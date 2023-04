Nr.1 für Land & Leute

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn man dieser Tage durch den Mostviertler Bildungshof Gießhübl spaziert. Mit einem neuen Internat und einer neuen multifunktionalen Turnhalle und noch viel mehr hat sich das Ausbildungszentrum für den ländlichen Raum neu aufgestellt.

Stolze 10 Millionen Euro wurden vom Land NÖ in den Ausbau investiert, ca. 3.300 m² Nettoraumflächen geschaffen. Aber was verbirgt sich hinter den zwei modernen kubischen Baukörpern mit funktionaler Anbindung zum Schulgebäude?

Da ist zum einen das Internat. 21 Wohnmodule mit insgesamt 84 Betten bieten Schülern attraktives, zeitgemäßes und barrierefreies Wohnen. Die Zweitbettzimmer sind hell, freundlich, sehr geräumig und lassen genug Raum für Privatsphäre.

Stolz auf das neue berufliche Zuhause: das Pädagogenteam mit Dir. Johannes Reiterlehner. Foto: ANS SCHODER

Was das Wohnen in der Schule schon fast zum Luxus macht, sind die angeschlossenen Freizeitbereiche. Neben großzügigen Lernräumen und einer Bibliothek finden sich im neuen Gießhübl-Internat modernste Kommunikationsräume (für Multimedia gleich wie für Tischfußball, Billard etc.), eine Kleinküche und ein topmodernes Fitnessstudio mit Sauna. Sogar ein eigenes Musikzimmer gibt es. Da bleiben keine Wünsche offen!

Und dann ist da die neue Turnhalle. Eindrucksvoll in der Größe verfügt das taghelle Schmuckstück zwischen der gewaltigen Leimbinder-Decke und dem Holzschwingboden neben allen modernen Einbauten unter anderem über eine Kletterwand sowie eine Bühne für Schulfeste und Fachveranstaltungen. Letztere versteckt sich – im Alltag unsichtbar – hinter einer Wand und ist im Bedarfsfall mit wenigen Handgriffen aufgebaut.

Beheizt wird der Neubau (wie das Hauptgebäude) mit Fernwärme (Biomasse). Einen weiteren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit liefert die 30 30 kWp Photovoltaikanlage auf dem Flachdach.

Viel investiert wurde in die Sicherheitstechnik, zu der nun auch ein naturnah angelegter Löschteich gehört. „Eine sehr wesentliche Verbesserung zu vorher“, wie Direktor Johannes Reiterlehner unterstreicht. Der Gießhübl-Schulleiter hat noch ein ganz besonderes „Extra“, das er gerne zeigt. Im Zuge des Baus wurde kurzfristig ein modernes Gewächshaus realisiert. Die 250 m² große Anlage dient zum einen dem Unterricht und ist der biologische Garten für die hauseigene Schulküche (in Gießhübl kocht ein eigenes Team täglich frisch!!!).

Rekordverdächtige Bauzeit

Bauzeit war zwischen März 2021 und September 2022. „Erst im vergangenen Sommer wurde das alte Internat abgerissen, und im September der Betrieb im Neubau gestartet“, ist Johannes Reiterlehner glücklich und stolz, das Projekt trotz schwieriger Rahmenbedingungen am Markt termintreu über die Bühne gebracht zu haben – parallel zum laufenden Betrieb!

In der Finalisierungsphase sind einzig noch die Garten- und Außenanlagen. Die will der Direktor zusammen mit den Schülern in Form bringen. Auch eine Outdoor-Küche auf dem schönen neuen „Vorplatz“ zwischen Bestandsgebäude und Neubau steht den Startlöchern. „Den Platz haben unsere Damen für sich entdeckt und dazu gleich ein Projekt geschmiedet“, lacht Reiterlehner.

Großer Schritt in die Bildungszukunft

Das Ausbildungsangebot im Mostviertler Bildungshof Gießhübl ist primär auf den ländlichen Raum fokussiert. Es richtet sich an Jugendliche und Erwachsene.

Ausbildungszweig „Landwirtschaft“. Hier liegt der Schwerpunkt auf Tierhaltung (Geflügel, Rinder, Schweine) mit Acker- und Feldfutterbau, Grünlandwirtschaft sowie Obstbau. Die Produktverarbeitung im Bereich des Obstbaus und den tierischen und pflanzlichen Erzeugungen ist Teil der Direktvermarktungsausrichtung.

„Betriebs- und Haushaltsmanagement“. Dieser Ausbildunsgzweig bildet in Gesundheit und Ernährung, Gartenbau und Haushaltsorganisation sowie im Bereich Soziale Dienste, allesamt wichtige Fertigkeiten, die essenzielle Bestandteile einer selbsttragenden Gesellschaft sind.

Die Facharbeiterausbildungen in den Zweigen Landwirtschaft bzw. Betriebs- und Haushaltsmanagement werden auch für Erwachsene im Abendschulangebot durchgeführt.

Betriebs- und Dorfhelfer. Weiterführend nach dem Fachschulabschluss bietet die LFS Gießhübl – einmalig in Österreich – die einjährige Ausbildung zum Betriebs- und Dorfhelfer an. Ein erfüllender Beruf, der bäuerlichen Betrieben in besonderen Lebenslagen eine starke Stütze ist.

Berufsreifeprüfung. Ebenso in einem einjährigen Lehrgang kann im Anschluss an eine Fachschule in Gießhübl die Berufsreifeprüfung abgeschlossen werden, womit man die Voraussetzungen für weiterführende Hochschulausbildungen erwirbt.

Landwirtschaftlicher Betrieb. Der LFS Gießhübl ist ein landwirtschaftlicher Betrieb angeschlossen, wo der praktische Unterricht im Tierhaltungsbereich, im Obstbau, im Acker- und Grünlandbereich, im Gartenbau und in der Waldwirtschaft sowie in der Direktvermarktung stattfindet. Zahlreiche Lehrwerkstätten u.a. für Landtechnik, Baukunde, Holzbearbeitung, Forstwirtschaft, Fleisch-, Milch- und Obstverarbeitung, Floristik und Gartenbau, Hauswirtschaftsorganisation, Kochen- und Küchenführung, Gesundheit, Ernährung und Soziale Dienste stehen für die fundierte praktische Ausbildung zur Verfügung.

Denken in Kreisläufen ist ein wichtiger Punkt in der Ausbildung. Dir. Reiterlehner: „Wir ermöglichen unseren Schülern, die Produktion von Lebensmitteln ,from stable to table‘ zu erleben und mitzugestalten. Dazu geben wir ihnen Werkzeuge in die Hand, die sie zu erfolgreichen Betriebsführern und selbstbestimmten Konsumenten machen!“