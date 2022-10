Besuchen Sie mit uns die schönsten Adventmärkte!

ÖSTERREICH.

Erleben Sie beim stimmungsvollen Advent im steirischen Almenland zwei liebliche Adventmärkte, auf der Teichalm sowie auf der Brandlucken Huab’n in Heilbrunn. Zusätzlich werden die Christkindlmärkte der steirischen Landeshauptstadt Graz besucht. Bei unserer Reise zum Südtiroler Alpenadvent herrscht vorweihnachtliche Stimmung in den Bergen, genauso wie bei unserer Adventreise ins romantische Filzmoos, wo Pferdeschlittenfahrten und Adventmärkte begeistern.

Pünktlich zum stimmungsvollen Höhepunkt der Adventzeit bieten wir Ihnen mit der Weihnachtsreise nach Bad Kleinkirchheim, in das Herz der Kärntner Nockberge, ein besonderes Highlight an. Sollte hier noch nichts Passendes für Sie dabei sein, veranstalten wir bezaubernde Tagesfahrten zu den idyllischsten Plätzen Österreichs.

Das Konzert der Wiener Sängerknaben in Mariazell, der Adventmarkt in der Loamgrui, Advent am Wolfgangsee, auf der Burg Forchtenstein, in der Kellergasse Hadres, der Johannesbachklamm, dem Schloss Hof oder auch dem Gut Aiderbichl – bei uns finden Sie die passende Adventreise!

Foto: Mitterbauer

DEUTSCHLAND.

Zum Träumen gemacht sind die wunderschönen Adventmärkte Deutschlands: Der Christkindlesmarkt in Nürnberg gilt als einer der schönsten der Welt. Der Dresdner Striezelmarkt, ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands, verzaubert mit seinem Lichterglanz. Selbiges gilt für die Märkte im fürstlichen Regensburg sowie im charmanten Passau.

In der Hundertwasser-Brauerei Kuchlbauer warten stimmungsvoller Adventmarkt, Brauereiführung, Verkostung sowie eine Kunstausstellung auf Sie. Alternativ können Sie auf unseren beiden Adventkreuzfahrten die besinnliche Stimmung vom Wasser aus erleben. Besonders schön sind auch unsere Advent-Tagesfahrten auf die Fraueninsel und zur Halsbacher Waldweihnacht.

SLOWAKEI.

Eine wahrhaftig romantische Kulisse bildet die Innenstadt Bratislavas in der Adventzeit. Neben der historischen Innenstadt mit der Krönungskirche St. Martinsdom und der Burg laden mehrere Gassen zu den Weihnachtsmärkten ein.