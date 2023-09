In nur 30 Minuten zum Ziel

In nur wenigen Wochen ist es soweit: Mrs.Sporty kommt nach Amstetten in die Mozartstraße 22! Dahinter offenbart sich nicht nur das erfolgreiche Fitness- und Gesundheitskonzept, sondern auch eine ganz neue Lebensqualität für Frauen jeden Alters – und das bei nur zwei bis drei Mal 30 Minuten funktionellem Training in der Woche.

Die neue Club-Inhaberin Ines Vogelleitner freut sich auf den Start: „Mein Ziel ist es, möglichst viele Frauen in Amstetten bzw. im Mostviertel dabei zu unterstützen, ihre Freude am Sport (wieder) zu entdecken. Mein Team und ich fiebern dem Vorverkaufsstart am 18. September 2023 sehr entgegen. Es wird spezielle Sonderangebote geben, vor allem auch für die ehemaligen Mitglieder meiner Vorbesitzerin.“

Die gebürtige St. Pöltnerin Ines Vogelleitner schloss 2019 ihr Studium zur diplomierten Tanzpädagogin ab. Die mehrfache Europameisterin in verschiedenen Showdance-Kategorien ist seit 2016 auch diplomierte Fitness- und Personaltrainerin mit Zusatzausbildungen als Balletoning-Instruktorin und Pilates-Coach.

Ab dem 1. November steht für die Mitglieder noch eine weitere neue Zone im Fitnessclub bereit. Mit der „Daily30“ („Täglich 30 Minuten“) bietet Mrs.Sporty Amstetten täglich neue halbstündige Gruppenkurse für mehr Abwechslung und Spaß. Die vielseitigen Ganzkörper-Workouts trainieren Kraft, Ausdauer, Mobilität und Koordination/Balance. Modernstes Herzfrequenz-Training in fünf verschiedenen Herzfrequenz-Zonen für mehr Effektivität und Individualität durch die 3-fach-Wirksamkeit: Die Kurse sorgen für einen hohen Kalorienverbrauch mit Nachbrenneffekt. Egal ob Einsteigerin oder Fortgeschrittene, die Übungen sind passend für jedes individuelles Fitnesslevel und so aufgebaut, dass jede Frau mitmachen kann.

Bei den Tagen der offenen Tür am 6. und 7. Oktober besteht von 10 bis 17 Uhr für jede Frau die Möglichkeit, das Angebot zu testen, an Gewinnspielen teilzunehmen und vieles mehr.