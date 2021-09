Wer nach einer Lehrstelle in den Bezirken Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Amstetten und Melk sucht, wird mit der aktualisierten Broschüre von „Mein Lehrbetrieb“ schnell fündig. Auf 44 Seiten stellt der Verein 100 Lehrberufe in 60 Lehrbetrieben vor und reichert diese Informationen mit Links zu virtuellen 3D-Rundgängen und sympathischen Videos an. Die Spanne reicht dabei von A wie Augenoptikerin bis Z wie Zimmerer.

„Die moderne Lehrausbildung hat nichts mehr mit Großmutters Zeiten zu tun: In innovativen Betrieben wird heute aus einem jungen Menschen ein qualifizierter und gefragter Spezialist. Gerade jetzt sind Fachkräfte von größter Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort“, betont Willi Hilbinger, Obmann des Vereins „Mein Lehrbetrieb“.

Das Schulbotschafter-Team rund um Obmann-Stellvertreterin Regina Günther hat die informativen Broschüren in den Schulen der Region verteilt.

Die Broschüre kann auch auf der Homepage www.mein-lehrbetrieb.at heruntergeladen oder im Büro der Eisenstraße Niederösterreich in gedruckter Form angefordert werden (Tel. 07482/204 40 oder service@eisenstrasse.info).