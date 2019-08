Beste Beratung und heimische Markenmöbel: Bei Leiner Amstetten werden Wohnträume wahr. Im neu gestalteten DAN Küchenstudio finden Kunden eine exklusive Auswahl und ein Team aus Küchenprofis, die wissen, worauf es bei der Traumküche ankommt. Als kleines Dankeschön für die jahrelange Treue erwartet Kunden bei Leiner Amstetten bis Samstag, 21. September, ein ganz besonderes Angebot im hauseigenen Restaurant.

Top-Beratung durch Experten

Umfassende Serviceleistungen von der Planung über die Lieferung und Montage bis hin zu Wohnberatung und Finanzierung sowie die professionelle Beratung durch Einrichtungsexperten sind seit jeher die Werte von Leiner. Das schätzen Kunden in Amstetten seit vielen Jahren. „Wir geben alles, damit sich die Kunden bei uns wohlfühlen. Sie stehen bei uns immer im Mittelpunkt, denn unser Ziel ist es, ihre individuellen Wohnträume wahr werden zu lassen. Unsere Kunden schätzen dieses Engagement und kommen teils seit vielen Jahren zu uns – für diese Treue möchten wir uns bedanken“, so Hausleiter Karl Berger. „Klar ist: Wir werden mit unseren Servicestandards auch in Zukunft begeistern.“

Die richtigen Zutaten für die perfekte Küche

Das volle Geschmackserlebnis sollen Kunden aber auch Zuhause bekommen. Daher wurde das DAN Küchenstudio komplett umgebaut und vor Kurzem neu eröffnet. Kunden erwartet ein exklusives Sortiment an Qualitätsküchenmöbeln. In der neuen Abteilung stehen die Küchenverkäufer rund um Markus Govednik, Daniel Pfatschbacher und Andreas Wenisch, sowie in Ausbildung Theresa-Juliane Heigl den Kunden mit Tipps und Tricks zur Seite – damit die neue Traumküche nicht nur optisch, sondern auch funktional überzeugt. Die Einrichtungsexperten sind stets am Puls der Zeit und unterstützen Kunden in allen Phasen des Küchenkaufs: von der Planung über die Auswahl der Möbelstücke bis hin zu deren Aufbau.

All You Can Eat bei Leiner

NOEN

Damit die Kulinarik auch während des Einkaufens nicht zu kurz kommt, werden im hauseigenen Restaurant hochwertige Speisen zubereitet. Wer sich einmal durch das gesamte Angebot probieren möchte, ist beim All You Can Eat Buffet genau richtig aufgehoben. Zwischen 11 und 14 Uhr gibt es hier täglich frisch gekochte Köstlichkeiten zu erschwinglichen Preisen. Als Dankeschön für die Kunden gibt es ein kleines Schmankerl: Bis Samstag, 21. September, kostet das Buffet pro Person nur 5,90 Euro statt 8,90 Euro.

Leiner Amstetten

Leinerstraße 4

3300 Amstetten

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 09:00 - 18:00 Uhr