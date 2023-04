Margit Kneil, Erziehungswissenschaftlerin und Frauenhaus-Mitarbeiterin

Margit Kneil ist überzeugt, dass Lachen den Kopf und den Geist frei macht. Foto: Gerald Mimler

An welchem Ort können Sie so richtig auftanken?

Margit Kneil: Die wichtigsten „Auftankorte“ liegen für mich in der Natur. So gehe ich am liebsten in Wald und Wiese spazieren. Besonders auftanken kann ich beim Wandern in den Bergen. Aber auch das Meer ist für mich ein Kraftort, an dem ich meine Gedanken frei fließen lassen und damit abschalten kann. Auch mein Zuhause und mein Garten sind wichtige Orte der Entspannung und des Auftankens.

Woraus schöpfen Sie im Alltag, in kleinen Momenten, Kraft?

Kneil: Im Alltag kleine „Auszeiten“ zu finden, ist eine immer wiederkehrende Herausforderung. Kraft schöpfe ich beispielsweise durch humorvollen Austausch mit anderen Menschen. Lachen unterbricht auch die schwierigsten und belastendsten Situationen und macht den Kopf und den Geist frei. Auch ein bewusstes Ein- und Ausatmen unterstützt mich, neue Kraft zu finden. Oft sind es die kleinen, unscheinbaren Besonderheiten im Alltag, wie ein freundliches Wort, ein fröhliches Lächeln, eine duftende Blume oder ein schöner Stein, die mich Kraft schöpfen lassen.

Was gibt Ihnen sofort Power?

Kneil: Als Erstes fällt mir dazu Schokolade ein: Genussvoll gegessen bringt sie mir wieder rasch Energie. Meinen Arbeitsplatz zu verlassen und kurz an die frische Luft zu gehen, füllt auch meine Reserven wieder auf. Überhaupt ist kurze Bewegung zwischendurch ein guter Energiebringer. Und tolle Musik, die mich in meine Lebensfreude und Leichtigkeit bringt, ist ein wunderbares „Powermittel“.

In welchen Momenten haben Sie sich zuletzt so richtig stark gefühlt?

Kneil: Körperlich stark gefühlt habe ich mich zuletzt nach dem Erreichen meines Ziels bei einer Wanderung. Der Ausblick in die Weite, das Genießen der Sonne und des Windes haben mich für die Anstrengung belohnt. Zufrieden und stark fühle ich mich auch, wenn ich mit Menschen, mit denen ich arbeite und lebe, berührende Gespräche und leichte und freudige Momente erlebe.

Welche Menschen geben Ihnen positive Energie?

Kneil: Menschen, die in sich ruhen und aus ihrer inneren Kraft heraus handeln, humorvoll und optimistisch durch das Leben gehen, finde ich sehr bewundernswert. Das Zusammensein mit ihnen unterstützt diese Eigenschaften auch in mir. Zu solchen Menschen gehören meine Familie, Freundinnen und Freunde, meine Arbeitskolleginnen und viele der Kinder, mit denen ich arbeite. Das Wichtigste, um sich gegenseitig mit positiver Energie aufzuladen, ist, sich verbunden, gesehen, gehört und angenommen zu fühlen.

Klaus Kirchdorfer, Innungsmeister der niederösterreichischen Bäcker

Bäckermeister Klaus Kirchdorfer bereiten seine fünf Enkelkinder sehr viel Freude. Foto: Doris Schwarz-König

An welchem Ort können Sie so richtig auftanken?

Klaus Kirchdorfer: Da gibt es einige! Etwa in der freien Natur beim Radfahren – wirklich herrlich, denn Bewegung ist immer positiv – oder im eigenen Garten. Ich fotografiere auch gerne, fange dabei vor allem positive Momente ein und erfreue mich anschließend jedes Mal, wenn ich mir die Fotos wieder anschaue. Und in unserem Gastgarten in Ulmerfeld gönne ich mir auch ab und an zwischendurch ein paar Minuten Auszeit – am liebsten mit einem Kaffee und einer Buttersemmel!

Woraus schöpfen Sie im Alltag, in kleinen Momenten, Kraft?

Kirchdorfer: Täglich, wenn meine fünf Enkelkinder in der Backstube vorbeischauen! Wenn sie dann „Opa!“-rufen wird mir jedes Mal warm ums Herz! Aber auch wie schon gesagt, 15 Minuten im Gastgarten gemeinsam mit Kunden oder netten Freunden zum Plausch. Danach sprühe ich regelrecht voller Energie!

Was gibt Ihnen sofort Power?

Kirchdorfer: Die positive Einstellung meiner Mitarbeiter und der Anblick unserer frischen Backwaren. Ebenso das Lächeln eines freundlichen Gegenübers und natürlich ein guter Kaffee, vorzugsweise ein Espresso.

In welchen Momenten haben Sie sich zuletzt so richtig stark gefühlt?

Kirchdorfer: Das Wort „stark“ klingt für mich ein wenig überheblich. Ich fühle mich immer so richtig gut, wenn ich für jemanden da sein kann, der mich um einen Rat fragt.

Welche Menschen geben Ihnen positive Energie?

Kirchdorfer: Natürlich meine Powerfrau Heidi und meine drei Töchter – überhaupt die ganze Familie! Aber auch alle Menschen, die Positives an mich herantragen!

Angelika Obermüller, Pflegedirektorin des Landesklinikums Amstetten

Angelika Obermüller schöpft aus herzlichen Begegnungen sehr viel Kraft. Foto: Robert Herbst/NÖ Landesgesundheitsagentur

An welchem Ort können Sie so richtig auftanken?

Angelika Obermüller: Für mich gibt es nicht „den einen Ort“. Manchmal ist es ein Spaziergang durch den Wald, von dem ich bei mir zu Hause ja eine große Auswahl habe – ein Innehalten in unserer kleinen Kirche in Maria Seesal oder auch im Urlaub, am liebsten am Meer. Auch eine schöne Aussicht – egal wo, stärkt mich innerlich und löst eine große Dankbarkeit aus, dass ich da leben darf, wo ich zu Hause bin.

Woraus schöpfen Sie im Alltag, in kleinen Momenten, Kraft?

Obermüller: Ich schöpfe Kraft aus guten Gesprächen, bei herzlichen Begegnungen, durch Kinderlachen und Spaß in der Familie, bei Unternehmungen und/oder Zusammensitzen im Freundeskreis, bei einem guten Essen oder auch, wenn ich etwas geschafft habe, das mir vorher eher schwierig erschienen ist.

Was gibt Ihnen sofort Power?

Obermüller: Ein guter schwarzer Kaffee in unserem Garten bei Sonnenschein…

In welchen Momenten haben Sie sich zuletzt so richtig stark gefühlt?

Obermüller: Nach einem schwierigen Meeting, das – wie ich finde – sehr gut verlaufen ist.

Welche Menschen geben Ihnen positive Energie?

Obermüller: Menschen die konstruktiv sind, Hausverstand haben, unkompliziert sind und obendrein noch über Humor und Herzlichkeit verfügen.

Andreas Purt, Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus GmbH

Andreas Purt kann sich wie ein kleines Kind über schöne Aktionen beim Fußball spielen freuen. Foto: Weinfranz

An welchem Ort können Sie so richtig auftanken?

Andreas Purt: Ein Ort, den ich in den letzten Jahren besonders schätzen gelernt habe, ist der Naturpark Ötscher Tormäuer. Vor allem die Ötschergräben haben es mir besonders angetan. Zu zweit oder in einer kleinen Gruppe schaffe ich es hier besonders gut abschalten zu können.

Besonders freue ich mich dabei immer im Schutzhaus Vorderötscher. Sei es eine Nacht dort zu verbringen, und am Morgen in aller Ruhe aufzustehen und die Ruhe und Natur zu genießen, oder auch einfach nur nach einer Wanderung vor Ort sich zu stärken. Das muss mindestens einmal im Jahr sein.

Woraus schöpfen Sie im Alltag, in kleinen Momenten, Kraft?

Purt: Der Arbeitstag ist meist mit vielen Terminen vollgepackt und die Distanzen zwischen den Terminen müssen mit dem Auto zurückgelegt werden. Da wird dann auch noch sehr viel telefoniert und abgestimmt. Da tut es manchmal sehr gut, wenn dazwischen auch genug Zeit bleibt, bei Musik etwas abschalten zu können. Noch dazu, wenn ich eine meiner Lieblingsbands hören kann, etwa REM, U2, Bruce Springsteen oder Wanda. Aber auch nach der Arbeit zu Hause zurückziehen und bei Musik etwas runterkommen, gibt Kraft und Wohlbefinden.

Was gibt Ihnen sofort Power?

Purt: Positives Feedback von Partnern gibt immer Kraft und motiviert auch immer sofort.

Während des Tages kann es aber schon auch manchmal sein, dass der Griff zur Schokolade notwendig ist, um wieder einen Schub für den Rest des Tages zu bekommen.

In welchen Momenten haben Sie sich zuletzt so richtig stark gefühlt?

Purt: Nach einer langen Woche fühle ich mich am Wochenende nach einem langen, tiefen und ungestörten Schlaf besonders stark und bereit für neue Taten am Wochenende.

Aber auch bei einem Fußballspiel mit Freunden, wenn ein besonders schönes Tor gelingt oder eine besonders schöne Aktion erfolgreich abgeschlossen werden kann. Da kann ich mich nach wie vor wie ein kleines Kind freuen.

Welche Menschen geben Ihnen positive Energie?

Purt: Da fällt mir natürlich zuerst einmal die eigene Familie ein. Wenn man die eigenen Kinder glücklich und gesund sieht, dann macht dies sehr viel Freude und gibt auch positive Energie. Besonders glücklich bin ich, wenn wir einen gemeinsamen Ausflug unternehmen oder einen gemeinsamen Urlaub verbringen. So bekommen wir auch noch einen Einblick in ihr Leben.

Aber auch ein lustiger Abend mit Freunden, die man vielleicht schon länger nicht getroffen hat, gibt positive Energie. Wenn alte Geschichten erzählt werden und man gemeinsam Spaß miteinander hat.