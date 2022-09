Metallerlehrlinge sind gefragt!

Welser Profile ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertiger Spezialprofile aus Stahl. Diesen Erfolg verdankt das Unternehmen vor allem seinen Spezialisten an den bzw. rund um die Profilieranlagen. Bis zu 30 neue Nachwuchskräfte beginnen jedes Jahr ihre Ausbildung in Österreich – und zwar in 8 verschiedenen Metallberufen!

Im Rahmen der Schnuppertage könnt ihr euch ein Bild machen, was euch in unserem Familienunternehmen erwartet. Das 2000m² große Ausbildungszentrum mit modernem Equipment und das motivierte Ausbilderteam sind nur zwei der Argumente für eine Metallerlehre bei Welser Profile!

Besonders gesucht ist derzeit der Prozesstechniker – kaum ein Berufsbild hat eine so breit gefächerte Ausbildung wie er: In den 3,5 Jahren seiner Lehre erwirbt er Fähigkeiten des Schlossers, des Werkzeugbauers und des Elektrotechnikers und kann sich dadurch nach seiner Ausbildung noch entscheiden, worauf er sich später spezialisieren möchte.

Alle Lehrberufe bei Welser Profile beinhalten eine 30-wöchige Ausbildung im neuen Ausbildungszentrum, nach der die Lehrlinge im Wechsel in den Fachabteilungen und bei der Ausbildungsprofilieranlage zu finden sind. Die Lehrzeit ist turnusmäßig gestaltet, d.h. du hast ausreichend Zeit, alle Produktionsbereiche kennenzulernen und an echten Kundenaufträgen mitzuarbeiten.

Packt dich der Ehrgeiz, bekommst du die Chance, an Lehrlingswettbewerben teilzunehmen. Besonders Motivierte erhalten außerdem die Möglichkeit zur Lehre mit Matura oder zu Auslandspraktika.

Wichtig ist Ausbildungsleiter Peter Reiböck, nicht nur Fachkenntnisse zu vermitteln, sondern auch Begeisterung zu wecken. Denn Ziel ist es natürlich, dich nach abgeschlossener Ausbildung langfristig für das Unternehmen zu gewinnen.

Neugierig geworden?

Dann komm zum Karriere Clubbing, schau vorbei auf www.welser.com oder melde dich direkt bei Peter Reiböck unter 07443 800-3317, um dich für die berufspraktischen Tage – die Schnuppertage – vormerken zu lassen.