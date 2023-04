Drei Tage Outdoor-Sport pur!

Roland Königshofer. „Vom Rennradfahrer zum Radrennfahrer. Rennrad-Fahrtechniktraining“. Der Ex-Profi erzählt über seinen harten Weg vom Rennradfahrer zum Radrennfahrer inklusive interessanter Tipps für das Rennrad-Fahrtechniktraining.

So, 23. April, 14:30 Uhr

Christian Bruckner. „Low to High – vom tiefsten auf den höchsten Punkt Österreichs“. Der 41-jährige Triathlet und Extremsportler Christian Bruckner berichtet, wie er Österreich vom tiefsten zum höchsten Punkt in nur 36 Stunden durchquerte – 3,3 km schwimmend, 422 km mit über 5.000 Höhenmetern am Rad und 13 km mit finalen 2.000 Höhenmetern Anstieg auf den Großglockner laufend bzw. bergsteigend.

Sa. 22. April, 13.30 Uhr

Michael Levack. „Laufanalyse und Lauftechnik: move better – run better – run faster“. Der Physiotherapeut und Lauftechnikspezialist Michael Levack präsentiert die biomechanische Analyse eines Läufers, um die Bedeutung der Lauftechnik für ein effizientes und schmerzfreies Laufen hervorzuheben. Durch die Analyse der unterschiedlichen Bewegungsmuster des Läufers wird aufgezeigt, wie Verletzungen durch fehlerhaftes Laufen entstehen und diese durch die richtige Lauftechnik vorgebeugt werden können.

Sa., 22. April, 10.45 Uhr

Florian Grasel „In 10 Jahren um die Welt“. Der Unternehmer und einer der besten Trailrunner Österreichs erklärt in seinem Vortrag, wie er es in den letzten 10 Jahren geschafft hat, 40.000 km (mehr als einmal um die Erde) mit seinen Füßen zu erkunden. Bei seinem Multimedia-Vortrag nimmt er die Messebesucher mit auf die Reise von seinen ersten 5 km über 6.000er bis hin zu 170 km Läufen rund um den Mont Blanc.

Sa., 22. April, 14.45 Uhr

Gerald Demolsky. „Faszination Trailrunning“. Warum Trailrunning mehr ist, als nur Sport, sondern vielmehr Abenteuer, Naturerlebnis, Leidenschaft, das zeigt der Amstettner Trainer & Sportfotograf.

So., 23. April, 13.30 Uhr

Barbara Zangerl & Jacopo Larcher. „Eternal Flame“.

El Nino, The Nose oder Magic Mushroom am El Capitan, Odyssee an der Eiger Nordwand oder die Bellavista an der Westlichen Zinne. Diese und zahlreiche andere ikonische Extremkletterrouten gehören zum Spezialgebiet von Barbara Zangerl und Jacopo Larcher. Die beiden zählen ohne Zweifel zu den besten Kletterern der Welt und teilen ihre beeindruckenden Abenteuer mit dem Publikum der OUTDOOR Sport & Bike.

Sa., 22. April, 17 Uhr

Christine Thürmer. „Die große Trail-Show. Die besten Wege aus 60.000 Kilometern zu Fuß“. 60.000 Kilometer in 40 Ländern hat Christine Thürmer zu Fuß zurückgelegt – trotz Plattfüßen, X-Beinen und Übergewicht. Die meistgewanderte Frau der Welt erzählt von Wildnisabenteuern genauso wie von Pilgerwegen, Geschichtstrips und Gourmettouren – ja selbst ein Wanderweg für Blinde ist dabei. Denn: Kein Weg passt für alle, aber ein Weg passt ganz bestimmt für Sie.

So., 23. April, 10 Uhr

Christoph Strasser. „Der Weg ist weiter als das Ziel 2.0“.

Der Ultraradsportler (u.a. 24-Stunden-Rekordhalter mit 1.026 Kilometern und sechsfacher Sieger beim Race Across America) lässt die Besucher der „OUTDOOR – Sport & Bike“ in eine unglaubliche Leistungs-Welt blicken (siehe auch Seite 14).

Fr., 21. April, 17 Uhr

Senad Grosic „BMX-SHOW“.

Senad Grosic wurde 1979 in Sisak, Kroatien, geboren und ist erst mit 13 Jahren nach Österreich übersiedelt. Der Weg zum BMX-Profi war jedoch, wie er selbst sagt, lang und steinig. Als Mitglied des AFT eroberte er heute auf zwei Rädern die Welt und hob rund um den Globus bei Freestyle-Contests ab. Mittlerweile sieht sich Senad nicht nur als Fahrer, sondern auch als Botschafter für den BMX-Sport. Bereits seit 2012 ist Senad jährlich in den verschiedensten Ländern der Welt unterwegs, um mit seinem Know-how die Szenen vor Ort zu entwickeln.

Sa., 22. April, 15 Uhr