Neuer Shop mit Cafe-Lounge

Am 11. April eröffnete „In the Box“ in Zusammenarbeit mit der Hinterberger GmbH einen Selbstbedienungsladen samt Bistro-Lounge, wo man Getränke und Speisen auch verzehren kann.

Lebensmittel von Produzenten aus der Region wird es im Selbstbedienungs-Laden ebenso geben wie frische Mehlspeisen und frisches Brot und Gebäck der Bäckerei Danecker. „Drüber hinaus dehnen wir unser Angebot auch auf Produkte aus, für die die Patientinnen und Patienten Bedarf haben“, sagt Günter Fischer von „In the Box“. Die Firma Hinterberger stellt Automaten mit Kaffee, Getränken und Süßigkeiten auf.

Das offene und einladende Design mit Holzelementen, das von der Firma Project Thor Design GmbH aus Amstetten stammt, hat den Eingangsbereich des Klinikums optisch aufgewertet. Für die Umsetzung zeichnete unter anderen die Tischlerei KRIGA aus Blindenmarkt verantwortlich.

In der gefälligen Bistro Lounge können sich Patienten und Besucher, aber natürlich auch Beschäftigte des Klinikums in Pausen gemütlich zusammensetzen. „Es ist unser Ziel, dass die Leute für eine Weile vergessen, dass sie im Krankenhaus sind, wenn sie in den Laden oder ins Bistro gehen“, sagt Fischer. Die Verrechnung der gekauften Produkte ist einfach: Einscannen und mit Karte bezahlen. Vormittags wird zudem eine Mitarbeiterin vor Ort sein, um vor allem auch ältere Menschen zu unterstützen.