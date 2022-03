Mit dem Komfortbus in den Süden

ITALIEN.

Beim Frühlingserwachen in Südtirol lässt uns der Kontrast von der weißen Apfelblüte im Meraner Land, dem satten Grün der Almwiesen und der teils noch mit Schnee bedeckten Bergwelt der Dolomiten den Zauber dieser Jahreszeit hautnah erleben. Ein besonders beliebtes Reiseziel ist der bezaubernde Gardasee mit seinen steilen Felsufern, der mediterranen Pflanzenwelt sowie den bunten Fischerorten. Im Frühling bereisen wir den nördlichen Teil mit Limone del Garda, im Herbst den Süden inkl. der Romeo-und-Julia-Stadt Verona. Auch Venedig – die Stadt auf dem Wasser – ist immer eine Reise wert. Romantik-, Kunst- und Geschichtsliebhaber kommen in der Lagunenstadt besonders auf ihre Kosten.

Eine Vielzahl an Kunstschätzen aus diversen Epochen ist auch in der beeindruckenden Toskana zu finden, denn hier haben Künstler, wie Leonardo da Vinci, ihre Spuren hinterlassen. Erleben Sie den Schiefen Turm von Pisa sowie die Kunst- und Kulturmetropole Florenz. Oder darf es ein wenig „La dolce vita“ mit dem Zauber der Blumenriviera sein? Traumhaftes Meer, herrliche Strände sowie ein Ausflug an die Côte d’Azur inklusive. Ein weiterer Italientipp ist die Region Marken – ein Urlaub an der Mittleren Adria. Die Küste gilt als die schönste an der Adria und auch das Hinterland mit Hügellandschaften und Tälern hat seinen Reiz!

KROATIEN.

Es gibt Orte, die zum Träumen gemacht sind. In Kroatien dürfen sich Reisende auf zauberhafte Strände, klares Wasser, herrliche Buchten, pittoreske Städtchen sowie auf ein angenehm mediterranes Klima freuen! Egal ob bei einer Dalmatien Rundreise, auf der Insel Krk mit einem Ausflug zu den weltberühmten Plitvicer Seen oder auf der Insel Lošinj, die mehr als 300 Sonnentage im Jahr aufweist – in Kroatien kann man viel entdecken.

SLOWENIEN.

Ein wahres Blütenmeer erleben Reisefreunde zur Tulpenblüte in Slowenien. Dort erstrahlt der Tulpenpark in Radomlje mit über zwei Millionen Tulpen von mehr als 250 Sorten auf rund 80 ha in den schönsten Farben. Mehr Frühling ist kaum möglich!

Foto: Mitterbauer Reisen

