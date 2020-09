Daher startet der 60 Mitgliedsbetriebe zählende Verein im Herbst mit digitalen Vermittlungsformaten, um die Lehre in den Fokus zu rücken. Sein Flaggschiff, das Karriere Clubbing mit über 30 Ausstellern und 1.100 Besuchern, musste die Initiative zwar heuer aussetzen, dafür wird das Angebot im Internet ausgebaut. „Es ist uns heuer nicht möglich, unsere beliebte Messe im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs durchzuführen. Hier geht die Gesundheit vor. Aber wir versuchen das mit eigenen Lehrlingsvideos und Auftritten in Sozialen Medien wie Snapchat oder Tiktok wettzumachen“, erklärt Willi Hilbinger.

Zur Seite stehen ihm dabei nicht nur das engagierte Vorstandsteam mit den Stellvertretern Regina Günther und Markus Felber, sondern auch ausgewiesene Medienprofis wie Barbara Pirringer (P&R) und Angela Albrecht (DOG & PONY MEDIA). „Um die junge Zielgruppe zu erreichen, müssen wir deren Sprache sprechen und zum Beispiel Mitmach-Aktionen entwickeln“, erklärt die Expertin Angela Albrecht.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Webseite www.mein-lehrbetrieb.at, daneben wird an weiteren Projekten gearbeitet. Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule NÖ sollen Poly-Lehrkräfte Betriebe besuchen und dabei mit Lehrlingen die Rollen tauschen. In Workshops sollen die Lehrlinge befähigt werden, Videos selbst zu drehen. „Auch die Vernetzung mit anderen Initiativen läuft weiter, in wenigen Wochen ist ein Treffen mit Firmenvertretern aus dem Raum St. Pölten geplant“, berichtet Obmann Hilbinger.

60 Betriebe zählt das „Mein Lehrbetrieb“-Netzwerk im Moment, getragen von ehrenamtlichem Engagement und einer gemeinsamen Vision: Denn „An einer soliden Fachausbildung der jungen Menschen führt kein Weg vorbei.“ Gerade jetzt.

Weblinks:

https://mein-lehrbetrieb.at/

Social Media-Kanäle:

www.facebook.com/meinlehrbetrieb

www.instagram.com/mein_lehrbetrieb/