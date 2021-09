Seit einigen Jahren werden junge Nachwuchskräfte in den verschiedensten Bereichen sprichwörtlich unter die Fittiche des Unternehmens genommen und nach modernen Lietz - Standards zu Branchen-Profis ausgebildet. Fachliche Kompetenz, umfassende Persönlichkeitsentwicklung und Freude am Erfolg sind die zentralen Werte einer Lehre bei Lietz.

Neben dem eigenen Moped winkt bei besonderen Leistungen sogar der Auto-Führerschein als Belohnung. „Nur wer Spaß an dem hat, was er macht, wird erfolgreich sein“ - genau dieser Antrieb zeigt sich auch bei den legendären Lehrlings-Events, wie Kart-Rennen mit den Chefs, Floßtrip mit selbst gebauten Flößen oder speziellen, hausinternen Workshops mit dem Titel: „Von den Besten lernen“.

Aktuell zählt Lietz (Auto – Motorrad – Fahrrad) stolze 32 Lehrlinge an 8 Standorten (NÖ und OÖ) und sorgt so selbst für top-ausgebildete Fachkräfte. Das fördert auch besonders den Karriereweg innerhalb der Unternehmensgruppe, denn 80 % der ausgebildeten Lietz Angels wählen eine Karriere in einem der eigenen Standorte.

Einen Überblick über mögliche Berufsbilder bei Lietz gibt es direkt auf den Lehrlingsmessen in OÖ und NÖ sowie auf www.lietz.at.