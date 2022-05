Lifestyle Secondhand

Secondhandshops und Boutiquen für Gebrauchtes sind en vogue. Viele haben die Massenware satt und suchen besondere Looks und Einzelstücke, die die Individualität betonen. Ein Trend, der nicht nur Spaß macht, sondern auch die Umwelt schont. Inzwischen gibt es neben Vintage-Stores und Onlineplattformen reichlich Möglichkeiten, um die besonderen Schätze zu ergattern.

Eine davon wird nun in Amstetten geboten. Beim FAIRliebt-Markt am Hauptplatz kann verkauft und getauscht werden, was das Zeug hält. Auf der Jagd nach dem besonderen Schnäppchen kann man auch noch lässige Stimmung, coole Beats von DJ Clemotone, spannende AustellerInnen zum Thema Nachhaltigkeit und ganz viel Stadtluft genießen, auch in flüssiger Form. Katharina Krammer, Geschäftsführerin des Weltladens in Amstetten, ist von der Idee begeistert. „Ich selbst kaufe auch gebrauchte Sachen, vor allem Kinderkleidung, und Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Wir bieten auch im „Weltladen“ nur FAIR gehandelte Produkte an.“

Einen etwas anderen Zugang hat die selbstständige Grafikerin Doris Swoboda gewählt. Sie veranstaltet regelmäßig Kleiderpartys, bei denen untereinander gebrauchtes Gewand getauscht wird. Dabei wird in privater, gemütlicher Runde nach Herzenslust gustiert.

„Ich bin immer begeistert ein besonderes Stück zu ergattern, freue mich aber auch, wenn eines meiner aussortierten Lieblingsstücke jemandem Freude bereitet“ berichtet die Grafikerin. Swoboda, der Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist, animiert auch ihr Umfeld mit Erfolg bei ihren Kleidertauschpartys mitzumachen. „Man spart nicht nur Geld, sondern hilft auch der Umwelt“ zeigt sich die Unternehmerin begeistert.

Der FAIRliebt-Markt in Amstetten ist ein idealer Treffpunkt für alle Liebhaber gebrauchter, ausgefallener Kleidung. Verkauft werden können saubere Kleidungsstücke für Damen und Herren in gutem Zustand, Accessoires wie Taschen, Schuhe, Gürtel usw., unbenutzte Beautyprodukte, Pflanzen, Schmuck, Sonnenbrillen oder Ähnliches.

Der FAIRliebt-Markt findet am Samstag, 28. Mai um 14 Uhr am Hauptplatz in Amstetten statt.

Anmelden kann man sich auf der Homepage unter: www.amstetten-marketing.at/projekte/fairliebt