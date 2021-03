Sabine Offenberger

Mit gleich sieben Hunden lebt die Obfrau des Tierschutzvereins Ybbstal privat in Waidhofen/Ybbs zusammen: „Nemo“ (9), „Josefine“ (4) - beide Cane Corso, „Mara“ (8) - dreibeinige Mischlingshündin, „Gertrude“ (14 Monate) - Chinesischer Schopfhund, „Gida“ (5 Monate) - Powderpuff sowie „Henry“ (6), „Bruno“ (7) und „Elsa“ (4) – alle Cairn Terrier. „Jedes Tier verdient eine Chance“, so Offenberger, die auch als selbstständige Hundespezialistin und -trainerin tätig ist. Die dreibeinige „Mara“ beispielsweise in Kematen ausgesetzt und damals mit einer Hundefalle eingefangen. Sie wurde zwar mehrere Male „erfolglos“ vermittelt, da sie von dort immer wieder ausgerissen ist. Bei Sabine Offenberger fühlt sie sich wohl und ist noch nie (!) ausgerissen. Somit hat sie eine fixe Lebensbleibe. Ihr Größter,“Nemo“ wirkt durch seine Größe ein bisschen angsteinflössend, ist aber wie ein Teddybär und will immer Schoß sitzen. Der erste Eindruck täuscht aufgrund der Größe. Sabine Offenberger: „Auch große Hunde sind sehr nähebedürftig, wollen gestreichelt werden und wollen ,Hoppi machen‘ oder ,Schoßi‘ sitzen!“

Heidi Raffetseder

Heidi Raffetseder Usercontent, privat

Labrador-Mischling „Charly“ (11) und die Französische Bulldogge „Balu“ (4) sind der Stolz von Heidi Raffetseder. Der schwarze, ruhige Bauernhof-Hund und der frech aufgeweckte Sproß eines slowakischen Züchters leben wie Familienmitglieder bei der Amstettnerin. „Bei aller Unterschiedlichkeit verfügen beide über einen ausgleichenden Charakter“, wie die Tierfreundin bestätigt.

Bernd Keller

Bernd Keller Usercontent, privat

„Pauli“ (1), ein rumänischer Herrenschutzhund, ist seit einem Jahr der treue Begleiter von Sport-Coach Bernd Keller. Der Amstettner Triathlet, der bereits in seiner frühen Kindheit „auf den Hund gekommen ist“ hat den Mischling über den Verein „paws2feed“ aus einer Tötungsstation gerettet. Hund und Herrl sind seither unzertrennlich. „Wir starten täglich um 6 Uhr unseren Tag mit einer Runde im Edlapark. Auch bei allen Turnieren ist Pauli mit dabei“, legt Keller die Amstettner Organisation allen Tierfreunden ans Herz, die Streuner aus staatlichen Tötungsmaschinerien retten und vielleicht so zu ihrem Lieblingstier kommen wollen.

www.tria1.at/Paws2Feed

Christian Dunkl

Christian Dunkl Usercontent, privat

„Emmy“ (4) heißt die Hündin des Amstettner Bettenspezialisten Christian Dunkl. Der Mischling aus Appenzeller und Border Colli (ABC-Halbblut!) kommt aus Seekirchen am Wallersee. Ihre Eltern wurden leider vergiftet, als die kleinen Welpen 3-4 Tage alt waren. Nachbarn haben die drei Kleinen gefunden und mit dem Fläschchen aufgezogen. Emmy ist ein super Hund, sehr gelehrig, ausdauernd bei Wanderungen und absolut unkompliziert- daher auch oft in der Firma. „Was mich immer fasziniert, ist die bedingungslose Liebe von Hunden. Auch wenn ich nur kurz aus dem Haus bin, freut sich Emmy, als ob ich den ganzen Tag weggeblieben wäre“, schwärmt Christian Dunkl.



Erich „BUL“ Schatz

Erich "BUL" Schatz Usercontent, Susanne Leonhartsberger

Ein zutrauliches Pitbull-American-Stafford-Pärchen nennt Hallo-Mostviertel-Cartoonist Erich „BUL“ Schatz sein Eigen. Ohne Neo (9, links) und Cindy (7) kann sich der in Krumnußbaum beheimatete den Alltag nicht mehr vorstellen. Beide hat er aus einem schlechten Umfeld gerettet und zu sehr liebevollen Weggefährten gemacht. Zusammen durften sich die BUL-Hunde auch schon über Nachwuchs freuen. Acht Welpen sind ihrer Liebe entsprungen und mittlerweile bei guten Familien gelandet. Und dass sich die Hunde auch mit den Hühnern am BUL´schen Anwesen in Krumnußbaum vertragen, zeugt von ihrer Gutmütigkeit. Einmal am Tag leben Hund und Henderl friedlich nebeneinander frei im Garten! „Da sind schon die Henderl angriffslustiger“, so BUL.