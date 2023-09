Modernes Zuhause für unterwegs

Von klein auf war Camping fixer Bestandteil meines Lebens. Für meine Familie gehörte Zelten und Kochen über offenem Feuer einfach dazu. Als junge Frau war ich mehrere Monate allein mit Rucksack und Zelt auf Weltreise, später mit den eigenen Kindern mit einem geliehenen Wohnmobil unterwegs. Im Lauf der Jahrzehnte durfte ich unterschiedlichste Arten des einfachen Reisens kennenlernen, mit allen Vor- und Nachteilen.

Ich mag es, unterwegs zu sein. Und: dabei spontan und flexibel zu bleiben. Das ist mit Zelt oder Wohnmobil nicht immer möglich, da man eher an Stellplätze auf Campingplätzen gebunden ist. Ein paar Mal hab´ ich unterwegs im Kofferraum meines Kombis geschlafen. Auch ok, aber mäßig bequem. Mittlerweile in meinen Vierzigern, genieße ich es, auch ein wenig Komfort zu haben. Oft hab´ ich mich nach einem Wohnmobil gesehnt... Aber sowas ist teuer.... und steht dann doch die meiste Zeit des Jahres ungenutzt herum.

Bekannte von mir haben einen alten Bus zum Campingmobil umgebaut, wirklich kreativ und mit viel Herzblut. Er wirkt von außen ganz unauffällig und ist nicht so schwerfällig wie ein Wohnmobil. Wirklich cool! Doch für die restlichen Erledigungen im Alltag braucht man ein zweites Auto. Das ist der eindeutige Nachteil daran.

Tja, man kann nicht alles haben, denken nun die meisten. Entweder- oder! Oder?

Geniale junge Köpfe haben sich dazu drei Jahre lang Gedanken gemacht und ein völlig neues Konzept gefunden: Sowohl – als auch!

Diese ganz neue Art des Reisens, die für mich alle Vorteile des mobilen Unterwegsseins kombiniert, durfte ich neulich kennenlernen: Reisen à la CampBoks. Eigentlich soll es „Box“ heißen, „Boks“ ist der originelle Produktname.

Flexible Kiste aus Holz und Aluminum

Diese flexible Kiste aus Holz und Aluminium kann man in seinen Bus einbauen, um im Handumdrehen daraus einen vollwertigen Camper zu machen. Die Konstruktion, die von ihren Abmaßen genau in die gängigen Busmodelle passt, wird mit Zurrgurten befestigt, ist also Ladegut und kann jederzeit wieder vollständig entfernt werden. Das hat den großen Vorteil, dass der Bus im Alltag für andere Zwecke zur Verfügung steht, als Lieferwagen bzw. Personenfahrzeug. An der Typisierung des Busses ändert sich nichts. Man hat tatsächlich alles in einem!

Begeistert von dieser innovativen Idee und doppelt begeistert, dass sie im Mostviertel geboren wurde, hab´ ich gleich am Firmensitz in Euratsfeld angerufen und einen Besichtigungstermin ausgemacht. Paul Schneider und Lothar Gallistl, die beiden Erfinder der CampBoks, nahmen sich ausgiebig Zeit, um meinem Partner August Karner und mir alles genau zu erklären. Sie erwähnten dabei auch so manche Fehlschläge. „Es ist viel learning by doing“, meinte Paul, der das Produkt gemeinsam mit seinem ehemaligen HTL-Kollegen Lothar im Tischlereibetrieb seiner Eltern herstellt. „Wir versuchen, die Boks ständig zu optimieren, und sind für Rückmeldungen dankbar.“ Die ersten Kunden sind sehr zufrieden. Das Gestell, der ausziehbare Tisch und die Bänke sind aus Holz und werden vor Ort gefräst und geschliffen. Einzelne Plastikteile werden per 3-D-Druck angefertigt. Die Metallauszugsleisten, die ein reibungsloses Verstauen der Vorratsbehälter ermöglichen, sind sehr belastbar. Alles in allem ein geniales, regionales Produkt. Die Zulieferwege werden gering gehalten, der Umwelt zuliebe.

Bisher wurde die Boks allein von den beiden Newcomern gefertigt, dank der mittlerweile großen Nachfrage werden nun zwei weitere Mitarbeiter gesucht.

Einige Monate Wartezeit.

August und ich hatten das Glück, ein kurzfristig storniertes Modell zu bekommen. Die CampBoks ist nicht billig, denn Handarbeit und Knowhow haben klarerweise ihren Preis. Dank verfügbarer Ersatzteile ist sie sehr langlebig. Für die Firma FenstarKarner stellt sie – auf mehrere Jahre gerechnet - eine sinnvolle Investition dar. August ist viel unterwegs und nutzt sie als mobiles Homeoffice - sogar mit eingebauter Teeküche. Darüber hinaus ist sie auch privat verwendbar. Beides wird nun von uns ein paar Tage lang getestet. Sowohl als auch.

Da wir beide gerne unabhängig sind und auch mal „wild“ campen, also ohne Campingplatz spontan an schönen Orten, packen wir alles Nötige dafür ein. Sofern man alles wieder sauber hinterlässt, ist das kein Problem. Ich habe im Vorfeld die sechs Plastikbehälter thematisch gefüllt, um alles praktisch und griffbereit zu haben. Gute Vorbereitung ist meiner Meinung nach beim Campen besonders wichtig, denn ich mag nichts weniger, als ständig irgendetwas zu suchen. Radikale Effizienz wie beim Rucksackreisen ist hier zwar nicht nötig, doch ich möchte vermeiden, zu viel Zeug einzupacken.

Auf der linken Seite der Boks befinden sich Kühlschrank, Gaskocher und Abwaschbecken, in der Mitte sind zwei Wassertanks á 12 Liter untergebracht, mit kleiner Pumpe und Schlauch. Rechts können drei Euroboxen mit Deckel verstaut werden, sodass man auch eine Arbeitsfläche bekommt. In diese drei Behälter hab´ ich Lebensmittel, Geschirr und Brennmaterial geschlichtet. Denn die Feuerschale mit Grillrost darf natürlich auch nicht fehlen.

Im Innenraum gibt es noch weitere drei Euroboxen, in die Hygieneartikel, Werkzeug und Mückenschutz kommen. Kleidung und Sportausrüstung landen in der Dachbox. So bleibt alles schön übersichtlich und man kann sich im Inneren des Busses halbwegs bewegen.

Auch als Büro ist die CampBoks nutzbar

Zuerst sind wir zu einigen Kundenterminen in Wien und im Burgenland unterwegs. Uns fällt auf, dass trotz voller Beladung, also montierter CampBoks und Gepäck, immer noch Platz genug bleibt für eine Lieferung. Als Firmenfahrzeug bleibt die Ladekapazität also teilweise erhalten. Auch als Büro ist die Boks trotz Ladung nutzbar. Ein Laptop auf dem ausgezogenen Tisch, Bänke raus, fertig. Für Kundengespräche kann man sogar gekühlte Getränke bereithalten. Wir sind begeistert.

Nach den beruflichen Terminen geht es noch ein paar Tage in den Süden, nach Kärnten und in die Steiermark. Die erste Nacht verbringen wir auf einem kleinen Feldweg am Neusiedlersee. Die Wichtigkeit von Mückenschutz wird uns bewusst! Da der Bus kein Schiebefenster hat, improvisieren wir mit Klebestreifen und Mückengitter bei halb offenem Fenster. Alles dicht. Das Bett ist bequem und so starten wir nach der ersten CampBoks-Übernachtung ausgeruht in den neuen Tag.

In der morgendlichen Hitze – wir starten mit über 25 Grad - kommt die Duschfunktion unseres Abwaschsystems erstmals zur Anwendung. Katzenwäsche im Freien, funktioniert super!

Der erste Kaffee vom Gaskocher und das Frühstück inmitten der Weinberge sind einfach himmlisch! Nach einem kurzen Spaziergang mit Blick auf den Neusiedlersee machen wir uns bald auf den Weg in Richtung Steiermark.

Im Kühlschrank haben wir noch Obst und Getränke und verbringen die nächsten Stunden fahrend. Nach einem netten Besuch bei Bekannten bleiben wir schließlich am Semmering auf einem großen Parkplatz stehen. Es ist schon fast dunkel, doch wir positionieren den Bus so, dass uns am Morgen ein Sonnenplätzchen im Grünen erwartet.

Die zweite Nacht ist noch angenehmer als die erste, da deutlich kühler. Diesmal gibt’s zum Brunch Spiegeleier, die August auf dem Gaskocher zubereitet. Ein Töpfchen mit frischem Basilikum, das uns begleitet, macht den Genuss perfekt...

Das Heckzelt kommt zum Einsatz

Nach einigen Stunden Fahrt beschließen wir, uns einen Campingplatz zu suchen. Am Ossiacher See bekommen wir sogar einen Stellplatz in der ersten Reihe, mit Blick auf den See! Perfekt! Diesmal kommt das Heckzelt zum Einsatz, das wir über der geöffneten Heckklappe befestigen. Es sorgt für ein wenig mehr Privatsphäre und schützt vor den allgegenwärtigen Gelsen. Schnell entzünde ich zwei Citronellakerzen, um sie fernzuhalten. Nach einer Erkundungstour mit unserem aufblasbaren Kayak werfen wir die Feuerschale an und grillen Würstchen und Gemüse, bis es dunkel wird.

Zur Schonung der Autobatterie wird der Kühlschrank mit Verlängerungskabel angesteckt. Die Kanister füllen wir mit frischem Wasser und eine richtige Dusche ist auch nicht zu verachten. Ab und zu ein wenig „Zivilisation“ ist schon ganz praktisch...

Den folgenden sonnigen Vormittag verbringen wir am See, dann geht es weiter in Richtung Nockberge. Die kurvige Mautstraße durch den Nationalpark beschert uns wunderbare Ausblicke. Kurz vor dem höchsten Punkt packen wir unsere Jause aus, als plötzlich dunkle Wolken aufziehen. Wir flüchten in den Bus, da prasseln schon erbsengroße Hagelkörner auf uns nieder. Mitten im Sommer!

Ein klitschnasser Radfahrer

Durchs Unwetter kämpft sich ein klitschnasser Radfahrer, der beim Bus Schutz sucht. Schnell öffnen wir die Heckklappe, reichen dem Zittern den ein Handtuch und machen heißen Kaffee. Somit wird unsere CampBoks zur rettenden Lab-station! Wenig später ziert ein Regenbogen den Himmel und wir setzen die Fahrt fort. Wieder campen wir „wild“ auf einem abgeschiedenen Feldweg.

Am letzten Morgen gibt es eine unangenehme Überraschung. Das Auto springt nicht an! Offensichtlich hat der von uns zu kalt eingestellte Kühlschrank über Nacht die Batterie geleert. Eigentlich sollte so etwas nicht passieren.... wir rufen den Pannendienst. Heute sind wir es, die Hilfe brauchen!

Kurz darauf ist das Problem gelöst und wir können unseren Heimweg antreten. Als wir nach ein paar wunderschönen Stunden durchs Gebirge daheim ankommen, stellen wir beide fest: Schön war’s unterwegs, und eigentlich hatten wir ein kleines neues Zuhause die ganze Zeit mit...