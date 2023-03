Neue Kurse im Alten Rathaus

Die Gemeinde Steinakirchen hat die Innenräume des Alten Rathauses aufwendig renoviert und vermietet die Räumlichkeiten als Zentrum für Bildung und Wissensvermittlung. Monika Vesely und Thomas Pollak vom KräuterKraftWerk gründeten 2020 gemeinsam mit Ernährungsberaterin Karin Buchart das EIAP und laden zu neuen Kursen und Seminaren im Alten Rathaus. Im Interview erklären sie ihre Leidenschaft zum »Gartln« und die Liebe zu den Kräutern.

Warum interessiert ihr euch für Kräuter und was ist das Besondere an der Arbeit im Garten?

Monika Vesely: Ich hatte in meiner Kindheit schon das Privileg, viel Zeit in einem großen Garten verbringen zu dürfen, darin zu spielen oder auch beim Gartln mitzuhelfen. In bester Erinnerung hab ich noch den köstlichen Löwenzahnsalat und Wiesen voll mit Schafgarben. So entwickelte sich wahrscheinlich die Liebe zu Pflanzen und Kräutern. Die Ausbildung bei Karin Buchart war dann die eigentliche Initialzündung. Seither dreht sich alles rund um Pflanzen und Kräuter und deren Verarbeitung. Workshops und Führungen durch unseren Schaugarten, der von Mai bis Oktober für Besucher und Gruppen nach telefonischer Vereinbarung geöffnet hat, stehen ebenfalls auf dem Programm. Hier können die Besucher Pflanzen und Kräuter erleben, am Ufer des naturbelassenen Schwimmteichs die Seele baumeln lassen, Fragen stellen und sich Ideen für den eigenen Garten holen. Am 25. März bieten wir außerdem einen Streifzug durch unseren Garten, wo man die ersten zarten Wildkräuter entdeckt, und einen anschließenden Workshop, an dem man mehr über die Heilkraft der Wurzeln und Knospen erfährt. Für diese und weitere Veranstaltungen kann man sich unter www.kraeuterkraftwerk.at anmelden.

Was bedeutet EIAP und wofür steht der Begriff?

Thomas Pollak: Das EIAP ist das Europäische Institut für Angewandte Pflanzenheilkunde. Wir wollen den Schwerpunkt auf heimische, leicht verfügbare Kräuter setzen, traditionell überliefert und die Verwendung wissenschaftlich belegt. Die Anwendungen sollen leicht verständlich sein. Auch Gewürze, die man regelmäßig in der Küche verwendet, wie Rosmarin oder Thymian, sind als Heilpflanzen verwendbar.

Was möchtet ihr mit euren Kursen bewirken und was sind eure Ziele für die Zukunft?

Monika: Wir möchten durch unsere Kurse traditionelles Kräuterwissen, dessen Anwendungen und Einfluss auf den Körper und das Immunsystem an Interessierte weitergeben. Durch die vielfältigen Kurse möchten wir zeigen, wie weitreichend die Anwendungsmöglichkeiten sein können: von der Wildpflanzenkunde, bis hin zur Apitherapie, der Anwendung von Bienenprodukten zu Heilzwecken, bis hin zu Kräutermedizin und Frauengesundheit. Wir möchten das Interesse an der Natur und an Kräutern wecken und unser Netzwerk mit vielen neuen Interessierten erweitern.