Netzwerk- & IT-Sicherheit made in Amstetten

Wenn das Bankomatennetz in Österreich sicher funktioniert, die AUVA, die Ärztekammer Österreich auf gesunden E-Mail-Verkehr vertrauen können, oder man im Schloss Schönbrunn mit Handy und Tablet überall störungsfrei im Wlan-Netz sein kann, dann steht hinter allem eine Verbindung nach Amstetten – zur Firma Antares NetlogiX.

Mit einem 70-köpfigen Fachkräfteteam betreut der führende österreichische Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Security Services seit dem Jahr 2000 erfolgreich Unternehmen bei den Themen Netzwerk- und IT-Sicherheit und unterstützt sie rasch und kompetent.

Jürgen Kolb, zusammen mit Alexander Graf Geschäftsführer und Eigentümer der Firma: „Die I(o)T wird stets komplexer. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind die Themen der Stunde. Wir haben uns auf die Entwicklung und Betreuung von IT-Gesamtlösungen spezialisiert, bieten unseren Kunden aber auch strategische Betreuung an – basierend auf einem Höchstmaß an Vertraulichkeit, Kontinuität in der Geschäftsbeziehung und höchstmöglicher Mitarbeiterloyalität!“

Großer Um- und Zubau im Amstettner Büro

Um dem starken Wachstum und den hohen Kundenansprüchen auch weiterhin gerecht werden zu können hat Antares NetlogiX viel in die eigene Infrastruktur investiert.

Im Zuge von mehreren Um- und Ausbauphasen ist am Firmensitz in der ehemaligen Molkerei in der Feldstraße (Antares hat dort seit der Gründung im Jahr 2000 den Firmensitz) kein Stein auf dem anderen geblieben.

Von außen lässt sich auf den ersten Blick gar nicht erahnen, welch modernes Büro-Zentrum sich hinter den alten Mauern verbirgt. Über 1.000 m² Nutzfläche, verteilt auf zwei Stockwerke, hat das Unternehmen auf den modernsten Stand gebracht.

Die weißen Kacheln an den Hallenwänden wurden entfernt und durch Klinker-Fliesen ersetzt. Diese wurden in optischer Anlehnung an den Schlot am Firmengelände gewählt und erinnern ganz bewusst an englische Backsteinfassaden. Detail am Rande: England spiegelt sich im gesamten Bürobereich wider. Alle Seminarräume tragen Namen von britischen Fußball-Clubs.

In den Arbeitsbereichen wurden Akustikplatten eingesetzt und mit Klimageräten, kombiniert mit einer CO² gesteuerten Lüftungsanlage, ausgestattet. Die Steuerung aller technischen Einrichtungen erfolgt über LOXONE.

Durch den Einsatz von Holz, Glas und Metallelementen wird der Charme des Objektes aufgenommen und zusätzlich durch den Einsatz von modernster Technik und Design von der Vergangenheit in die Gegenwart geholt.

Die Umsetzung mit transparenten Flächen und einer „Raum in Raum“ Lösung erhält den Fabrikcharakter und gibt die Möglichkeit, die Schönheit des ursprünglichen Gebäudes durch das durchdachte Raumkonzept zu erleben.

Die Arbeitsplätze selbst sind modernst ergonomisch. Es gibt keine Großraumbüros, dafür Abteilungen mit einer Handvoll Mitarbeiter, die sich untereinander auf kurzem Weg vernetzen.

Fast neidisch blickt man als Besucher auf die Sozialräume, die mehr einer gemütlichen Bar ähneln, als einer Teeküche. Frisches Bio-Obst ist dort selbstverständlich. Dass nebenan zwei Wuzzeltische zur Abwechslung in den Arbeitspausen dienen, ist schon so etwas wie Zugabe!

Was das gesamte Bürohaus auszeichnet, ist nicht zuletzt ein Höchstmaß an Sicherheit. Der Zutritt erfolgt über ein digitales Schlüsselsystem mit strengen Berechtigungen.

Im Zuge des Umbaus haben die Antares NetlogiX-Firmenverantwortlichen auch viel in Nachhaltigkeit investiert. So schickt eine 30 Megawatt PV-Anlage Strom in das Hausnetz. Rund ein Drittel vom Jahres-Gesamtverbrauch soll die Anlage produzieren.

Geschäftsführer sind alte Freunde

Dass Antares NetlogiX heute auch als international gefragter Security Service Provider erfolgreich ist, hat seinen Ursprung in einem kreativen Geschäftsführer-Duo, das eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet.

DI Alexander Graf und Jürgen Kolb teilen sich die Verantwortung zu 50 Prozent. Ersterer ist als geschäftsführender Gesellschafter für die Leitung der Technik und des Vertriebs verantwortlich; Kolb für den Bereich Finanzen, PR & Marketing. Als diplomierter Datenschutzberater bringt er sein juristisches und betriebswirtschaftliches Fachwissen ein. Beide stammen aus Amstetten, werden heuer 50 Jahre alt, sind zusammen in der HAK in einer Klasse gesessen und haben gemeinsam Dienst beim Bundesheer gemacht.

Das Einzige, was die erfolgreichen Mostviertler nicht verbindet, ist der Zugang zur Computerwelt. „Ich habe die bis zur Entwicklung einer grafischen Oberfläche immer gehasst“, verrät Kolb, während bei seinem Firmenpartner seit jeher das Herz für die IT schlägt (Graf hat mit der Fa. Comteam u.a. das städtische Internet aufgebaut). Heute ergänzen sie sich perfekt und führen das gemeinsame Unternehmen zu immer höheren Spitzen.

Starke Geschäftsbereiche

Unterschiedlichste starke Geschäftsbereiche haben Antares NetlogiX zu dem gemacht, was die Firma heute ist.

IT SECURITY SERVICES. Das Kerngeschäft besteht aus Firewalls und Modulen, E-Mail Security, Endpoint Protection, NAC-Management und Verschlüsselung. Aber auch Security-Konzepte für Spezialanwendungen oder PKI-Umgebungen sind Spezialitäten des Hauses. Das Angebot reicht dabei von einzelnen Managed Services bis zur Übernahme und Betreuung der gesamten IT-Umgebung beim Kunden.

INFRASTRUKTUR. Neben führenden LAN/WLAN Lösungen bieten die Amstettner Profis auch Lösungen für Netzwerke, Bandbreiten-Management und das 3rd PartyWohlfühlpaket für Microsoft (Rechte & Zugriffe). Die Netzwerksegmentierung wird immer wichtiger.

EIGENE ENTWICKLUNGEN. Nicht zuletzt baut das Unternehmen auf eigene Software. iQSol, die Schwesterfirma von Antares NetlogiX entwickelt Lösungen für Log Management, Alerting und Business Continuity Management. ART, ebenfalls ein Spin-Off, hat eine Zeiterfassungs-Software für KMUs entwickelt.

Neben allen Spezifizierungen liegt ein Schlüssel zum Erfolg in der hohen Servicequalität. Im Idealfall können Antares NetlogiX-Kunden auf eine echte Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft vertrauen. Vier Spezialisten stehen dann 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang für Notfälle bereit, ein Service, das es selbst bei den größten internationalen Anbietern nicht gibt!

www.netlogix.at