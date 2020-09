Seit Herbst 2019 wird „Lehre mit Matura am Beta-Campus“ in Kooperation mit dem WIFI Niederösterreich angeboten. Besonders ist dabei zweierlei: Zum einen lernen die Lehrlinge ihren Stoff an einem der inspirierendsten Orte der Region, am Areal der alten Bene-Fabrik, dem heutigen Beta-Campus in Waidhofen an der Ybbs. Und zum anderen drücken Lehrlinge aus unterschiedlichen Firmen gemeinsam die Schulbank.

Stand im ersten Jahr jeden Freitagmorgen das Fach Mathematik auf dem Stundenplan, startet im September nun der Deutsch-Lehrgang. „Wir freuen uns über 20 Anmeldungen. Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet Beta-Campus-Community-Managerin Verena Brandstetter. Mitinitiiert wurde das Projekt vom Verein „Mein Lehrbetrieb“.