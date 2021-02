Neuer Lehrgang an der FH OÖ .

Steigen Sie in die Welt des betrieblichen Prozess- und Projektmanagements ein. Um Produkte und Geschäftsmodelle an das digitale Zeitalter anzupassen, arbeiten zahlreiche Experten aus verschiedensten Bereichen in Unternehmen an der Zukunft mit. Spezialist*innen dafür sind sehr gesucht.