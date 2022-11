Mobilität fürs Leben Teil 9

Mein Auto in besten Händen

Vom goldenen Herbst zum ersten Schnee. Vor wenigen Tagen wurden wir von einem ersten Wintereinbruch überrascht. Spätestens jetzt sollten an jedem Auto Winterräder angebracht sein, um das Unfallrisiko nicht unnötig zu erhöhen.

Damit maximale Fahrsicherheit garantiert ist, sollte der mobile Begleiter umfassend auf die kalte Jahreszeit vorbereitet werden. Perfekt abgestimmte Werkstattleistungen ganz nach den individuellen Mobilitätsbedürfnissen sowie zahlreiche Vorteile machen die Fachwerkstätte dafür zur optimalen Anlaufstelle.

Das Team aus Service-Technikern in den modernen Fachwerkstätten kennen die Modelle der Marken VW, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA & VW Nutzfahrzeuge in und auswendig und haben so auch für die komplexesten Herausforderungen die passende Lösung parat. So weiß man das eigene Auto also stets in sicheren Händen.

Zudem kann dank speziell zugeschnittener Werkstatt-Pakete von vielen Preisvorteilen bei Reparaturen und Service profitiert werden.

Vorteilspakete

Ihr Auto ist vier Jahre oder älter? Dann können Sie sich in der Fachwerkstatt über Reparatur- und Service-Pakete zu besonders attraktiven Konditionen freuen. Egal ob abgenutzte Bremsen, defekte Stoßdämpfer oder kaputte Wischerblätter: Die Vorteilspakete unserer Marken sind das ganze Jahr über gültig und inkludieren Material und Arbeitsleistung zum Fixpreis.

Durch die fachgerechte Wartung, Inspektion und Reparatur mit Original-Ersatzteilen wird der Werterhalt Ihres Fahrzeuges sichergestellt. Zudem wird durch die regelmäßige Wartung eine sichere und zuverlässige Fortbewegung garantiert. Die transparenten Paket-Preise sorgen dafür, dass die Ausgaben gut im Blick gehalten werden können und gleichzeitig die Geldbörse geschont wird.

TopCard

Auch jüngere Modelle profitieren in der Fachwerkstatt von vielen Vorteilen. Mit der TopCard der Marken VW, Audi, SEAT, CUPRA & SKODA sind die wichtigsten Serviceleistungen 365 Tage im Jahr abgedeckt – und das zu einem attraktiven Preisvorteil. Zu einem jährlichen Fixpreis sind Werkstattleistungen wie der zweimalige Räderwechsel, die Pickerl-Überprüfung oder ein Ersatzwagen bei längerem Aufenthalt inkludiert. So ist man das ganze Jahr über für sämtliche Mobilitätsansprüche perfekt gerüstet.

Garantie nach der Garantie

Die Standardgarantie für das eigene Auto ist bereits abgelaufen, man möchte jedoch auch danach auf Nummer sicher gehen? Mit der Garantieverlängerung der Porsche Bank kann das Fahrzeug auf bis zu 10 Jahre oder maximale 250.000 Kilometer versichert und alle Vorteile genossen werden. Im Falle eines Schadens ist lediglich ein Selbstbehalt in Höhe von 100 Euro zu zahlen. Durch die Verwendung von Originalteilen werden gleichzeitig die Qualität und der Wert des Autos erhalten. Als Fahrer:in genießt man dabei höchste Flexibilität: Die Anschlussgarantie kann jährlich gekündigt werden, zudem kann diese beim Fahrzeugweiterverkauf ganz einfach übertragen werden und so auch der Wiederverkaufswert gesteigert werden. Eine sichere und sorgenfreie Mobilität ist so garantiert!

Fazit

Die Kombination aus Fachwissen, langjähriger Erfahrung und perfekt abgestimmter Werkstattleistungen sorgen dafür, dass das eigene Auto in der Fachwerkstatt in besten Händen ist. Durch regelmäßige Inspektion und Wartung wird nicht nur maximale Fahrsicherheit garantiert, sondern auch für langanhaltenden Fahrspaß und den Werterhalt des Fahrzeugs gesorgt. Ein Termin in der Werkstatt kann im Autohaus Senker jetzt auch ganz unkompliziert online gebucht werden. Bei Fragen zu den Vorteilspaketen oder der Garantieverlängerung informiert Sie gerne das Senker-Team vor Ort.