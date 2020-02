Am Dienstag, den 25. Februar ist es soweit – die Narren sind wieder los in Amstettens Innenstadt. Von 12 bis 16 Uhr erwartet die Gäste neben einem tollen kulinarischen Angebot von Amstettner Gastronomen und Unterhaltung für die kleinen Besucher natürlich auch eine grandiose Stimmung am Hauptplatz der Mostviertelmetropole.

Um 13 Uhr startet der traditionelle Faschingsumzug, wo es wieder ausgefallene Wägen und kreative Kostüme zu bestaunen gibt. Originalität und Einfallsreichtum werden selbstverständlich belohnt, denn eine Faschingsjury prämiert die besten drei Gruppen. Dieses Jahr müssen sich die Umzugsteilnehmer jedoch nicht nur den kritischen Augen der Jury stellen, sondern auch die BesucherInnen haben die Möglichkeit für ihren Publikumsliebling abzustimmen.

Das Entertainment Duo Pascal und Carlos von 2:tages:bart sorgt dann bis 16 Uhr für ausgelassene Partystimmung. Danach laden Amstettner Innenstadtlokale zum Weiterfeiern ein.

Alle kurzentschlossenen, die noch am Umzug teilnehmen möchten, können sich unter office@amstetten-marketing.at kostenlos anmelden. Für weitere Fragen steht das Team vom Stadtmarketing Amstetten gerne zur Verfügung.