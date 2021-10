Der Ursprünglichkeit auf der Spur

Verliebt ins Weitwandern und Pilgern: Ernst Merkinger, geboren in Weistrach, wohnhaft in Wien, zu Hause über all auf der Welt. SERVUS TV/Andreas Kaboto, Manuel Gruber

Ernst, du warst vor wenigen Wochen in den „Bergwelten“ von Servus TV in der Doku „Zu Fuß durchs Salzkammergut – Weitwandern am Berge-Seen-Trail“. Du bist zu Fuß nach Marrakesch gepilgert, hast den Jakobsweg zurückgelegt und ein Buch übers Pilgern geschrieben. Wofür schlägt dein Herz heute – fürs Pilgern oder fürs Weitwandern?

Ernst Merkinger: Schlicht und ergreifend für das Gehen in der Natur selbst bzw. das in der Natur Sein. Abschnitte wie der Camino Frances sind insofern faszinierend und gleichermaßen (Frühjahr, Herbst) zu empfehlen, weil die Dynamik mit Menschen aus allen Winkeln der Welt einen Weg zu absolvieren, sich gegenseitig zu inspirieren, erkennen lässt, was ein gutes Leben bedeuten kann.

Ähnliches ist ebenso beim Weitwandern zu beobachten, wo allerdings noch mehr die Ursprünglichkeit der Natur, die Stille sich mit einer „Wucht“ zeigt, die einem selbst ruhig, Still werden lässt.

Was braucht es, um über viele Tage hinweg Hunderte Kilometer zu Fuß zurücklegen zu können?

Merkinger: Ergriffenheit, Begeisterung, um sich auf dieses kleine Abenteuer einzulassen. Aus praktischen Gründen würde ich Blasenpflaster, Wanderstöcke empfehlen bzw. beim Kauf der Schuhe nicht zu sparen. Gleiches gilt bei der Investition des Rucksacks, wobei ich generell der Auffassung bin, dass wir gesellschaftlich wieder mehr auf Teilen, statt Besitzen setzen sollten, was sich ja beim Rucksack, der zum größten Teil des Jahres im Schrank herumliegt, durchaus Sinn macht.

Worauf würdest du im Rucksack nie verzichten?

Merkinger: 60 ml Sandelholz-Jasmin All in One Duschgel von Dr. Bronner´s, das unter anderem für den Geschirr Abwasch, als auch die Haare, die Nassrasur verwendet werden kann. Obendrein erscheint mir die Firmenphilosophie des Familienunternehmens genial zu sein, weil auf ökosozialen Parametern Produkte mit hoher Qualität hergestellt werden.

Hast du schon gefährliche Situationen bei den Wanderungen erlebt?

Merkinger: Natürlich gibt es immer wieder Situationen am Berg, die vor allem wetterbedingt seine Herausforderungen mit sich bringen, allerdings von einer explizit „gefährlichen Situation“, dass mir ein Bär meine Snacks gestohlen hätte oder es auf den Hütten keinen Kaiserschmarrn gegeben hätte, kann ich zum Glück nicht berichten.

Im Gegensatz dazu: Was waren deine schönsten Reisemomente?

Merkinger: Es sind im Allgemeinen die Begegnungen mit Menschen, die tief gehenden Gespräche, die unterschiedlichsten Wetterbedingungen, die manchmal für strahlenden Sonnenschein sorgen und Wolken, die zügig über den Grat ziehen, dann wären da noch die uralten Föhrenwälder, die Gewalt der Gletscher, die Bacherl, die für beruhigende Naturklänge sorgen, etc.

In deinem Buch und in deinen Blogeinträgen schwärmst du für die Meditation als wertvolles Instrument zur Entschleunigung und Selbstfindung. Was bringt Meditation und wie fängt man damit an?

Merkinger: Meditation trägt das Potenzial inne vom Spüren, zum Fühlen, zum gegenwärtigen Sein überzugehen und zu erkennen, was immer da ist – diese wache Präsenz. Sie ist eben durch den Lärm von Geräuschen wie Emotionen oder zumeist destruktiven, analytischen Gedanken, Geschichten, die wir uns erzählen zu sein, identifizieren, verborgen. Das Gute ist, dass diese Qualität des Seins durch ein regelmäßiges Üben möglich ist zu realisieren und uns ein gelassenes Leben ermöglicht – sehr zu empfehlen im Anbetracht der Tatsache, dass wir in solch einer polarisierenden Zeit leben und dadurch schnell mal selbst unbewusst, verstimmt sind. Sozusagen ist Meditation eine Möglichkeit wieder seine Stimmigkeit, seine Mitte zu finden. Ich biete jede Woche dienstags via Zoom online Meditationen von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr an, in denen es um genau das Erkennen dieser Mitte, dieser Gegenwärtigkeit geht.

Was bedeutet Glück für dich?

Merkinger: Wahres Glück ist für mich nichts in der Zukunft anzustrebendes, sondern ist vielmehr eine gegenwärtige Zufriedenheit, die immer nur im hier und jetzt erkennbar ist. Diese Zufriedenheit ist die Sehnsucht jedes Menschen, ob bewusst oder unbewusst strebt jeder nach einem Gefühl der Harmonie, der Verbundenheit, der Zufriedenheit, des Glücks, etc. Und wenn man sich auf dieses immer schon Dagewesene und immer da sein werdende jetzt – zum Beispiel hier und jetzt und jetzt und jetzt - einlässt, wird gestillt. Wird gestillt im Erkennen des wahren Glücks, das sich in der Meditation als innere Gelassenheit, Verbundenheit widerspiegelt.

Du bist ein gebürtiger Mostviertler und auch hier zur Schule gegangen (unter anderem Volksschule Weistrach und Gymnasium Seitenstetten). Wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit und wie wichtig ist Bildung für dich?

Merkinger: Das Zurückerinnern an die Schulzeit oder das Fußballspielen beim Fußballclub in St. Peter ist in den häufigsten Fällen eine Erheiternde, weil auch so viel kindlicher und jugendlicher Blödsinn getrieben worden ist, den ich auch immer wieder mit Freunden aus alten Tagen Revue passieren lasse. Es war auf alle Fälle in Summe eine grandiose Kindheit, die ich erfahren habe, weil sie sehr unbeschwert, sehr leicht war. Auch wenn mir die Idee des Unterrichtens, des Lernen Sollens, Müssens, der Leistungsgedanke damals und auch heute sehr widerstrebt. Mir ist es wichtig, dass wir Kinder in ihrem Potenzial und in ihren Interessen fördern, stärken und nicht formen, damit einhergehend entfremden. Das geht an der Grundidee des Lebens vorbei, nämlich dass wird begeistert unser Leben meistern und damit einhergehend sein Umfeld Inspirieren – diese Qualität ist übrigens auch sehr ansteckend.

Irgendwann bist du vom klassischen Lebenspfad abgebogen. Würdest du deinen Weg noch einmal so gehen?

Merkinger: Ja, ich bin zufrieden, unter anderem auch basierend darauf, weil ich mit den Herausforderungen der Vergangenheit im Frieden bin. Dank der Meditationen, die in seinem individuellen Tempo für ein Ausdehnen von Gelassenheit sorgt, und Selbstreflexion, die einen zwischenmenschliche Dynamiken leichter verstehen lassen, ist es u.a. so wie es ist und will bzw. kann auch die Vergangenheit nicht ändern.

Was schreibst du, wenn in Formularen nach deinem Beruf gefragt wird?

Merkinger: Schwierige Frage. Am liebsten würde ich dort nichts stehen haben. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mich nicht als klassischen Weitwanderer sehe, den die Namen, die Höhen der Berge, die absolvierten Kilometer oder Höhenmeter, die Outdoor-Ausstattung akribisch interessiert – mich begeistert die Gegenwärtigkeit, die Purheit der Natur selbst. Das Weitwandern, das Gehen ist für mich, ähnlich wie in der Meditation, ein Loslassen, ein Einlassen, ein Versenken. Allerdings kann ich mit Meditationslehrer auch nichts anfangen, weil ich niemanden hierarchisch unterrichte, Assoziationen auslösen möchte, stattdessen erinnere an das, das ausnahmslos immer schon da war, immer da sein wird, unzerstörbar ist – das Jetzt. Insofern ist es mir lieber, dass nichts da steht. Aber da man ja in Formularen etwas hinkritzeln muss: neuer Selbstständiger.

Welchen Stellenwert hat Geld in deinem Leben?

Merkinger: Geld ist Geld. Ist weder gut noch schlecht. Ist für die Entwicklung der Menschheit nährend, wenn man es dem Bio-Hofladen ums Eck oder der Yoga-Lehrerin, dem Psychotherapeuten, Masseur, etc. zukommen lässt, allgemein dort bei Menschen landet, die im öko-sozialen Sinne arbeiten, wo im Sinne des Allgemeinwohls ernsthaft bestrebt versuchend gelebt wird. Dort müssen wir als Gesellschaft hin, sonst ist ein Überleben auf diesem Planeten mehr Qual als Freude, vielleicht sogar unmöglich. – Allerdings scheint es so zu sein, dass wir mit dieser kapitalistischen, Ich-begrenzten Mentalität noch zu wenig gelitten haben, zu „verpanzert“ sind, uns nicht spüren, von der Natur so stark entfremdet haben, dass diese Klimakrise in diesem Ausmaß überhaupt möglich ist. Und all das ist gewiss auch auf diese egozentrierte Haltung im Umgang mit Geld zurückzuführen – doch Geld an sich kann nichts dafür.

Mit welchen Gefühlen blickst du in die Zukunft – auch im Hinblick auf unsere Gesellschaft?

Merkinger: Mit einer gelassenen und gewissen Gespanntheit wie wir die Zukunft als Gesellschaft mit-ein-ander bzw. gegen-ein-ander die bevorstehenden Herausforderungen scheitern und meistern werden. Uns erwarten Jahre, Jahrzehnte der massiven Veränderungen, vielleicht sogar Revolutionen, so war zumindest der Wortlaut des Zukunftsinstituts von Hoax. Und ob dies alles friedlich ablaufen wird, zweifle ich an, weil wir individuell von der Ich-begrenzten Bedürfnis-Haltung, zu einer Interessens-Haltung (lat.: inter=zwischen, esse=sein) übergehen müssen. Wir uns generell im Alltag, aber auch darüber hinaus, mehr die Fragen stellen sollten: „Was wollen wir?“ bzw. „Was ist nährend?“

Und eins ist ganz gewiss: Wir wollen alle ein gutes Leben. Und das ist nur dann möglich, wenn wir erkennen, dass wir nicht Teil, sondern genau genommen selbst Natur sind und somit die größte Herausforderung der Menschheit lösungsorientiert beginnen anzugehen, denn ohne eine intakte Natur ist es verdammt schwer ein gutes Leben für alle zu ermöglichen.

Wohin soll dich deine nächste Reise führen und wo siehst du dich in 10 oder 20 Jahren?

Merkinger: Ich werde auf alle Fälle der Psychologie, Philosophie und Spiritualität mehr Raum in meinem Schaffen geben, das bedeutet konkret, dass ich mehr Schreiben, mehr Meditationen, Vorträge und Retreats in Zukunft anbieten werde.

Wird man dich und deine Lebensgeschichten irgendwann wieder live erleben können?

Merkinger: Das wird sich weisen. Wenn´s so kommen soll, dann soll´s so kommen.