Alles für den schönsten Tag im Leben

Das Musium Reinsberg präsentiert sich am 10. November bei der „Langen Nacht der Hochzeit“ samt Partner als perfekter Gastgeber für den schönsten Tag im Leben.

Immer öfter erleben Brautpaare ihre Traumhochzeit in diesem Veranstaltungsort, der sich bereits für Konzerte und Firmenevents einen klingenden Namen gemacht hat.

Foto: zVg

Egal ob im kleinen Kreis oder in großer Gesellschaft- hier finden Paare im Herzen des Mostviertels einen modernen Eventsaal mit allen Annehmlichkeiten für ihren schönsten Tag.

Die idyllische Umgebung, die neu renovierte Kirche, der romantische Dorfplatz, die feinen Wohlfühlzimmer, ein Landgasthaus für das Hochzeitscatering und Brautstehlen in unmittelbarer Nähe, das sind die Zutaten für eine gelungene Hochzeit. Ob Trauung in der Kirche, freie Trauung am Dorfplatz oder Standesamt, Hochzeit im Panoramasaal mit herrlichem Ausblick – im Musium findet jedes Brautpaar sein Lieblingsplatzl.

Foto: zVg

Von 18 bis 22 Uhr wird am 10. November präsentiert, wie der schönste Tag im Leben der Brautpaare aussehen könnte. Dazu liefern die Partnerfirmen vor Ort jede Menge Inspiration und stehen gerne mit Tipps zur Verfügung.

Ob bei Fragen zur passenden Floristik und Deko – und auch zu Musik, Hochzeitsmenü, Hochzeitsoutfit, Hochzeitstorte und Hochzeitskerzen, typgerechter Brautfrisur samt passendem Make-up – und wie man die schönsten Momente in Bildern festhält.

Musium Reinsberg

Gemeinde Reinsberg

3264 Reinsberg 1

T 07487-2351-105

M 0650-5927522

E sabrina.stadler@reinsberg.at