus Mostviertel

Manuela Mayer liebt die Wachauer Torte ihrer Mama. Foto: Karin Golicza

Mögen Sie es lieber süß oder sauer?

Manuela Mayer: Ich bevorzuge saure Geschmacksrichtungen, aber um ehrlich zu sein, mag ich salzige Geschmacksrichtungen noch lieber. Die herzhafte Intensität von salzigen Speisen und Snacks spricht mich besonders an. Natürlich genieße ich ab und zu auch etwas Süßes, aber wenn es um meine Lieblingsgeschmacksrichtungen geht, sind sauer und salzig meine absoluten Favoriten.

Welcher kulinarischen Versuchung können Sie nicht widerstehen?

Mayer: Die selbstgebackene Wachauer Torte meiner Mama ist eine Sünde wert. Obwohl ich es sonst eher sauer und salzig mag, kann ich dieser Versuchung nicht widerstehen.

Was mögen Sie gar nicht?

Mayer: Rosinen sind Lebensmittel, die ich überhaupt nicht mag. Rosinen in einem leckeren Apfelstrudel, in einem fluffigen Striezel oder in meinem Müsli sind für mich ein absolutes NO GO.

Wie wichtig ist Ihnen regional und saisonal?

Mayer: Ich lege großen Wert auf regionale und saisonale Lebensmittel. Selbst angebaute Paradeiser, Kräuter aus dem Garten oder die ersten Radieschen im Frühling aus dem eigenen Hochbeet schmecken mir zur Erntezeit am besten. Beim Einkauf achte ich darauf, dass die Produkte aus meiner Region/meinem Bundesland kommen und zur richtigen Jahreszeit angebaut werden.

Was ist Ihre Lieblingsspeise und warum?

Mayer: Mein absolutes Lieblingsessen ist Gegrilltes, vor allem Gemüse und Fisch, besonders in Verbindung mit der mediterranen Küche. Ein perfektes Beispiel wäre eine leckere Paella oder auch gegrillter Fisch, die mich an den Sommer erinnern und Urlaubserinnerungen an Orte in Kroatien oder Spanien wecken.

Gerhard Steinkellner, Obmann „g´scheckat“ Verein der interkulturellen Persönlichkeiten

Gerhard Steinkellner schwärmt für warmen Käseleberkäse. Foto: Christian Steinkellner

Mögen Sie es lieber süß oder sauer?

Gerhard Steinkellner: Lieber sauer – süßes Essen ist nicht so meines.

Welcher kulinarischen Versuchung können Sie nicht widerstehen?

Steinkellner: Warmer Käseleberkäse! Wenn ich ihn nur rieche, läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen.

Was mögen Sie gar nicht?

Steinkellner: Dass ich eine Speise gar nicht mag, das gibt es nicht bei mir. Natürlich esse ich einiges lieber, anderes brauche ich weniger oft am Teller. Aber gar nicht, nein.

Wie wichtig ist Ihnen regional und saisonal?

Steinkellner: Wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir Kühe, Schweine, Hühner, Obst und Gemüse. Da waren wir größtenteils Selbstversorger. Gefühlsmäßig bin ich das noch immer, nur hat die Rolle meiner Eltern, seit ich in der Stadt lebe, der Bauernladen in meiner Nachbarschaft übernommen. Da ist regional und saisonal nicht wichtig oder unwichtig, sondern selbstverständlich.

Was ist Ihre Lieblingsspeise und warum?

Steinkellner: Pizza! Wir waren jung, wir waren verliebt und wir machten unsere erste größere Reise. Es ging an die Côte d’Azur. Auf dem Weg dorthin verbrachten wir eine Nacht in Verona. Wir aßen zum Abendessen eine köstliche Pizza mit einer guten Flasche Chianti. Vermutlich war es eine ganz normale Pizza, aber das ganze Drumherum macht sie in der Erinnerung zu etwas Besonderem. Wir essen selten Pizza, aber wenn, dann sagen meine Frau Maria und ich gleichzeitig: „Weißt du noch, damals…“

Thomas Wimmer, Ex-Geschäftsführer des Hotels Exel

Bei Thomas Wimmer steht bevorzugt Regionales und Saisonales am Speiseplan. Foto: Wimmer

Mögen Sie es lieber süß oder sauer?

Thomas Wimmer: Alles hat seine Zeit, würde ich doch sagen. In der Früh geht bei mir nichts über Honig und Marmelade – am liebsten auf Roggenbrot. Zu den Hauptmahlzeiten mag ich es aber schon „sauer“. Für den Gastgeber ist es DAS Zeichen, dass es mir wirklich geschmeckt hat, wenn ich nach dem Hauptgang ein kleines bisschen Käse mit einem Glas dazu passenden Rotwein aus Österreich möchte.

Welcher kulinarischen Versuchung können Sie nicht widerstehen?

Wimmer: Am Abend geht bei mir fast immer Käse und Wein. Daheim am Traunsee bevorzuge ich einen frisch am Holzkohlengrill gegarten Saibling oder eine Reinanke mit Blick auf den See. Aber die echte Spezialität ist für mich die gebackene Kalbsleber mit Mayonnaise-Kartoffel-Salat im Exel Restaurant.

Was mögen Sie gar nicht?

Wimmer: Kutteln und Blutwurst – sonst geht eigentlich alles.

Wie wichtig ist Ihnen regional und saisonal?

Wimmer: Sehr wichtig, weil es einfach besser schmeckt!

Was ist Ihre Lieblingsspeise und warum?

Wimmer: Wie schon gesagt, gebackene Leber mit Mayonnaise-Kartoffel-Salat. Warum? Weil es einfach gut ist.

Und: Kärntner Kasnudel nach einem Metnitztaler Rezept – weil ich dort aufgewachsen bin und das als Kind schon häufig bekommen habe.