Der neue Amstettner Veranstaltungskalender bedient sich der Daten aus der zentralen Niederösterreichischen Veranstaltungsdatenbank. Veranstaltungen können – unter dem Punkt „Veranstaltung eintragen“ am Seitenende – in wenigen Schritten eingepflegt werden. Alle Veranstaltungen, deren Veranstaltungsort sich im Stadtgebiet von Amstetten befindet, werden automatisch in den Kalender übernommen.

„Wir haben die Zeit, in der keine Veranstaltungen möglich waren, genutzt und mit diesem Kalender ein neues Informationsportal für Veranstaltungen geschaffen. Besonders wichtig war uns, dass wir keine isolierte Einzellösung schaffen, sondern an eine zentrale, niederösterreichweite Datenbank angeknüpft sind. Mit diesem Werkzeug haben alle Vereine, Schulen oder Organisationen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen in Amstetten zu präsentieren und anzukündigen. Es freut mich, dass wir dieses Projekt umsetzen konnten“, lobt Bürgermeister Christian Haber-hauer das neue Format.

Suchen, Filtern und Finden

Die Suche kann mit verschiedenen Filterkriterien präzisiert werden. Dabei kann nach der Art der Veranstaltung, nach Interessen oder aber auch nach Ortsteilen gesucht werden. Kulturstadtrat Stefan Jandl ist überzeugt: „Die AmstettnerInnen haben ab sofort die Möglichkeit, sich so einfach wie noch nie über alle Veranstaltungen in der Stadt zu informieren. Sei es im Bereich Kultur, Sport, Bildung oder Kulinarik. Darüber hinaus bietet dieses Tool eine ideale Möglichkeit für Veranstalter, um präsent zu sein.“

Der Veranstaltungskalender ist bereits online und wurde von den Veranstaltern schon fleißig mit Informationen gefüttert. Er ist direkt auf der Website veranstaltungen.amstetten.at oder über die Webseite der Stadtgemeinde Amstetten aufrufbar.