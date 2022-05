Mehr zu lesen auf www.senker.at und www.pruckner.co.at

Die nachhaltige Blog-Serie der SENKER Gruppe heißt: „Mobilität fürs Leben“. Was wollen wir damit sagen?

„Naturgemäß durchlebt jeder Mensch zeit seines Lebens verschiedene Lebensphasen und Lebensabschnitte, in denen unter anderem die unterschiedlichsten Mobilitätsbedürfnisse entstehen. Wenn man es so betrachten möchte, von Geburt an bis zum Ableben eines Menschen, spielt Mobilität eine wesentliche und tiefgründige Rolle.

Und genau diese Mobilitäts-Themen möchten wir mit unseren laufenden Blog-Beiträgen etwas näher erläutern“, meinen die Autoren Thomas Frischauf und Notburga Fischer (Marketing-Team Senker-Gruppe). In Teil 1 geht es um die Bedeutung von MOBILITÄT.

In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Mobilität grundlegend verändert. Das Auto wurde massentauglich und technologisch immer ausgereifter - aus einigen wenigen Herstellern wurden mehr als 100. Das Flugzeug öffnete uns die Tür zu weit entfernten Ländern. Und dank Raumschiffen wurde sogar der Traum vom All zur Realität.

Die neue Ära der Mobilität

Die Möglichkeiten der Fortbewegung sind heute also vielfältiger als je zuvor. Gleichzeitig ist ein Ende der rasanten Entwicklungen im Bereich der Mobilität nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Zukunftsforscher Stefan Carsten spricht in seinem Mobility Report 2022 bereits von einer „neuen Ära der Mobilität“.

Car-Sharing, Multimodalität oder autonomes Fahren sind längst keine Zukunftsvisionen mehr und werden weiter an Bedeutung gewinnen. Zudem stehen bereits die nächsten Konzepte in den Startlöchern. Die Geofencing-Technologie etwa soll künftig in Kombination mit anderen Technologien z.B. automatisierte Bezahlvorgänge ermöglichen oder die Fahrgeschwindigkeit von Autos bei Tempolimits automatisch reduzieren.

Nach wie vor eng mit dem Thema Mobilität verbunden ist das Thema Auto. Etwa 7,1 Millionen Kraftfahrzeuge – knapp 72% davon Pkw – waren 2020 auf den österreichischen Straßen unterwegs. Vor allem in ländlichen Bereichen ist das eigene Auto unverzichtbar.

Mobil in jeder Lebenslage

Wir, als regionaler Mobilitätsversorger, sehen uns in diesem Zusammenhang in der wichtigen Rolle, eine fortlaufende Mobilität sicherzustellen und unsere Kunden in jeder Lebenslage mit passenden individuellen Lösungen mobil zu halten. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältiger denn je.

Vom Kleinwagen über den sportlichen SUV bis hin zum Reisemobil mit integrierter Küche. Vom ersten eigenen Auto über die Familienkutsche bis hin zum komfortablen Mobil. Vom Benziner über den Plug-in-Hybrid bis hin zum Elektroauto – jede Lebenssituation erfordert eine entsprechende individuelle Mobilitätslösung.

Mobilität ist – wie wir sehen – weit mehr als nur Mittel zum Zweck. Durch Sie erhalten wir Freiheit, können unsere (Grund-)Bedürfnisse erfüllen und unsere Lebensqualität letztlich verbessern.

