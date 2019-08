Ich bin mir der Gefahren bewusst, aber wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann ist es genau hin- und nicht wegzuschauen. Einen faulen Frieden gibt es für mich nicht“, erklärt Michaela Fried, ihres Zeichens Fachärztin für Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Sie war bereits sechs Mal im Gazastreifen und hat auch Bombenangriffe hautnah miterlebt. „Ich lasse mich nicht unterkriegen. Mein Mann trägt wohl die Angst und Sorge um und für mich, immer wenn ich wieder einmal im Gaza bin. Aber ich kann nicht anders, ich will und muss etwas tun!“

Die 55-jährige Wahl-Mostviertlerin ist ärztliche Leiterin des Heilpädagogischen Zentrums Rust, stellvertretende Leiterin des Psychosozialen Dienstes für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Eisenstadt sowie Konsiliarfachärztin in diversen Kinderwohngruppen und Landesjugendheimen in Niederösterreich, Oberösterreich und im Burgenland. In Salzburg aufgewachsen und seit zwölf Jahren in Seitenstetten wohnhaft, gründete die engagierte Medizinerin gemeinsam mit Kollegen 2017 das Internationale Netzwerk „Bridges for Hope und Peace“. Die NGO unterstützt psychologisches Engagement in konfliktreichen Gebieten unter anderem in Papua Neuguinea, Arizona und im Gazastreifen.

„Wir bauen Brücken zwischen Helfern und Opfern von Kriegen, Belagerungen, Gewalt, Lebensmittelknappheit, Ärzte- und Medikamentenmangel, die ohne Bildung, in Armut und vertrieben von ihrem Zuhause leben. All diese Fälle haben in den letzten Jahren zugenommen. Unsere NGO ist davon überzeugt, dass wir Konflikte nur lösen können, wenn wir ihren systemischen Kontext im Auge behalten. Dies gilt für innerfamiliäre Situationen ebenso, wie für Probleme in größeren Zusammenhängen.“ Bridges for Hope and Peace setzt somit dort an, wo Veränderungen durch Handeln erreicht werden können. „Wir warten nicht darauf, dass andere die Probleme für uns lösen. Wir bringen viel mehr Menschen zusammen, die aktiv sind oder werden wollen. Gemeinsam planen wir Strategien für die Unterstützung friedensstiftende Prozesse und setzen sie auch selbst um. Wir erheben die Stimme für Menschen, die dazu selbst nicht in der Lage sind und tun dies im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und weltweiten Vorträgen.“

Doch wie ist Michaela Fried eigentlich zur Friedensaktivistin geworden? „Ich bin drei Monate zu früh auf die Welt gekommen und brauchte danach zehn Jahre um überhaupt ins Leben zu finden. Es war nicht einfach, weil die Ärzte meinen Eltern vermittelten, ich werde nie ein normales Leben führen können. Damals begann mein Kampf, mich zu behaupten und zu beweisen. Bis zu meinem sechsten Lebensjahr konnte ich nur zu 20 Prozent sehen und benötige mehrere Augenoperationen. Es ist mir aber gelungen mich von der Minderwertigkeit zu einem vollwertigen Menschen zu entwickeln.“ Das Interesse für Medizin und insbesondere für die Psyche des Menschen ergab sich mit Sicherheit aus dem eigenen Schicksal. Michaela Fried absolvierte zudem eine Spezialausbildung zum Thema Traumatherapie und war für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ Ende der 1990er Jahre in Mazedonien und im Südsudan im Einsatz. „Da ich in einem sehr weltoffenen Elternhaus groß geworden bin und es daher für mich selbstverständlich ist, jeden Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, woher er kommt und was er ist, mit Respekt und Achtung zu begegnen, ist das Über-den- Tellerrand-blicken für mich essenziell.“

Vor neun Jahren unternahm die Ärztin schließlich gemeinsam mit ihrem Mann Michael und der Pfarre Seitenstetten eine Pilgerreise nach Israel. „Die Reise hat mir sehr gefallen. Anderseits hatte ich das Gefühl, wir sehen nicht alles. Denn was ist eigentlich hinter der Mauer in Jerusalem? Damals wusste ich schon, ich muss nochmals hin, aber mit einem anderen Ziel. So kam ich mit dem Pädagogischen Institut für Neue Autorität von Haim Omer in Kontakt und begann mich mit der Situation der Menschen im Gazastreifen zu beschäftigen. Nirgendwo habe ich die bildmachende Gewalt deutlicher gesehen als im Gazastreifen. Gewalt durch die ständige Unterdrückung von außen durch die israelische Besatzung und gewalttätige Konflikte im Inneren des Landes durch die Hamas. Darunter leidet die Zivilbevölkerung.“ Gaza sei das größte Freiluftgefängnis der Welt, so Fried. Dort leben 1,9 Millionen Menschen – 70 Prozent davon in den neun Flüchtlingslagern. Sie sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

„Das Leben ist geprägt von schlimmen Notsituationen. Von allen Seiten eingesperrt erleben die Bewohner täglich Stromausfälle, verseuchtes Trinkwasser, Lebensmittelknappheit, Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnverhältnisse und nicht ausreichende medizinische Versorgung.“ Mit den sieben Säulen der Neuen Autorität Präsenz, Selbstkontrolle, Netzwerk, Widerstand, Beziehungsgesten, Transparenz und Wiedergutmachung setzt Michaela Fried einen wichtigen Beitrag, um wieder Würde in den Alltag der Menschen im Gazastreifen zu bringen.

„Wir arbeiten mit Pädagogen, Schülern und Eltern vor Ort. Und wir sehen, dass wir damit Familien in denen große Anspannung, traumainduzierter Stress, emotionale Schwierigkeiten und Unruhe herrschen, helfen können. Nun sind wir dabei, Fachkräfte vor Ort auszubilden. Unser derzeitiges Projekt ist ein Trainingsprogramm, für zukünftige Anwender von gewaltfreiem Widerstand oder „Neue Familien Autorität“, wie wird es im Gaza nennen. Diesen Anwendern wird es möglich sein, die Ideen von Gewaltfreiheit zu verbreiten und Eltern sowie Lehrern in gewaltfreiem Verhalten zuhause und in der Schule zu coachen. Unser Ziel ist es, die Gewalt, die Kinder im Gaza erleben, zu reduzieren.“

