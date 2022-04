Mein bestes Stück

Beatrix Lehner, Stadtamtsdirektorin Amstetten

Beatrix Lehner mit der selbstgestalteten Spandose, die ihre Kinder ihr geschenkt haben und die sie in Ehren hält. Foto: Lehner

Was ist Ihr Lieblingsstück und wie sind Sie dazu gekommen?

Beatrix Lehner: Mein Lieblingsstück ist eine kleine Spanschachtel, die meine Kinder, als sie noch im Volksschulalter waren, selbst gebastelt und mir zum Muttertag geschenkt haben. Zu verschiedenen Anlässen haben sie sie immer wieder befüllt, oft mit Gutscheinen fürs Geschirrabwaschen, Einkaufen gehen oder Zimmer aufräumen. Ich musste nicht alle einlösen – manches ist auch so geschehen – und so sind mir bis heute noch einige liebevoll geschriebene bunte Zettelchen als Andenken geblieben.

Was genau macht dieses Stück so besonders?

Lehner: Es sind nicht die teuren Dinge, die für mich ein Geschenk so besonders wertvoll machen, sondern es sind die Gedanken, die dahinterstecken und die sich jemand macht, um mir eine Freude zu machen.

Ich sehe heute noch meinen Sohn und meine Tochter vor mir, wie sie als Kinder am Muttertag aufgeregt waren, ob mir denn das Gedicht und die selbst gebastelte Überraschung gefallen. Im Lauf der Jahre habe ich die kleine Spanschachtel oft zur Hand genommen und zu den ungenutzten Gutscheinen von damals sind noch andere Kleinigkeiten „hinein gewandert“, die mich mit meinen Kindern verbinden, wie zum Beispiel Figuren vom Bleigießen zu Silvester.

Worauf achten Sie allgemein bei Interior-Deko?

Lehner: Als wir vor mehr als 25 Jahren in unser Haus eingezogen sind, war strenges Sparen angesagt und so haben wir erst nach und nach alle Zimmer so eingerichtet, wie wir uns das vorgestellt haben. Dadurch ist die Einrichtung in einzelnen Räumen unterschiedlich modern. Der Stil ist aber immer gleichgeblieben – schlichte Formen, glatte Oberflächen und dezente Farben. Über all die Jahre ist unsere Einrichtung stets vom selben Tischler angefertigt worden. Jemanden in sein Haus zu lassen, hat mit Vertrauen zu tun und das haben wir in die Firma Scharnreitner in Ertl.

Was würde Ihnen nie in die eigenen vier Wände kommen?

Lehner: Ich gebe zu, ich bin keine Freundin von dunklen, schweren, antiken Möbeln und schweren Tramdecken. Da fühle ich Beklemmungen, wenn ich mich in solchen Räumen befinde. Diese Art der Einrichtung passt in ein Schloss oder eine Burg – in meinem Haus möchte ich das nicht haben.

Und dann ist es grundsätzlich ein „Zuviel“, das ich vermeide – ein Zuviel an Ziergegenständen, an Teppichen, an Formen und an Farben.

Gibt es ein Must-have, das jedes Zuhause zum Wohlfühlort macht?

Lehner: Das um und auf in jedem gemütlichen Zuhause ist eine Sitzecke in der Küche mit einer großen Bank und einem großen Tisch, der im besten Fall ausziehbar ist, damit möglichst viel Platz ist.

Hier wird gegessen, diskutiert, gespielt, gelacht und wenn es sein muss, werden Tränen getrocknet. Hier werden Urlaubspläne geschmiedet und Geburtstage und Silvester gefeiert.

Für mich ist das „Miteinander-am-Tisch-Sitzen“ und Reden generell sehr wichtig. Es kann nicht immer alles Eitel-Wonne sein, aber dann hilft oft ein Zusammensetzen und darüber reden. Und für solche Fälle ist die Sitzecke der ideale Ort.

Helmut Lutz, Ortsstellenleiter der Bergrettung Amstetten

Helmut Lutz hat sein Lieblingsstück zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen. Er schätzt es, weil es seine Verbundenheit zur Natur zeigt und von einem guten Freund selbst gefertigt wurde. Foto: Lutz

Was ist Ihr Lieblingsstück und wie sind Sie dazu gekommen?

Helmut Lutz: „Mein bestes Stück“ ist ein einmaliges Einzelwerk. Es handelt sich dabei um ein Schwemmholz aus der Ybbs, das auf einen Steinsockel montiert wurde. Es ist zirka 1,40 Meter hoch und befindet sich neben unserem Kachelofen. Dieses Stück habe ich zu meinem 40. Geburtstag geschenkt bekommen und ist seither als Deko in Gebrauch.

Was genau macht dieses Stück so besonders?

Lutz: Dieses Geschenk bedeutet mir sehr viel, da es ein sehr guter Freund von mir selbst gefertigt hat. Am Steinsockel hat er in römischen Zahlen die 40 sowie meinen Namen eingraviert. Es passt optimal in unser Vorzimmer und spiegelt meine Naturverbundenheit wider. Die meiste Zeit befindet sich mein Wanderhut darauf.

Worauf achten Sie allgemein bei Interior-Deko?

Lutz: Mein Grundsatz bezüglich Interior-Deko lautet: „weniger ist mehr“. Außerdem ist mir eine gute Farbkombination wichtig. In meinem Zuhause dominiert Holz in Kombination mit warmen Farbtönen, wie rot oder gelb. Das schafft für mich eine angenehme, freundliche Atmosphäre.

Was würde Ihnen nie in die eigenen vier Wände kommen?

Lutz: Extravagante, schrille oder auch kühle Einrichtungsgegenstände treffen nicht meinen Geschmack. Auch auf dunkle Farben habe ich in meiner Wohnraumgestaltung bewusst verzichtet. Bezüglich Bildern an den Wänden ziehe ich Fotos von meiner Familie abstrakten Werken vor.

Gibt es ein Must-have, das jedes Zuhause zum Wohlfühlort macht?

Lutz: Ein Must-have für mich ist unser sehr gemütlicher Kachelofen, der vor allem im Winter für warme Stunden sorgt. In Kombination mit geradlinigen Holzmöbeln und harmonischem Farbspiel passt er gut in das Zentrum unseres Wohnzimmers. Weiters finde ich, dass frische Blumen und Pflanzen mein Zuhause zu einem Wohlfühlort machen. Wichtig sind mir vor allem auch die großen Fenster und Terrassentüren, die viel Licht in die Räume bringen.



Yurdagül Sahin, Leiterin soogut-Sozialmarkt Amstetten

Yurdagül Sahin schmückt das Haus gerne mit frischen Blumen in der dekorativen Vase, die ihr ihr Sohn geschenkt hat. Foto: Sahin

Was ist Ihr Lieblingsstück und wie sind Sie dazu gekommen?

Yurdagül Sahin: Mein persönliches Lieblingsstück ist diese dekorative Vase, da ich es liebe, im Haushalt Blumen bzw. Pflanzen zu haben. An meinem letzten Geburtstag hat mein ältester Sohn sie mir geschenkt.

Was genau macht dieses Stück so besonders?

Sahin: Die Vase passt einfach perfekt ins Wohnzimmer, ist vielseitig zu nutzen und hat außerdem einen gewissen emotionalen Wert für mich.

Worauf achten Sie allgemein bei Interior-Deko?

Sahin: Es ist wichtig, dass die Gegenstände sowohl farblich als auch von der Ausstrahlung her miteinander harmonieren. Wenn ich mein Zuhause betrete, dann möchte ich mich wohlfühlen, es sollte Wärme und positive Energie wiedergeben.

Was würde Ihnen nie in die eigenen vier Wände kommen?

Sahin: Außergewöhnliche Gegenstände, wie beispielsweise Traumfänger oder ähnliches. Mir persönlich gefällt schlichte und elegante Dekoration viel mehr.

Gibt es ein Must-have, das jedes Zuhause zum Wohlfühlort macht?

Sahin: Ich finde, dass Pflanzen und Blumen die eigenen vier Wände um einiges wärmer erstrahlen lassen. Damit kann man seinem Heim mehr Wärme verleihen. Es wirkt viel einladender, wenn ein paar Pflanzen das eigene Zuhause zieren. Natürlich sollten ein paar Duftkerzen auch nicht fehlen.

Thomas Schnabel, künstlerischer Leiter des Amstettner Symphonieorchesters

Eine große, alte geologische Karte ziert das Arbeitszimmer von Thomas Schnabel. Foto: Schnabel

Was ist Ihr Lieblingsstück und wie sind Sie dazu gekommen?

Thomas Schnabel: Eine große, alte geologische Karte Österreichs sowie der angrenzenden Gebiete, die in meinem Arbeitszimmer hängt. Eigentlich hatte ich bei der Geologischen Bundesanstalt eine relativ kleinformatige, moderne Karte bestellt, doch durch einen Fehler bekam ich diese riesige Karte, deren Kartierung 1930 abgeschlossen war und wo viele ihr zugrundeliegende Arbeiten wohl noch in die Monarchie-Zeit zurückreichen, zugeschickt. Weil sie in keine Lade passte, hängt sie seitdem hinter mir am Schreibtisch.

Was genau macht dieses Stück so besonders für Sie?

Schnabel: Ihre Seltenheit, sie ist heute, glaube ich, gar nicht mehr erhältlich, ihre Buntheit, und die Möglichkeit, quasi über Grenzen geographisch bis an die Adria, zur Schwäbischen Alb oder bis zum Plattensee hinauszuschauen. Dieses Stück verbindet sachliche Information mit der Ästhetik eines Deko-Stückes und ist gleichzeitig eine herausragende Leistung österreichischer Wissenschaftsgeschichte.

Worauf achten Sie allgemein bei Interior-Deko am meisten?

Schnabel: Auf eine gewisse Harmonie mit dem Raum, auf ästhetischen Anspruch, und, dass es sich nicht um etwas alltäglich Banales handelt, dass man überall bekommt, und dessen man nach kurzer Zeit wieder überdrüssig wird. Wenn ich etwas anschaffe, dann muss es in jeder Hinsicht eine gewisse Qualität haben, und ich muss mir sicher sein, dass ich mit dem Stück auch noch nach einigen Jahren etwas anzufangen weiß.

Was würde Ihnen nie in die eigenen vier Wände kommen?

Schnabel: Etwas Inhaltsloses und Geschmackloses, das nur Provokation und keine Kunst darstellt oder dass man sich nur deswegen anschafft, um dem Zeitgeist, der gerade aktuell ist, zu huldigen.

Gibt es ein Must-have, das jedes Zuhause zum Wohlfühlort macht?

Schnabel: Das, denke ich, wird individuell sehr verschieden sein. Ob es die Farbe und Form eines hölzernen Wandschrankes ist, ein Kreuz in einer Ecke, ein Globus am Schreibtisch, ein bestimmtes Bild an der Wand – all das kann für die fürs Wohlfühlen notwendige Harmonie sorgen. Für mich ist ein Must-have aber auch etwa, dass es ein Rückzugsgebiet gibt, wo es absolut ruhig ist. Und letztendlich sind es nur untergeordnet die Deko-Stücke, die das Wesen eines Zuhauses ausmachen. In erster Linie bleiben es die Menschen selbst, die mit ihren Persönlichkeiten den Charakter eines familiären Heimes prägen und formen. Kein Deko-Stück kann Zweisamkeit oder Familie ersetzen.