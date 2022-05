"Mein Weg zum Pflegeberuf"

„Wer will, schafft das!“

Jessica Griessenberger, Schulsprecherin im Bildungscampus Mostviertel, über ihre Ausbildung zur Pflegefachassistenz.

Jessica Griessenberger, Amstetten, erstes Ausbildungsjahr zur Pflegefachassistenz. Foto: privat

Überaus fröhlich, aufgeweckt und hoch motiviert plaudert Jessica Griessenberger (28) aus Amstetten über ihre zweijährige Ausbildung zur Pflegfachassistenz. Derzeit noch in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Amstetten, ab Herbst im neuen Bildungscampus Mostviertel, Mauer.

„Wir alle freuen uns schon riesig auf die Übersiedelung. Was uns am neuen Standort erwartet, ist einfach cool“, spricht die Schulsprecherin für ihre ganze Klasse.

Warum sie sich vergangenen Oktober für diese Ausbildung entschieden hat, erklärt sie so: „Ich bin gelernte Restaurantfachfrau und habe den Beruf auch sehr gerne ausgeübt. Nach der Geburt meines Sohnes vor zweieinhalb Jahren und einem Abstecher im Handel wollte ich mich aber verändern!“

Mit Menschen arbeiten ist das, was Griessenberger besonders gerne macht, und auch gut kann. „Wahrscheinlich bin deshalb gleich zur Klassen- und Schulsprecherin gewählt worden“, scherzt sie. „Nein, vor allem die Geburt meines Sohnes hat mir andere Lebensperspektiven eröffnet. Ich wollte unbedingt etwas hinterlassen!“

Dass der Wechsel ihren Alltag auf den Kopf stellen würde, war ihr klar. Insbesondere nach 12 Jahren wieder die Schulbank drücken zu müssen, davor hatte sie sogar großen Respekt. Letztlich gibt sie im Gespräch aber Entwarnung. „Wir haben so tolle Lehrer. Die helfen dir in das Schulleben hineinzuwachsen. Fast möchte ich sagen, die tragen dich durch die Ausbildung!“

Sie war keine gute Schülerin, verrät Jessica. Habe vorwiegend mit Hausverstand alle Hürden geschafft. Dass sie jetzt lernen muss, macht ihr fast Freude. „Das ist ganz anders als in der Schule. Der Mix aus Theorie und Praktikum. Lehrer, die uns bei der Hand nehmen, eine Klassengemeinschaft, die der „Hammer ist“ und natürlich auch das reifere Alter. Stichwort Klasse: Zwischen 17 und 45 Jahre sind die Schüler in Griessenbergers Ausbildungsjahrgang alt. Da ist ein gelernter Schweißer dabei, einige Gastronomen, aber auch Menschen, welche sich in der Pflege weiter entwickeln wollen.

Dankbar ist sie für die Unterstützungen, die ihr den Umstieg auch wirtschaftlich möglich machen. „Vom AMS bekomme ich ein Fachkräfte-Stipendium, auch der Privatkindergarten für meinen Sohn wird vom AMS bezahlt. Und der Papa meines Kleinen ist auch eine Stütze“, möchte die alleinerziehende Mutter anderen Mut für einen Einstieg in die Pflegeausbildung machen. „Mein Einkommen hält sich jetzt sogar mit jenem in meinem Halbtagsjob vor der Ausbildung die Waage. Wer will, schafft das!“

Wo sie einmal landen möchte? Derzeit am liebsten in der Altenbetreuung!

„Macht mich sehr glücklich!“

Karin Trümmel (23) aus Scheibbs wechselte im September 2020 vom Bankschalter in die Pflegeausbildung. Sie möchte keine Sekunde vermissen.

Karin Trümmel Foto: privat

März 2020. Corona beginnt in Österreich die Welt zu verändern. Auch das Leben von Karin Trümmel (23) aus Scheibbs. Das „Herunterfahren des Lebens“, inbesondere bei ihren geliebten Vereinen, macht der Bankangestellten zu schaffen. Sie beginnt ihr junges Leben zu hinterfragen. „Wenn, dann jetzt“, dauert es aber nicht lange, bis sie sich für einen völligen Wechsel entschließt – hin zur Gesundheitspflege. Bewerbung, Kündigung, Ausbildungsstart. Es ging Schlag auf Schlag, ehe sie im Bildungszentrum für Soziale Berufe (BIGS) Gaming, einer Schule der Caritas, im September 2020 ihre Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin in Angriff nehmen durfte.

„Keine Sekunde will ich seither missen“, wie Trümmel beteuert. „Man bekommt von den Menschen, die man pflegt und betreut, so viel zurück. Oft ohne Worte, nur mit einem Lächeln oder einem Händedruck! Das macht mich sehr glücklich und stolz!“

Dass schon die Ausbildung sehr viel soziale Aspekte des Berufs aufzeigt, hat sie in den vergangenen 19 Monaten mit Freude erfahren dürfen. 50:50 teilt sich die Zeit in Theorie und Praxis. Gerade Letztere hilft vielfach auch beim Richtungsentscheid für die Wahl des zukünftigen Arbeitsplatzes.

Die Entscheidung, in welche Richtung es gehen soll, hat Karin Trümmel schon zu Beginn der Ausbildung getroffen: Altenarbeit. „Im Zuge der Praktikumsstunden lernt man viele Einrichtungen kennen, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich bin bei der Caritas Sozialstation Scheibbs hängen geblieben, wo ich ab Herbst im Vollzeitmodell bei 37 Stunden arbeiten werde“, weiß sie schon ihren künftigen Arbeitgeber.

Dass dann auch noch Zeit für ihre geliebten Freizeitbeschäftigungen bleibt, ist ein angenehmer Nebeneffekt für die sympathische Musikantin (spielt bei der Stadtkapelle Scheibbs Klarinette), Volkstänzerin und Landjugendmitarbeiterin.

„Perfekte Kombination!“

Markus Lindorfer, viertes Semester Studienlehrgang Gesundheits- und Krankenpflege Plus an der FH St. Pölten.

Markus Lindorfer ist für seine Gesundheitsausbildung kurzfristig vom Oberösterreicher zum Niederösterreicher geworden. Foto: privat

Das Zuhause von Markus Lindorfer (23) ist knappe 200 Kilometer von seinem aktuellen Ausbildungsplatz an der FH St. Pölten entfernt. Eigentlich ist der gebürtige Oberösterreicher aus Rohrbach-Berg nur wegen seines Berufswunsches kurzfristig zum Teilzeit-Niederösterreicher geworden. Denn in der Landeshauptstadt wird Österreichs einzige Kombination von Gesundheits- und Krankenpflege mit dem Lehrgang für Präklinische Versorgung und Pflege angeboten.

Grundsätzlich wollte der junge Oberösterreicher nach seiner Matura an der Tourismusfachschule Bad Leonfelden, dem Zivildienst, einem zusätzlichen Jahr beim Roten Kreuz und einer zweimonatigen Auszeit in Neuseeland etwas Sinnvolles machen. Einen Beruf lernen, der viel von sozialer Nachhaltigkeit geprägt ist. „Helfen war schon immer meine Motivation!“

Mit dem Abschluss Studiums in Kombination mit dem Lehrgang ist Lindorfer nicht nur akademischer Experte in der präklinischen Versorgung und Pflege, sondern er verfügt, auch über die Berufsberechtigung als Rettungs- und Notfallsanitäter. „Das ist eine extrem spannende Kombination und vereint mehrere Berufsbilder“, begründet er seine Wahl.

Drei Jahre dauert das reguläre Studium, ca. zur Hälfte aufgeteilt auf Theorie und Praktikum. Das Positive für Markus Lindorfer: Praxisstunden kann er auch in Oberösterreich machen. Dann wird er auch wieder verstärkt seinen Platz als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz einnehmen, für das er seit 2016 tätig ist.

Sehr angetan ist er vom Gemeinschaftsgefühl, das die Studierenden in der FH St. Pölten erleben. „Insgesamt sind wir ca. 90 Personen, im Alter zwischen 20 und 30, zwar mehrheitlich weiblich, aber gut durchmischt!“ Auch in der privaten WG fühlt er sich wohl. Dort frönt er dann auch gerne seiner alten Leidenschaft, dem Kochen!