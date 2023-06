Wohnen mit Aussicht

Im Südhang mit Aussichtslage entstehen in der Sparkassenstraße, die in die Parksiedlung führt, 27 neue Wohnungen und 12 Doppelhaushälften. Das Projekt Bellevue – Schöne Aussicht – umfasst Wohnungen zwischen 60 und 80 m² mit Eigengärten, Balkonen oder Dachterrassen. Die 126 m² großen Doppelhaushälften haben je fünf Zimmer und Eigengartenflächen zwischen 100 und 160 m². Auf einer Gesamtfläche von 8.665 m² entstehen die Wohnungen und Häuser in einer verkehrsruhigen Einfamilienhaus-Siedlung. Das gesamte Areal hat 3.400 m² Grünfläche und 3.285 m² reine Wohnfläche. Die verkehrsruhige Lage inkludiert eine gute Infrastruktur und die Innenstadt und das Zentrum von Amstetten, den Hauptplatz, kann man in zehn Minuten zu Fuß erreichen.

In der Siedlung selbst gibt es keine Durchfahrtsmöglichkeit und somit keinen Durchzugsverkehr. „Mit diesem Projekt verwirklichen wir für die Menschen die Idealvorstellung vom Eigenheim“, sagt der Geschäftsführer von Schaupp Bauplanungs GmbH, Sven Carich.

Hier stimmen Preis und Leistung

„Auch wenn sich das Einfamilienhaus aus verschiedenen Gründen nicht ausgeht, wollen wir die beste Alternative anbieten. Deshalb bauen wir auf diesem Grundstück bewusst auch Doppelhaushälften. Wir halten uns daran, wie in unserer Gegend Einfamilienhäuser gebaut werden und nicht, wie in NÖ tätige Bauträger Objektbau betreiben.“

Für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das eine große Privatsphäre, denn das Grundstück ist nicht so dicht bebaut, wie es eigentlich möglich wäre. Zusätzlich können sie schon im ersten Stock die schöne Aussicht genießen. Ausreichend Parkplätze und Elektroladeplätze werden auch errichtet. „Im Gesamtvergleich der Lebenszykluskosten mit den Betriebs- und Instandhaltungskosten sind unsere Wohnungen und Häuser klar im Vorteil“, betont Carich. Beim Bau wird kein Styropor verwendet, sondern stärkerer, 38 bis 50 cm gefüllter Ziegel. PV-Anlagen, Fußboden- oder Pelletsheizungen sind in den Häusern und Wohnungen vorhanden. „Amstetten ist eine florierende Stadt und ständig in Bewegung. Das Projekt Bellevue zeigt zudem Bauen in Qualität und ermöglicht vielen Bürgern wieder neue, zentrumsnahe Wohnmöglichkeiten“, betont Bürgermeister Christian Haberhauer.

Nähere Infos:

www.schaupp-haus.at