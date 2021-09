Ihre Reiselust. Unser Reiseangebot.

2021 war bislang ein Jahr, in der wir die Vielfalt des Reisens wieder entdecken und erleben durften. Dabei ist eines sicher: Die wiedergewonnene Reiselust der Menschen ist groß und die Leidenschaft, Wege zu gestalten, bei der Firma Mitterbauer Reisen und Logistik GmbH nicht verblasst. In der bislang verstrichenen Reisesaison konnte das Unternehmen bereits mehr als 3.500 Reisegäste an Bord seiner Komfortbusse begrüßen. Ganz nach dem Motto „Einsteigen. Zurücklehnen. Wege genießen“, wurden beispielsweise Reisen nach Kärnten an den Wörthersee, nach Osttirol zur Almrosenblüte, ins Ländle sowie in die Schweiz zum Matterhorn unternommen.

Der Fokus lag klar auf Österreichreisen, wenn auch einige Mitterbauer-Wege wieder ins benachbarte Ausland führten. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich wie jedes Jahr die Radreisen. Es wurden der Alpe Adria Radweg, der Spreeradweg, der Donau-Radweg und viele weitere Touren erkundet. Auch bei den Tagesfahrten zeichnete sich ein Trend zu aktiven Ausflügen in die Natur ab. Das Fazit: unvergessliche Wege zu traumhaften Zielen!

Ihre Herbst- und Winterwege. Unser neuer Reisekatalog.

Wege und Mitterbauer – Das gehört zusammen, wie Herbst und bunte Blätter, Winter und Schnee, Weihnachten und Adventmärkte sowie Silvester und Feuerwerk. Mit Ende September wird die Firma Mitterbauer ihren neuen Herbst-Winter-Katalog 2021/2022 präsentieren und mit ihm eine große Auswahl an tollen Reiseangeboten. Sie dürfen sich freuen auf die Saisonabschlussreise nach Abtenau und die Stammkundenreise ins Mühlviertel, auf herbstliche Reisewege und (Mehr-)Tagesfahrten zu den schönsten Adventmärkten.

Zur besinnlichsten Zeit des Jahres erwartet Sie eine Weihnachtsreise nach Tirol und zum Jahreswechsel bringt Sie Mitterbauer nach Grado, Bad Heviz, St. Veit oder Opatija. Wohin geht Ihre nächste Reise?