Das Summen der Bienen, das Zwitschern der Vögel, der Duft der Bäume und das kühle Nass der Ybbs – es gibt so vieles bei einem Spaziergang durch die Forstheide zu entdecken und zu erleben. Ende Juni wurde daher in diesem spannenden Lebensraum ein Themenweg mit dem Namen „Der Forstheide auf der Spur“ eröffnet. An 14 interaktiven Stationen wird spielerisch und interaktiv Wissen über die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt der Forstheide vermittelt. „Die Stationen sind für Kinder wie für Erwachsene interessant aufbereitet und man erfährt viele wissenswerte Details“, freut sich Naturvermittlerin Helga Steinacher über den gelungenen, 2,1 Kilometer langen Themenweg. Dieser führt durch das Forstheidegebiet Kokeschwald und Große Meerwiese und ist auf den Flächen gelegen, welche die Stadtgemeinde 2016 im Rahmen des Projektes Ländliche Entwicklung „Naturschutzfachliche Umsetzungsprojekte in der Forstheide 2015+“ angekauft hat. Der Weg wurde neu angelegt und dient als Erholungs- und Wanderweg, als Forststraße und Servicierweg zum Entfernen des anfallenden Mülls. Er ist barrierefrei gestaltet und somit geeignet für Kinderwägen, Rollstühle und Fahrräder.

Der Einstieg in den Themenweg befindet sich an der Straße Teichweg neben dem Grünschnittplatz in UlmerfeldHausmening. „Paphie“ ein Kaisermantel, eine Schmetterlingsart, die überwiegend in der Forstheide anzutreffen ist, und „der alte Ahorn“ begleiten als Animationen die BesucherInnen auf den informativen Schautafeln. Sie stellen die verschiedenen Lebensräume der Forstheide vor und machen sie zum Erlebnisort für die gesamte Familie. Vom Blick in die Baumkronen des Waldes oder zu den Fischen in der Ybbs, über die Gerüche der Wald- und Wiesenblumen bis zum Gesang der Vögel und der Erforschung von Tierspuren gibt es dabei allerhand zu entdecken.

Outdoor-Klassenzimmer geschaffen

Innerhalb des Themenweges wurde auch ein Outdoor-Klassenzimmer geschaffen. Dieses befindet sich auf einer Wiese mit einem nahegelegenen Amphibienhabitat und umfasst Sitzgelegenheiten sowie drei Stationen. So kann man etwa entspannt auf einem Netz liegen und von oben bäuchlings Pflanzen und Insekten in der Wiese beobachten. Davon gibt es auch jede Menge, denn die Wiese wurde gezielt als Futterwiese für Insekten, wie Bienen und Hummeln, angelegt. Daneben befindet sich ein Teich, in dem sich im Frühjahr eine Menge Kaulquappen tummeln. Hier ist somit ein wichtiger Lebensraum für Amphibien, aber auch für eine Reihe von Libellenarten.

„Alle gesetzten Maßnahmen wurden und werden wissenschaftlich begleitet. Ein Planungsteam bestehend aus der Biologin Mag. Claudia Ott, dem Zoologen Mag. Werner Weißmair und dem Förster DI Franz Reiterer haben im Auftrag der Stadtgemeinde Amstetten im Zuge des LE Projektes die Planungsarbeiten für die angekauften Flächen Forstheide durchgeführt“, berichtet Helga Steinacher. „So wurde ein eigener Waldmanagementplan erarbeitet, wodurch unter anderem Aufforstungen für einen gesunden Mischwald stattfanden und zahlreiche Totholzbereiche im Wald geschaffen wurden. Diese sind wesentliche Lebensräume für zahlreiche Insekten und Vögel.“ Generell sei es das Ziel, einen wertvollen Erholungsraum für die Bevölkerung zu schaffen und gesunde wie auch klimafite Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt.

Gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Naturvermittler-Team, wie der Biologin Gudrun Schwarz, der Agrarwissenschaftlerin Laura Peham, dem Permakulturisten und Waldgärtner Roland Teufl und den Kräuterpädagoginnen Imelda Sturl und Michaela Fehringer bietet Steinacher seit 2015 Vermittlungsprogramme für Schulen von der ersten bis zur achten Schulstufe an. Es gibt verschiedene Programme zu den Themenbereichen Wald, Wiese und Fluss. Die SchülerInnen lernen dabei mitten im Wald der Forstheide, direkt auf der Wiese im Outdoor-Klassenzimmer und unmittelbar an einem Amphibienhabitat wesentliche Naturschätze der Region „direkt vor ihrer Haustür“ kennen.

Darüber hinaus werden im Juni spezielle Schulaktionstage angeboten, die sich heuer als wahrer Renner erwiesen haben und im Sommer bietet die Naturvermittlung im Rahmen des Ferienprogramms der Stadtgemeinde Amstetten ebenfalls Workshops zum Mitmachen an. „Heuer haben wir bis einschließlich Juli 438 Kinder über die Naturvermittlung durch die Forstheide begleitet. Seit Projektstart 2015 waren es 1.443 Kinder und Jugendliche“, ist die Organisatorin des Naturvermittlungsprojekts stolz.

Aktionstag steht vor der Tür

zVg

Auch die beiden Veranstaltungen der Naturvermittlung – im Frühjahr der Forstheide Wandertag und im Herbst der Forstheide Aktionstag – finden stets großen Anklang. „Jedes Jahr startet die Naturvermittlung am 21. März mit dem Wandertag die Saison. Am 19. September dieses Jahres werden wieder die Schulen der Region am Vormittag eingeladen, kostenfrei einen spannenden Aktionstag mit mehreren Mitmach-Stationen zu erleben“, sagt Helga Steinacher. Die Vermittlungsprogramme am Nachmittag stehen bei den Veranstaltungen stets für alle Interessierten offen (zum Aktionstag: siehe Infobox).

Die Veranstaltungen, die Vermittlungsprogramme wie auch der Themenweg sind Anreize, die Forstheide immer wieder aufs Neue zu entdecken.

„Aber die Forstheide ist in erster Linie auch einfach Erholungs- und Ruheraum, der zum Spazieren, Walken, Laufen und Entspannen genutzt werden kann oder einfach, um die Seele baumeln zu lassen“, lädt Helga Steinacher ein.