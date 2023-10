Er lässt es rocken!

Im Jahr 2004 wurde Matthias Simoner von Queen-Gitarrist Brian May persönlich ausgewählt, für die deutschsprachige Version des Musicals „We Will Rock You“ in die Saiten zu greifen. Nächstens tut er das wieder, wenn in Amstetten der Musical-Vorhang für die Erfolgsproduktion fällt.

Kein Zweifel, der Neumarkter Rock-Gitarrist, den Freunde einfach „Simsi“ nennen, hat eine enge Beziehung zur Musik der englischen Weltstars, er hat aber auch sonst alle Hände voll zu tun.

So spielte er beim diesjährigen Amstettner Musicalsommer in der „Jersey Boys“-Begleitband, tourt seit Jahren mit Christina Stürmer und begleitete sie vor Kurzem bei ihren zwei umjubelten „MTV Unplugged“-Konzerten im Volkstheater Wien. Wir haben mit dem umtriebigen Mostviertler gesprochen und ihm auch so manches private Geheimnis entlockt.

Matthias, Du hast vor wenigen Wochen mit Christina Stürmer zwei MTV-.„Unplugged“-Konzerte im Wiener Volkstheater gespielt. Wie siehst du den Auftritt im Rückblick?

Matthias Simoner: Es war ein Riesenerlebnis. Jeder kennt „MTV Unplugged“ aus den 90ern – von Produktionen mit Größen wie Nirvana, Eric Clapton oder Bryan Adams. Das selbst zu spielen, ist ein „Once in a lifetime experience“. Da war schon sehr viel Ehrfurcht dabei.

Du hast schon viele große Auftritte absolviert. Kennt man da noch so etwas wie Nervosität?

Simsi: Oh doch! Normalerweise ist man nach vielen Jahren Live-Erfahrung abgebrüht. Vor vielen Leuten zu spielen, ist nicht mehr die große Herausforderung. Im Volkstheater waren wir aber alle ziemlich nervös und sehr emotional.

MTV „unplugged“-Shows sind bekanntlich ein multimediales Großereignis. Kannst du zum weiteren Fahrplan schon etwas verraten und wie schwer war es, dafür eine ungezwungene Live-Performance zu liefern?

Simsi: Also, es wird nächstes Jahr ein Live-Album geben, deswegen wurde auch an zwei Abenden mitgefilmt. Da geht es natürlich um viele gute Bilder und Einstellungen. Alle, die in Wien dabei waren, haben zum Beispiel miterlebt, dass wir – speziell beim zweiten Konzert – einige Songs wiederholt haben. Das geschieht, damit am Ende die wirklich besten Szenen zur Verfügung stehen! Musikalisch musste natürlich immer alles sitzen!

Heißt auch eine lange und intensive Probenzeit?

Simsi: Allerdings: Ende Mai haben wir angefangen. Die Arbeit hat sich anfangs meist auf die Arrangements konzentriert. Die Show ist ja „unplugged“ – es gibt also nur Akustik-Instrumente und keine elektronischen Klangerzeuger. Anders als bei den „lauten“ Konzerten hatten wir eine Percussionistin dabei – Lucy Landymore, eine fantastische Musikerin aus der Hans Zimmer-Band, auch ein Klavier und Bläser. Die Songs so umzubauen, dass sie im akustischen Gewand funktionieren, hat einiges an Zeit gekostet. Ein Großteil der Proben war dazu da, sich hinzusetzen, die Songs zu zerlegen und neu zu produzieren. Das ging so weit, dass wir bei manchen Titeln sogar den Style geändert haben. Aus „Nie genug“ wurde zum Beispiel eine kubanische Salsa-Version.

Wart ihr bei den Proben immer in voller Bandstärke vertreten?

Simsi: Nein, zuerst haben wir im kleinen Kontext gearbeitet. Später kamen auch Gastmusiker dazu. Zum Beispiel ein Bläsersatz der deutschen Gruppe BAP oder Chorsänger und natürlich Special Guests.

Wie Wolfgang Ambros?

Simsi: Das war auch einer dieser ganz besonderen Momente, die wir alle nie vergessen werden. Wolfgang kommt auf die Bühne – wir habens gewusst, die Leute im Publikum natürlich nicht. Plötzlich steht das ganze Volkstheater auf, spendet vier Minuten lang Beifall. Jeder von uns hatte da Tränen in den Augen. Gelacht wurde dann nach seinen Grußworten: ,Hörst, wir habn ja no gar nix g´macht!‘ Wolfgang Ambros ist einfach eine Ikone des Austropop und ein ganz fantastischer Mensch.

Einer deiner musikalischen Höhepunkte war zweifellos das Engagement für die deutschsprachige Inszenierung des Queen Musicals „We Will Rock You“. Nächstes Jahr wird das Stück beim Amstettner Musicalsommer gespielt. Wie gehst du nach doch einigen Jahren Pause ans Werk? Ich nehme an, du bist mit an Bord?

Simsi: Ja, bin ich (lacht)! Gut, ich habs einige Jahre nicht gespielt, aber es gab 2014/2015, vier Jahre nach dem Ende der ersten Aufführungs-Welle, noch eine Europa-Tour, bei der ich mit dabei war. Ganz ehrlich – da war alles sofort wieder da. Es wird jetzt genauso sein. Ich habe in Köln und Stuttgart in sechs Jahren über 1.600 Shows gespielt. Glaub mir, wenn du mich um 3 Uhr morgen aufweckst, funktioniert alles auf Knopfdruck. Bis zum Sommer werde ich aber natürlich intensiv am Stück arbeiten!

Der Gitarrensound von Queen ist ja ein ganz spezieller. Wie setzt du ihn um?

Matthias: Das alles ist ein tiefes Verständnis, das ich damals während der Proben und der vielen Shows gelernt habe. Da gehören natürlich viel handwerkliche Dinge dazu. Dabei musst du wissen, wir sind bei den Proben so gesessen, wie wir hier – Brian und ich mit der Gitarre in der Hand. Am Anfang war das unglaublich für mich! Das große Idol spielt mit dir Seite an Seite! Du schaust da dem Meister auf die Finger und verfolgst genau, wie er es macht. Völlig neu für mich war: Brian May spielte kein normales Plektron, sondern er verwendete Münzen – Sixpence-Coins. Die hab ich von ihm bekommen und das genauso gemacht!

Du baust ja mittlerweile für ganz viele Gitarristen Rack- und Pedalsysteme. Wie ist es dazu gekommen.

Matthias: Das hat sich aus meiner ganz eigenen Leidenschaft für die Technik entwickelt und geht zurück auf meinen Vater. Der ist auch Gitarrist, technisch sehr versiert und hat nur ungern etwas von der Stange gekauft. Ihm hab ich mit 13/14 Jahren immer beim Kabel-Löten geholfen. Später hab ich so meinen eigenen Sound zusammen gebastelt. 2016 kam ein Kollege zu mir – Chris Vega, der Gitarrist von „Sasha“ – und hat mich gebeten, ein maßgeschneidertes System für ihn zu bauen. Ich hab gemeint, warum nicht, und daraus ist meine Forma Sims-o-Rigs entstanden. >

Heute spielen unter anderem Folkshilfe und Bilderbuch mit meinen Systemen. Wer Letztere kennt, weiß, wie sound-affin die Jungs sind. Da ist gar nichts Standard, und es müssen oft irrsinnig viele Effektgeräte verschaltet werden. Ihre Racks und Pedalbords sind maßgeschneidert und liefern auf Knopfdruck die gewohnten Bühnensounds – egal ob die, wie bei Bilderbuch von der Gitarre, oder wie bei Folkshilfe von der Steirischen angesteuert werden.

Neben dem Musiker Matthias Simoner gibt es auch den Produzenten und Komponisten. Wie läuft es da?

Simoner: Das ist etwas, was mich sehr erfüllt. Die Arbeit im Studio ist eine perfekte Ergänzung zum Live-Spielen. Stolz bin ich auch auf die enge Zusammenarbeit mit dem Mushroom-Studio in Pinkafeld, einem ganz speziellen Ort, wo überwiegend nur legendäre Analog-Technik zum Einsatz kommt. Die Aufnahmen dort sind nicht vergleichbar mit modernen Digitalproduktionen. Die sind ein Hörgenuss!

Gibt es Projekte, auf die du besonders stolz bist?

Simoner: Puh, das sind viele. Eines aus der Nähe ist Amon. Mit der Newcomer-Band aus St. Leonhard am Forst habe ich ein Album produziert. Die sind extrem motiviert und hungrig, und das spürt man auch in ihren Songs. Gerade fertig geworden ist auch ein Album der Band „Erdrauch“. Dahinter verbergen sich die beiden Schwestern Christine und Michaela Brezovsky. Erstere ist eine ehemalige Studienkollegin und nunmehrige Dozentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, die auch in einer meiner Bands gesungen hat. Ich hab’ das Album produziert und einen Großteil der Instrumente eingespielt. Die erste Single gibt es schon.

Wie ich weiß, hast du neben der Musik auch ein Händchen fürs Kochen. In deinem Garten steht ein großer Pizza-Ofen.

Simoner: Es stimmt, das Kochen ist eine große Leidenschaft von mir, die von Zeit zu Zeit wächst. Vor zwei Jahren habe ich eben die Idee von einem eigenen Pizzaofen umgesetzt - lustigerweise mit dem Schlagzeuger der Gruppe Amon. Zu zweit haben wir das Projekt designed, geplant und gebaut. Der Ofen ist ein echtes Unikat und ein wahrer Traum.

Gibt es nach der Musikkarriere Simsi also vielleicht auch als Pizza-Koch?

Simoner: Vielleicht schon früher (lacht).

Ein weiteres deiner Hobbys ist die Fliegerei. Du hast den Sportpilotenschein, gehst du auch regelmäßig in die Luft?

Simoner: Sofern es die Zeit zulässt, gerne. Im Idealfall verbinde ich dieses Hobby mit dem Beruf. Wenn wir zum Beispiel mit der Christina zu einem Auftritt im hohen Norden von Deutschland mussten, hab ich das Flugzeug schon ein paar Mal aus dem Hangar gezogen und ich bin kurzerhand zeitsparend geflogen.

Stichwort Christina Stürmer. Bei ihr sind es 20 Jahre, dass sie bei Starmania die Tür zur eigenen Karriere aufgemacht hat. Sind da Feiern oder eine Tour geplant?

Simoner: Ja, es wird im Frühjahr eine Tour geben und Live-Konzerte bei diversen Festivals. Wir freuen uns schon alle drauf!

facebook.com/matthias.simoner

instagram.com/simsionstage

https://www.sims-o-rigs.com