Der Ort Maria Taferl liegt am Nordufer der Donau. Hier thront die Wallfahrtsbasilika Maria Taferl, Niederösterreichs Landesheiligtum der schmerzhaften Mutter Gottes.

Von dem malerisch auf einer Anhöhe 233 m über der Donau gelegenen Marienheiligtum bietet sich eine grandiose Fernsicht über das Donautal und die Hügellandschaft des Mostviertels bis auf die Alpenkette, die sich in einer Breite von über 300 km vor dem Besucher ausbreitet.

Dem Gast bieten sich alle Annehmlichkeiten der modernen Hotellerie und Gastronomie sowie ein umfangreiches Sport-, Kultur- und Freizeitangebot.

Wandern rund um Maria Taferl

Ausgehend vom „Wanderbaum“ direkt in Maria Taferl kann man zu Fuß das südliche Waldviertel rund um den Wallfahrtsort erkunden.

Waldpromenade. Lauf und Nordic Walking Strecke. Streckenlänge: 3,5 km. Rundwanderweg. Gehzeit: 45 Minuten.

Almkogel. Schattiger Waldweg mit einer Streckenlänge von 2 km (eine Strecke). Gehzeit: 30 Minuten (eine Strecke).

Engelweg. (alternativer Ausgangspunkt Marbach/Schiffstation). Streckenlänge: 4 km. Rundwanderweg mit Ziel Basilika. Gehzeit: 1,5 Stunden.

Steinbachklamm. Streckenlänge: 8,5 km. Rundwanderweg mit mehreren Einkehrmöglichkeiten. Gehzeit: 3 bis 4 Stunden.

Artstetten (Teilstrecke vom Jakobsweg und Ysper-Weitentalweg Nr. 22). Streckenlänge: 5,5 km (eine Strecke). Gehzeit: 1,5 Stunden (eine Strecke).

Klein Pöchlarn Weg. Streckenlänge: 5,5 km (eine Strecke). Gehzeit: 1,5 Stunden (eine Strecke). Wald-, Wiesenweg mit Einkehrmöglichkeiten (Käsehütte, Nostalgieheuriger).

Herrliche Touren für Radfahrer

Walviertel - Tour.

Dauer: ca. 5 Stunden.

Maria Taferl - Münichreith - Laimbach - Pöggstall - Weiten - Klein Pöchlarn - Maria Taferl (mittel).

Wachau-Tour.

Dauer: ca. 5 - 6 Stunden. Die Wachau an der Donau entlang bis Krems; an beiden Donauseiten möglich. Den Rückweg von Krems bis Melk können Sie dann auch alternativ per Schiff antreten (leicht/mittel).

Donaurad - Tour.

Dauer: 3 Stunden. Maria Taferl - Pöchlarn - Ybbs - Persenbeug - Marbach - Maria Taferl (leicht).