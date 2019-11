Wenn die Forsteralm heuer ihr 40-Jahr-Jubiläum feiert, dann feiert einer mit: Manfred Großberger. Der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft geht mit seiner Skischule auch in die 40. Saison.

Der gebürtige Gaflenzer möchte auch kein Jahr davon missen, wie er immer wieder betont: „Es ist immer noch das Schönste für mich, wenn ich irgendjemand die Freude am Skilaufen vermitteln kann. Und das meine ich ehrlich. Die Beweglichkeit auf zwei Brettln ist etwas unbeschreiblich Schönes. Dazu frische Bergluft schnuppern – es gibt nichts Schöneres!“

Über 1.000 Kinder lernen Jahr für Jahr bei uns das Skifahren“, freut sich Großberger, der dafür zur Hochsaison schon einmal an die 30 Mitarbeiter beschäftigt – 25 davon geprüfte Skilehrer!

Das Forsteralm-„Urge-stein“ sieht in seiner Arbeit eine Art Bildungsauftrag: „Wir müssen dafür sorgen, dass die nächsten Generationen weiter Freude am Ski- und Snowboardsport haben. Die Bewegung an der frischen Luft ist auch im Winter unentbehrlich für unsere Gesundheit. Und wenn ich heute höre, dass die Schulskikurse wieder stärker frequentiert sind, als noch vor ein paar Jahren, dann sehe ich mich in meinen Bemühungen bestätigt!“