So lässt es sich leben!

„Wir wollten hochwertigen Wohnraum im Zentrum schaffen, als würdigen Ersatz für ein Eigenheim. Ganz ehrlich: Wir sind stolz, dass es so geworden ist!“ Diemar Gindl kommt ins Schwärmen, wenn er über sein Wohnbauprojekt REAL 5.0 in Purgstall spricht. Der sympathische Mostviertler Unternehmer hat auch allen Grund dazu. In den beiden Wohnhäusern in der Vogelgasse (insgesamt 14 Eigentumswohnungen, zwei Penthouse-Mietwohnungen und eine Geschäftsfläche) fließen 40 Jahre Erfahrung der elterlichen Baufirma und 20 Jahre eigene Erfahrung im Bereich Planung und Bauphysik zusammen.

Insgesamt beherbergt das Projekt übrigens 22 Einheiten – davon sind 16 als Wohnungen konzipiert, die auch von Grundriss und Ausstattung als Büro oder Praxis nutzbar sind.

Lebensqualität in ruhiger Zentrumslage

„Ich werde oft gefragt, warum wir das Projekt in Purgstall realisiert haben“, erzählt Gindl. „Ich antworte dann: genau deshalb, weil nur hier alles zusammen passt!“

Einen Steinwurf vom neu gestalteten Kirchenplatz entfernt bieten die neuen Wohnungen Lebensqualität pur in absolut ruhiger Zentrumslage und gleichzeitig ländliches Grün, so weit das Auge reicht.

„Alles“ bezieht Gindl auch auf die Infrastruktur, die das neue Primärversorgungszentrum ebenso in der Nachbarschaft hat wie den neu gestalteten Kirchenplatz, moderne Gastronomie mit gemütlichen Schanigärten, Banken, Versicherungen, Dienstleister sowie – nur wenige hundert Meter entfernt – den Bahnhof und die örtlichen Fachmarktzentren.

Nicht zuletzt ist dann noch der Bau selbst. Beide Gebäude wurden nach höchsten baulichen und ökologischen Standards (Klima:aktiv) gebaut. Statt Styropor gibt es gedämmte Ziegel mit „Nature plus“-Zertifikat, Zellulose, mineralische Putze und Farben.

Die Wohnungen selbst sind zwischen 70 und 120 m² groß und haben ihre Besonderheiten im Detail: 2,80 m Raumhöhe (2,20 m Türen), raumhohe Holz/Alu-Fenster aus Lärche (durchfluten die Zimmer mit viel Tageslicht), topmoderne, großzügige Bäder sowie Tischler-Küchen (bei Penthousewohnungen) – alles natürlich barrierefrei.

Für angenehme Temperaturen sorgen neben der biogenen Fernwärmeheizung begrünte Fassaden und Dächer, sowie Beschattungen (Vordächer und Raffstores). Auch der Anschluss an das Glasfasernetz ist bereits erfolgt.

100 m² Dachterrasse mit Fernblick

Ein echtes Highlight sind die Terrassen. Die Größte zählt stolze 100 m². Man kann von jedem Zimmer ins Freie und den Ausblick genießen. Alle Terrassen (und der Garten im Erdgeschoß) sind so angeordnet, dass sie Außenwände der Wohnungen umschließen.

Dass die beiden Häuser über eine große Tiefgarage verbunden sind, die bis zu 40 Elektroautos Lademöglichkeiten bietet, und deren Einfahrt begrünt ist, sei natürlich nicht unerwähnt. Ebenso, dass die Oberflächenentwässerung des gesamten Areals das Kanalsystem nicht belastet.

Wer Lust auf die Traumwohnungen bekommen hat, dem sei verraten: Jetzt sind sie fertig und man kann (noch ein wenig) aussuchen! Auch im vorderen Objekt (Kirchenstraße 15) ist eine Penthousewohnung zur Miete verfügbar!

Info: www.real5.0.at