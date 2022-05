Mehr als ein Beruf – Pflege studieren!

Mit dem Bachelorstudium Gesundheits- und KrankenpflegePLUS setzen wir auf eine zukunftsorientierte Hochschulausbildung. Unser Bachelorstudium ist modular aufgebaut und basiert auf aktuellen pflegewissenschaftlichen Kenntnissen. Neben der theoretischen Wissensvermittlung legen wir großen Wert auf berufspraktische Ausbildungselemente: Die Hälfte der Ausbildung findet im Rahmen von Praktika in unterschiedlichen Fachbereichen statt.

Studierende absolvieren in jedem Semester praktische Studienphasen in unterschiedlichen Fachbereichen, sowohl national als auch international – es bestehen zahlreiche Kooperationen, etwa mit den USA, der Schweiz, Deutschland und anderen Ländern. Unsere Absolvent*innen arbeiten in klinischen Einrichtungen, Langzeitpflegeeinrichtungen und Primärversorgungszentren, in der Hauskrankenpflege, freiberuflich oder im Rettungswesen und der Gesundheitsvorsorge.

Gesundheits- und KrankenpflegePLUS: Ergänzend zum Studium kann der „Akademische Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege“, der pflegerische Kernkompetenzen und das außerklinische Notfallmanagement vereint und unsere Studierenden optimal auf die zukünftigen Anforderungen im Gesundheitswesen vorbereitet. Zudem erhalten sie neben der Berufsberechtigung für Gesundheits- und Krankenpflege auch die Berufs- und Tätigkeitsberechtigung als Rettungs- und Notfallsanitäter*in.

NEU: Der Studiengang startet sowohl im Winter- als auch im Sommersemester! Ab Herbst 2022 erhalten Studierende eine Prämie in der Höhe von 420,- Euro pro Monat.