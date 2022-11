Zwei auf historischer Spurensuche

Den Oberndorfer Wolfgang Zimprich und den Scheibbser Franz Gloser verbindet ein großes Interesse an Lokalgeschichte. Vier Tage waren die beiden Hobby-Historiker in der Weststeiermark unterwegs, um sich auf die Spurensuche von Andreas Töpper und seinem Mentor Erzherzog Johann zu begeben.

„Töpper war zu seiner Zeit der größte Industrielle der Monarchie und hat uns in Neubruck mit dem einstigen Fabriksareal und dem Schloss ein würdiges Vermächtnis seiner Zeit hinterlassen“, so der einstige Stadtschreiber Franz Gloser.

Der weststeirische Ort Schwanberg (seit Kurzem sogar mit einem Bad vor dem Ortsnamen) war der Geburtsort des innovativen und sozial engagierten Stahlbarons. Im Geburtsort im Bezirk Deutschlandberg erlernte Töpper das Schmiedehandwerk. Im Schilcher-Ort wurden die beiden Geschichtsinteressierten und Töpper-Spurensucher fündig.

„Am Haupteingang der Kirche steht ein Grabdenkmal aus fünf in der „k.k. Eisengiesserey nächst Maria Zell“ hergestellten gusseisernen Platten. Dieses ließ Töpper im Jahr 1829 im Gedenken an die Eltern Ursula und Michael Töpper anfertigen. Das Töpperhaus am Ortseingang erinnert bis heute an den berühmtesten Schwanberger. Töpper hatte ein großes soziales Gewissen und errichtete hier eine Armenstiftung für Bedürftige.

Lange Zeit war die Gemeinde Schwanberg der Töpper-Stiftung verpflichtet. Seit Kurzem ist das Haus top-renoviert und im Privatbesitz. Die historische Töpper-Gedenktafel wird in den nächsten Wochen von den neuen und am Lebenswerk von Töpper sehr interessierten Eigentümern wieder über dem Eingang angebracht.

Schwanberg und Scheibbs verbindet ein weiteres Detail. In beiden Orten gab es ein Kapuzinerkloster. Ein Förderer und Zeitgenosse von Töpper war Erzherzog Johann. „Durch seine Intervention konnte Töpper das Walzblechwerk in Neubruck errichten und seinen eisernen Erfolgszug antreten“, so Zimprich.

Die Spuren vom Erzherzog Johann finden sich in einer weiteren Schilchergemeinde, nämlich Stainz. Erzherzog Johann wurde im Jahr 1850 zum ersten frei gewählten Bürgermeister gewählt – als Mitglied des Kaiserhauses historisch einmalig. Ein informativer Rundweg erinnert bis heute an die Erfolge des volksnahen Pioniers.

Vom Versicherungswesen über die Landwirtschaft und die Naturwissenschaft bis hin zur Gründung von Bildungseinrichtungen wie dem Johanneum in Graz oder der Montanuniversität in Leoben ist das johannsche Erbe bis heute ein Meilenstein in der grün-weißen und der rot-weiß-roten Geschichte.

Wer nicht soweit südlich fahren möchte, der findet die meisten Töpper-Spuren ohnehin in der Scheibbser Umgebung. Das Schloss Neubruck, die Bruderlade in St. Anton/Jeßnitz, die beiden Töpper-Brücken in Scheibbs und Lunz, das Töpper-Kreuz am Dürrenstein oder der Töpper-Park am ehemaligen Stadtfriedhof in Scheibbs. Und auch das Grabmal von Andreas Töpper und seiner Gattin Helena erinnert als monumentales Mausoleum in der Bezirkshauptstadt an den einstigen Hammerherrn. Kulinarisch kann man heute die Töpper-Torte in der Konditorei Reschinsky in der Scheibbser Hauptstraße genießen. Im spätgotischen Hammerherrenhaus hatte übrigens die töppersche Administration einst ihren Sitz.