Nach Monaten voller Ideen, Planung und Vorbereitungen eröffnete am 7. Juni der Friseurbetrieb Haardesign Amstetten – HADE von Dominik Haubenberger in der Ardaggerstraße. In seiner Heimatstadt den eigenen Friseursalon zu eröffnen ist für den Jungunternehmer ein ganz besonderer Schritt. „Mit meinem Betrieb möchte ich Menschen im Mostviertel einen Ort der Auszeit, des Wohlfühlens und des Stylings bieten“, erklärt Haubenberger.

Eintreten und ankommen – wer bei HADE zu Gast ist, soll sich wohlfühlen. Um Raum und Ruhe für persönliche Beratung zu bieten, ist der gemütlich-moderne Salon in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Bequeme Sofas, Bücherregale, ein exklusiver Barbereich sowie moderne Wasch- und Stylingplätze schmücken das Friseurstudio. Das Team liebt Top-Stylings, Typveränderungen und Haartrends. „Der Friseurberuf ist für mich Kunst, Handwerk und Leidenschaft. Jeder Kunde ist einzigartig, daher sind auch jede Frisur und jedes Styling einzigartig“, so der kreative Kopf.

Neben bestem Kundenservice liegt es ihm auch am Herzen, so umweltfreundlich wie möglich zu arbeiten. Plastik zu vermeiden und Wasser einzusparen sind die beiden wesentlichen Ziele, die Dominik Haubenberger in seinem Friseurbetrieb umsetzen möchte. Er verwendet Einweghandtücher aus Zellstoff, wegwerfbare Schalen beim Haarfärben und Pflegeprodukte aus nachhaltigen Ressourcen, die besonders schonend für Haut und Haare sind.

zVg

Friseur-Studio HADE

Ardaggerstr. 12

3300 Amstetten

www.hade-amstetten.at

07472/22959