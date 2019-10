Auch Küchenstudios gibt es bei OBI. Was sich in Deutschland schon über 110 Mal bewährt hat, gibt es bis Ende des Jahres auch vier Mal in Österreich und ab sofort auch im OBI Markt Amstetten. Kochen, leben und genießen – jedem seine Traumküche.

Die Küche – Familienmittelpunkt und Herz von Wohnung und Haus!

Ihre neue Traumküche kommt zu Ihnen nach Hause – mit dem Obi Lieferservice. Die Verpackung nehmen unsere Lieferanten selbstverständlich wieder mit.

In der Küche trifft man sich. Ob um gemeinsam zu kochen oder zu essen, einen Kaffee zu trinken oder um sich einen schnellen Snack aus dem Kühlschrank zu holen – in der Küche finden spontane Familienversammlungen genauso statt wie das kurze Zusammenfassen der Erlebnisse des Tages. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sich hier alle wohlfühlen.

Neben Funktionalität und Platzeffizienz spielen auch Gemütlichkeit und Gesundheit eine große Rolle.

Mit dem Obi-Team in nur fünf Schritten zur Traumküche

In nur fünf Schritten kann dank OBI aus dem Traum Wirklichkeit werden: Küchenberatung, Küchenplanung, Aufmaß, Lieferung und Küchenmontage – fertig!

Jeder Millimeter Ihres Küchenraumes wird genauso genutzt, wie Sie es sich wünschen. Sie können sich zurücklehnen und sicher sein, dass alles passt.



Zunächst beraten die Küchenexperten in sämtlichen Detailfragen, gehen dann mit Ihnen die Einzelheiten von der Küchenarbeitsplatte über die passende Einbauspüle bis hin zur Dunstabzugshaube und Marken-Küchenelektrogeräten durch. Im Anschluss daran wird ein präzises Aufmaß erstellt, damit später auch wirklich alles optimal passt. Ist alles soweit vorbereitet, wird die neue Küche pünktlich und zuverlässig geliefert – garantiert mit allerbester Küchenqualität renommierter Hersteller.

Zum Abschluss folgt die komplette Küchenmontage, die auf Wunsch gern von den erfahrenen OBI-Handwerkern übernommen wird.

Marktleiter Josef Schmid vom OBI Markt Amstetten: „Das ist eine tolle Sache. Mit dem OBI KüchenPlaner sowie dem bewährten OBI Küchenservice werden sämtliche Wünsche unserer Kunden im Mostviertel erfüllt.“

Grenzenlose Möglichkeiten

Planen Sie Ihre Küche von Grund auf gemeinsam mit Ihrem Küchen-Fachberater. Profitieren Sie von seinem Know-how.



Jede unserer Küchen bietet unendlich viele Variations-Möglichkeiten. Sie entscheiden frei über Aufbau, Design der Fronten, Farbe und Beschaffenheit der Arbeitsflächen, Details und Küchen die Funktionalität im Vordergrund steht – ein ungewöhnlicher Griff schafft immer einen besonderen Look.

Auch beim Geschirrspüler, dem Herd, dem Kochfeld oder dem Kühlschrank sind die Wahlmöglichkeiten vielfältig. Sie suchen eine kopffreie Dunstabzugshaube oder ein schnelles Induktionskochfeld – Sie haben es gefunden. Alles machbar, mit OBI.

Absolute Planungsfreiheit

Schauen Sie sich Ihre Traumküche an, bevor sie aufgebaut wird: einfach am Computer in 3-D und bis ins Detail. So sind Sie sicher in Ihren Entscheidungen.



Ihr OBI KüchenPlaner hilft Ihnen gerne dabei, die perfekte Küche für Ihre Räumlichkeiten zu finden – denn kein Grundriss gleicht dem anderen. Alle Küchen in unserem Angebot lassen sich nach Ihren Vorstellungen und räumlichen Gegebenheiten umgestalten. Ob verkleinern, vergrößern, in anderer Farbe oder mit alternativer Arbeitsplatte – Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Ganz gleich, ob große Küchenidee mit freistehender Herdinsel oder funktionale 1-Zimmer-Apartment-Version – bei OBI wird aus jeder Aufgabe das perfekte Küchenprojekt. Unsere KüchenPlaner entwickeln mit Ihnen das genau passende Konzept.

Wir beraten Sie gern!

Das OBI-Team Amstetten rund um Marktleiter Josef Schmid freut sich auf Ihren Besuch.



„Wir freuen uns, dass nun auch unser OBI Markt in Amstetten über ein Küchenstudio verfügt“, ist Marktleiter Josef Schmid stolz. „Nach einigen Umbau-Arbeiten sind wir nun der zweite OBI Markt in Österreich, der seinen Kunden diesen Service anbieten kann.“ Josef Schmid leitet den Markt übrigens seit Ende Mai, nachdem sein Vorgänger Josef Zach in den verdienten Ruhestand getreten ist.