Mit uns in die Zukunft!

Es regnet, als sich das Zellhofer-Team zum Gruppenfoto vor dem Amstettner Suzuki- und Kia-Autohaus versammelt. Der guten Stimmung tut das keinen Abbruch. Gemeinsam lacht die 23-köpfige Mannschaft in die Kamera. (Franz „Jack“ Brunner, zwei Werkstattlehrlinge – zwei Damen (!) – und eine Reinigungskraft fehlten beim Shooting.)

Ganz vorne dabei ist Christoph Zellhofer. Er ist der Juniorchef im Haus und tritt gerade Schritt für Schritt in die Fußstapfen seines Vaters. „Ein paar Firmenanteile gehören mir schon“, geht er mit viel Elan an die Aufgaben der Zukunft.

Die Weichen dafür stellt er zusammen mit seinem Vater Max Zellhofer. Der Geschäftsführer hat den Betrieb vor 30 Jahren gegründet und mit Ehefrau Ruth und vielen fleißigen Händen zur ersten Adresse für Autos von Suzuki und Kia und Gebrauchtwagen gemacht. Auch der nationale und internationale Motorsport ist seit Jahrzehnten untrennbar mit dem Namen Zellhofer verbunden – Stichwort Suzuki-Cup und ZMR Racing-Team.

„Wir sind schon eine bunte Truppe“, ist Christoph Zellhofer stolz auf sein Team, für das er übrigens dringend Nachwuchs sucht. „Sowohl für die Kfz-Werkstatt als auch für die Spenglerei/Lackiererei suchen wir Mitarbeiter!“ Es gibt nämlich viel zu tun im Familienbetrieb an der Bundesstraße 1, der erst jüngst um ein Reifenhotel erweitert worden ist. „Knapp 3.000 Räder können wir einlagern“, zeigt Zellhofer auf die große Halle, die auch das Zuhause für alle Motorsport-Agenden ist.

„Wer also das Motor-Gen in sich hat und die Arbeit in einem Familienbetrieb liebt, ist gerne willkommen“, haben Vater und Sohn Zellhofer eine erklärten Weihnachtswunsch. „Das Gute: Bei uns wird noch am Auto gearbeitet, werden Reparaturen durchgeführt und nicht nur Ersatzteile ausgetauscht! Das macht unsere Mechaniker, Spengler und Lackierer zu echten Profis!“

Und dass auch die Rahmenbedingungen stimmen, hat nicht nur die gute Stimmung beim Fototermin gezeigt. „Wir zahlen über dem Kollektivlohn, und rechnen individuelle Berufserfahrungen an“, liefert Max Zellhofer Argumente für mögliche Bewerber.

Info: r.zellhofer@zellhofer.at oder persönlich im Autohaus.