Heimat ist…

Margit Huber, Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin u. Betriebsratsvorsitzende des Landesklinikums Amstetten

Für Margit Huber ist Heimat auch mit guten Erinnerungen verbunden. Foto: Fotostudio Walter Büchele



Was bedeutet für Sie Heimat?

Margit Huber: Heimat kann ein Ort, mehrere Orte oder auch ein Mensch bzw. mehrere Menschen sein. Für mich ist Heimat dort, wo ich meine Wurzeln habe, wo Menschen sind, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin. Aber auch Menschen und Orte zu denen ich eine gute Erinnerung, wie etwa zu meinen Eltern, habe.

Wieviel Heimat brauchen Sie?

Huber: Ich brauche Heimat nicht ständig, sehe auch gerne Neues und lasse mich darauf ein. Aber immer wieder heimzukehren oder zumindest die Möglichkeit dazu zu haben, ist mir sehr wichtig. Besonders in sehr fordernden Zeiten oder wenn es mir einmal nicht so gut geht, brauche ich diese Möglichkeit „nach Hause zu kommen“, einen Rückzugsort zu haben, wo ich mich geborgen fühle.

Kann sich Heimat Ihrer Meinung nach im Laufe des Lebens ändern?

Huber: Ja, Heimat kann sich ändern und ich denke, das muss auch so sein. War dieser Begriff als Kind für mich unweigerlich mit Eltern und dem Elternhaus ident, so ist mir beides heute noch immer sehr wichtig, aber es sind andere Menschen, wie z.B. die eigene Familie dazugekommen und auch räumlich definiere ich meine Heimat heute viel weitläufiger. Als engere Heimat sehe ich meinen Wohnort in Amstetten und das Mostviertel, welches ich als Wohnsitz mit keinem Ort der Welt auf Dauer tauschen möchte.

Inwiefern haben Sie Ihre Wurzeln zu dem Menschen gemacht, der Sie heute sind?

Huber: Am meisten geprägt hat mich sicherlich meine Mutter, die eine sehr bodenständige, einfache aber auch sehr starke, selbstbewusste Frau war und eine ehemalige Vorgesetzte und spätere gute Freundin. Ihre Wertehaltung, als Frau unabhängig zu sein und die eigene Meinung zu vertreten, hat mich beeindruckt und geprägt. Gegenüber dem Mostviertel und im weiteren Sinne meinem Heimatland Österreich empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit, in einem so schönen Land in relativem Wohlstand, sozial – bis dato - gut abgesichert und ohne Kriege leben zu dürfen. Dem Wissen, dass es nicht mein Verdienst ist, hier geboren zu sein und viele Menschen weltweit nicht solch ein Glück haben, verdanke ich eine tolerante Einstellung gegenüber diesen Menschen.

Ist Heimat für Sie noch zeitgemäß?

Huber: Ja unbedingt! Heimat ist immer zeitgemäß. Heimatlos wäre ich entwurzelt. Es bleibt ja jedem und jeder Einzelnen überlassen, wie weit oder wie eng man jeweils für sich selbst diesen Begriff fasst.

Rudi König, Obmann des Vereins Mostviertler Königsperchten

Rudi König zum Thema Heimat: „Wenn man nicht weiß, wo man hingehört, ist man wie ein Zerrissener.“ Foto: Doris Schleifer-Höderl

Was bedeutet für Sie Heimat?

Rudi König: Heimat ist dort, wo ich mit meiner Familie lebe. Es ist mein Rückzugsort, mein Kraftort. Heimat bedeutet Wärme, Geborgenheit und Zugehörigkeit.

Wieviel Heimat brauchen Sie?

König: Schon ein ordentliches Stück! Ich glaube, ohne Heimat würde mir die Orientierung fehlen. Wenn man nicht weiß, wo man hingehört, ist man wie ein Zerrissener.

Kann sich Heimat Ihrer Meinung nach im Laufe des Lebens ändern?

König: Ja doch! Im Fall meiner Gattin und mir hat sich „Heimat“ berufsbedingt geändert. Wir kommen aus Scheibbs und sind nach Amstetten gezogen, haben ein Haus gebaut und unsere Kinder großgezogen. Hier habe ich dann auch die Amstettner Faschingsgilde sowie die Mostviertler Königsperchten mitbegründet.

Inwiefern haben Sie Ihre Wurzeln zu dem Menschen gemacht, der Sie heute sind?

König: Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Handschlagqualität und Pünktlichkeit haben von jeher mein Leben geprägt. Zudem hat das Aufwachsen auf dem Land mit Sicherheit dazu beigetragen, dass ich viel Wert auf eine gute Nachbarschaft lege. Das war in Scheibbs schon so und ist es auch jetzt in Amstetten. Da haben wir echt ein Glück gehabt. Denn wir sind hier in der Siedlung wahrlich eine eingeschworene Gemeinschaft, die in allen Lebenslagen füreinander da ist. Was gibt es Schöneres, als wenn man sich aufeinander verlassen kann?

Ist Heimat für Sie noch zeitgemäß?

König: Meiner Ansicht nach wird der Begriff „Heimat“ immer wichtiger. Wir leben in herausfordernden Zeiten, es findet Umbrüche statt, deren Auswirkungen noch nicht wirklich abschätzbar sind. Daher sehnen sich die Menschen nach Stabilität und einem Stückchen „heile Welt“. „Heimat“ trägt man im Herzen und daher wird sie nie aus der Mode kommen.

Manuela Schwabe, Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin, Palliativfachkraft, Familientrauerbegleiterin u. Koordinatorin des Mobilen Hospizdienstes der Caritas Region Amstetten Stadt

Manuela Schwabe setzt Heimat mit einem Ort, wo man sich wohlfühlen kann, gleich. Foto: Gerald Riedler



Was bedeutet für Sie Heimat?

Manuela Schwabe: Heimat bedeutet für mich zu Hause sein, ein Ort, wo man sich wohlfühlt und so sein kann, wie man ist. Wo man alles loslassen kann und sich gut aufgehoben fühlt.

In mir gibt es zwei Heimaten: Meine berufliche Heimat ist seit Langem in Amstetten und dem Bezirk Amstetten. Dort bin ich als Koordinatorin des Mobilen Hospizteams tätig und komme bei der Arbeit zu ganz vielen wunderschönen, aber oft mir unbekannten Plätzen im Mostviertel. Ich bin dann immer ganz berührt, in welch schöner Gegend ich leben darf. Besonders erinnere ich mich z.B. an einen Besuch in St. Michael am Bruckbach. Meine private Heimat ist seit Langem rund um Wieselburg im schönen Erlauftal.

Wieviel Heimat brauchen Sie?

Schwabe: Ich brauche schon immer viel Heimat. Bin eine Mostviertlerin und Österreicherin mit Leib und Seele. Ich genieße diese wunderschöne Natur zwischen den Bergen und Seen. Da können sich meine Kraftreserven wieder gut auffüllen. Fühle mich angekommen, wenn ich den Ötscher in seiner vollen Pracht sehe. Ich verbringe auch meine Urlaube fast nur in Österreich, da ich immer wieder neue Plätze finde und nur staunen kann über dieses wundervolle Land.

Kann sich Heimat Ihrer Meinung nach im Laufe des Lebens ändern?

Schwabe: Ich habe im Laufe meines Lebens bemerkt, dass man Heimat natürlich auch bei Lebensmenschen finden kann. Wenn mein Mann und meine Kinder bei mir sind, dann ist da ein ganz großes Heimatgefühl in mir. In meiner beruflichen Tätigkeit merke ich, dass vielen Menschen am Lebensende das Wort Heimat wieder viel bedeutet. Man möchte noch einmal dort sein, wo man aufgewachsen ist und gelebt hat. Und es ist den Menschen oft wichtig, die letzte Ruhestätte in ihrer Heimat zu haben.

Inwiefern haben Sie Ihre Wurzeln zu dem Menschen gemacht, der Sie heute sind?

Schwabe: Ich wurde geprägt von den Werten meiner Familie, die schon seit Generationen im Mostviertel an den unterschiedlichsten Stellen gelebt hat und lebt. Das Zusammenhalten und -stehen ist mir ganz wichtig. Die Menschen zu kennen, die um einen leben, das mag ich. Auch den Dialekt, dieses Zeichen der Herkunft, empfinde ich als etwas Besonderes.

Ist Heimat für Sie noch zeitgemäß?

Schwabe: Ja, mehr denn je! Gerade in den unruhigen Zeiten, die wir alle gerade erleben, sehe ich Heimat als etwas Tröstliches und Beruhigendes. In die unberührte Natur des wunderschönen Mostviertels zu gehen und verschiedene Kraftorte aufzusuchen ist ganz wichtig und hilft schwere Tage zu überstehen. Es gibt Sicherheit in seiner Heimat zu sein.

Pater Hans Schwarzl, Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu

Pater Hans Schwarzl verbindet Heimat stark mit seinem Geburtsort Föllim im Weinviertel. Foto: Wolfgang Zarl

Was bedeutet für Sie Heimat?

Pater Hans Schwarzl: Natürlich verbinde ich Heimat zunächst mit dem Ort, an dem ich geboren und aufgewachsen bin. Für mich es Föllim, ein kleiner Ort im Weinviertel. Dort wusste ich mich von meinen Eltern und Verwandten geliebt, dort wurde ich geprägt, dort habe ich erste Lebenspraxis gelernt, dort war ich einfach „zu Hause“. Als mich mein Weg von dort wegführte, wusste ich immer, wohin ich zurückkommen konnte. Auch jetzt fahre ich von Zeit zu Zeit „nach Hause“ zu meinen lieben Verwandten, hier gehe ich vertraute Wege, es kommen Erinnerungen an meine Kindheit hoch und ich genieße das heimatliche „Flair“.

Mein Beruf führte mich an verschiedene Orte in Österreich. Heimat erlebte ich dort, wo mich eine Aufgabe erfüllte, wo ich von Menschen umgeben war, die mich schätzten und mir der Ort vertraut wurde, an dem ich mich niedergelassen hatte. Seit dreizehn Jahren ist für mich auch Amstetten zu einer Heimat geworden.

Wieviel Heimat brauchen Sie?

Schwarzl: Viel! Ohne menschliche Nähe, ohne erfüllende Aufgabe, ohne einen Ort, wo ich mich auch zurückziehen kann und mich wohlfühle, kann ich mich nicht entfalten und sinnerfüllt leben.

Kann sich Heimat Ihrer Meinung nach im Laufe des Lebens ändern?

Schwarzl: Natürlich! Jede Ortsänderung ist eine Herausforderung, dort anzukommen und sich neu zu beheimaten, wo einem das Leben hinführt. Aber die Ursprungsheimat ist nur eine. Sie ist und bleibt die Wurzel trotz aller Veränderungen im Leben.

Inwiefern haben Sie Ihre Wurzeln zu dem Menschen gemacht, der Sie heute sind?

Schwarzl: Die heimatlichen Wurzeln prägten meine Identität, meine Werte, meinen Glauben, meinen Umgang mit den Menschen, mein Fühlen und mein Denken.

Ist Heimat für Sie noch zeitgemäß?

Schwarzl: Heimat und was sie zutiefst bedeutet, ist von den Zeitströmungen unabhängig. Die Formen von Beheimatung haben sich verändert, aber nicht die Wurzel und die Bedeutung des Klimas, die die Lebensentfaltung ermöglichen.

Es ist wie bei den Bäumen, die nur aus der Verwurzelung in die Heimaterde wachsen können. Entwurzelte Menschen sind heimatlos, orientierungslos und werden leblos. Selig daher der Mensch, der eine Heimat hat!