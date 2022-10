Der Weg ist das Ziel!

Ein knapper Punkt hat Philipp Dietrich (19) heuer zum Titelgewinn beim SUZUKI Motorsport Cup Austria gefehlt. Drei Jahre nach dem Einstieg in den Motorsport sieht das junge Amstettner als Auftrag für mehr.

Foto: Suzuki Cup Austria

„Rennbegeistert war ich schon als Kind“, so Philipp. „Mit meinem Papa (BEMO-Chef Johann Übelbacher, Anm. d. Red.) hab ich begeistert Formel 1 geschaut und keinen Grand Prix versäumt! Um 5 Uhr früh sind wir beim Suzuka-Rennen vor dem Fernseher gesessen!“

Foto: Suzuki Cup Austria

Zum aktiven Motorsport ist Philipp Dietrich – wie fast alle späteren Meister ihres Faches – über den Kartsport gekommen. Mit ca. 14 Jahren zwar sehr spät, wie er im Hallo! Mostviertel-Gespräch verrät, aber dafür ging es dann um so schneller, und das im wahrsten Sinn des Wortes.

Unterstützt von seinem Vater und gut trainiert von seinem „Göd“ Richard Schrattbauer, der auf der Kartbahn Blindenmarkt beschäftigt ist, startete er mit 15 Jahren erstmals in der Österreichischen Team-Staatsmeisterschaft (ÖTMS) und konnt im neu gegründeten „BEMO Motorsport-Team“ 2019 Vizestaatsmeister bei den Junioren einfahren.

Rennstart im heftigen Regen

Als nächste Station wartete 2020 der Suzuki-Cup. Das erfolgreiche Motorsportmodell von Max Zellhofer und Suzuki Austria war für Dietrich eine große Chance, um sich als Racer zu beweisen.

„In dieser Klasse ist der Fahrer das Maß, denn die Autos sind allesamt gleich ausgestattet! Du kannst das Auto auf der Strecke maximal über den Reifendruck oder veränderte Stoßdämpfereinstellungen abstimmen!“

An das erste Rennen am Salzburgring kann sich Philipp Dietrich noch gut erinnern. „Da hat es wie aus Kübeln geschüttet. Aber am Ende hat es sogar für den 7. Platz gereicht!“ Das Jahr bescherte ihm dann sogar den ersten Sieg im Swift Cup Europe und den 11. Gesamtrang.

Das Premierenjahr zeigte ihm aber auch die Gefahren des Sports. Philipp Dietrich war er in eine unverschuldete Kollision mit Christoph Zellhofer verwickelt. „Das war schon ein wilder Crash mit ca. 150 km/h, bei dem Christoph zum Glück außer einer Gehirnerschütterung unverletzt geblieben ist!“

Der bislang einzige schwere Unfall, den der junge Amstettner Motorsportler bei seinen knapp 50 Rennstarts mit erleben musste, war für Dietrich auch der Beweis dafür, dass das Risiko immer mitfährt, die Fahrer in dieser Klasse in ihren 175 PS starken Autos (bei 960 kg und einem Top-Speed von ca. 215 km/h) aber sehr sicher unterwegs sind.

Punktegleich vor dem Rennfinale auf Platz 1

Die zweite Saison im Suzuki-Cup sollte Philipp Dietrich ganz nahe an den ersehnten großen Erfolg bringen. „Vor dem letzten Rennen war ich mit Fabian Ohrfandl punktegleich an der Spitze. Am Ende fehlte 1 Punkt zum Gesamtsieg. Auch in der Europa-Wertung landete er auf Platz 2.

Trotz aller Enttäuschung über die knappe „Niederlage“ hat Philipp Dietrich noch viel Lust auf mehr. „Ich will immer besser werden, das ist eine Grundeinstellung in meinem Leben!“

So verbringt abseits seines Jobs bei der Firma des Vaters, viel Zeit im Fitnessstudio (gibt ihm auch die nötige mentale Stärke) und zu Hause vor dem Rennsimulator. „Dort bereite ich mich intensiv auf jedes Rennen vor, lerne jede Strecke auswendig und weiß nach der der ersten Boxenausfahrt schon jeden Bremspunkt und jeden Gang, den ich schalten muss“, verrät Dietrich sein Erfolgsrezept. „Auf der Strecke bin ich ein Einzelkämpfer, wie ein Boxer im Ring. Völlig fokusiert aufs Rennfahren.“

Sein großes Ziel ist es, einmal mit dem Motorsport Geld verdienen zu können. Dass die Luft in jeder Liga höher dünner wird, ist Philipp Dietrich zwar bewusst, sein unbändigbarer Wille treibt ihn aber an. So hat er als nächstes die TCR-Meisterschaft (Touring Car Racing) im Visier. Das Wunschauto dafür wäre ein 350 PS starker Seat Cupra. Ein Wunschteam gibt es auch schon. „So eine Rennsaison geht leider schon ordentlich ins Geld“, hofft Philipp noch auf Sponsoren. „Unter 75.000 bis 80.000 Euro geht nichts“, bedankt er sich aber bei seinen bisherigen Unterstützern - BEMO Betriebsmontagen, SAR Anlagenbau, Elfred und Berglandfilm.

Kraft tanken bei der Familie

Mental unterstützt wird Philipp Dietrich von Freundin Lorena Ferrari. Seine „schwer motorsport-infizierte“ Partnerin (Dietrich) hat er beim Kartfahren kennengelernt. Gegenseitig begleiten sie sich auch zu allen Rennen.

Stichwort Begleiter: So gut es geht, sind Dietrichs Vater und Bruder Jürgen Übelbacher bei jedem Rennen im Bus dabei. Letzterer ist dann auch das „Hotel“ fürs Wochenende. Denn die Stimmung beim abendlichen Ausklang an der Rennstrecke ist etwas, das der junge Amstettner neben dem Fahren ganz besonders liebt!