Mobilität fürs Leben Teil 8

Das goldene Handwerk lernen Seit Jahren ist der Fachkräftemangel einer der prägenden Begriffe in der (heimischen) Arbeitswelt. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – von der Gastronomie über IT bis hin zum Handwerk – beklagen mangelndes Personal und schwer zu besetzende Stellen. Obwohl Ende Oktober nur knapp 320.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung waren – der niedrigste Wert seit 14 Jahren – ist die Zahl der offenen Stellen aktuell auf einem Höchststand (derstandard.at/story/2000140619193/kuerzere-arbeitszeit-gegen-den-fachkraeftemangel-sind-30-stunden-die-loesung).

Als Hauptgründe gelten der demographische Wandel und ein schwindendes Interesse junger Menschen an Ausbildungsberufen.

Karriere mit Lehre

Der Fachkräftemangel ist demnach auch am Lehrlingsmarkt deutlich spürbar. Waren es 2020 noch mehr Lehrstellensuchende als offene Stellen, so ist mittlerweile ein Überhang an Lehrstellenangeboten zu verzeichnen. (kaernten.orf.at/stories/3180559)

Ein oft negatives Image der Lehre in unserer Gesellschaft führte in jüngerer Vergangenheit zu einer sinkenden Attraktivität einer Lehrausbildung. Geringe Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten und ein niedriges Gehalt waren dabei meist als Argumente gegen eine Lehre zu hören. Anstatt also gezielt die Interessen und Talente der eigenen Kinder zu fördern, bestehen die Eltern oft auf einen Schulabschluss mit Matura und ein anschließendes Studium. Dabei sind die oben genannten Argumente längst überholt, die Lehre schon lange nicht mehr die eindimensionale Ausbildung ohne große Karrierechancen, die sie – wenn überhaupt – einmal war.

Das Angebot an Lehrberufen wird immer vielfältiger, die Ausbildung selbst zunehmend professioneller und die Aufstiegs- und Karrierechancen werden größer denn je.

Den Karriere-Motor starten

In den Autohäusern Senker und Pruckner ist ein Werdegang vom KFZ-Techniker-Lehrling bis hin zum Service- oder gar Betriebsleiter keine Seltenheit. Dabei wird den jungen Nachwuchskräften nicht nur das Handwerk der KFZ- bzw. Karosseriebautechnik gelehrt, dank der Zusatzmodule, wie beispielsweise Hochvolt-Technik und Systemelektronik, sind die Lehrlinge auch im Bereich Digitalisierung und E-Mobilität bestens geschult und für zukünftige Herausforderungen gerüstet.

Dazu kommt, dass sich eine Lehre und die Matura längst nicht mehr ausschließen. Viele Lehrlinge nutzen heute die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Berufsausbildung ihre Berufsreifeprüfung abzulegen.

All diese Faktoren führten kürzlich wieder zu einem gesteigerten Interesse an der Lehre, wie die aktuellen Zahlen der WKÖ unterstreichen. Seit dem vergangenen Jahr haben die Lehrlingszahlen kontinuierlich zugelegt – mit Oktober befanden sich in den heimischen Betrieben um 7,8 Prozent mehr Lehrlinge im 1. Lehrjahr als noch im Jahr zuvor. (news.wko.at/news/oesterreich/wkoe-kuehnel-lehrlingszahlen-herbstturbo.html).

Fazit:

Es lässt sich also festhalten, dass gerade in Zeiten des Fachkräftemangels eine Ausbildung von Fachkräften von morgen von enormer Wichtigkeit ist. An alle jungen Menschen, die sich noch in der Entscheidungsphase befinden: Mit dem Erlernen eines „goldenen Handwerks“ ist man heute, morgen und für die Zukunft bestens gerüstet. Eine Lehre ist die Basis für den weiteren beruflichen Weg. Das erlernte Handwerk ist auch später in verschiedensten Lebenslagen besonders hilfreich und wertvoll. Am besten einen Schnuppertag beim gewünschten Unternehmen absolvieren und den Karrieremotor starten.